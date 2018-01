Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 25 de ani, din Titu, a fost injunghiata mortal, marti, de iubitul ei, de 35 de ani, subofiter la o unitate militara din judet, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita. Incidentul a avut loc intr-un coafor din ...

- Amenintari pentru clujenii care au mers pe jos la protestul din Bucuresti Liderul grupului de clujeni care au ales sa parcurga pe jos aproximativ 450 de kilometri pentru a ajunge la protestul care a avut loc sambata in Capitala spune ca a primit amenintari telefonice de la un necunoscut. Liderul…

- Politistii buzoieni s-au autosesizat si efectueaza cercetari, dupa ce, pe o retea de socializare au aparut imagini in care doi elevi de scoala generala, o fata si un baiat, se bateau intr-un microbuz scolar, conform Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Buzau. Potrivit sursei citate,…

- Un barbat din Morteni, judetul Dambovita, care posta mai multe amenintari pe facebook, inclusiv la adresa unor copii, a fost retinut de politisti pentru comiterea infractiunilor de amenintare si tulburarea ordinii si linistii publice, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie (IJP),…

- Politistii buzoieni s-au autosesizat si efectueaza cercetari dupa ce un tanar, care ar fi consumat etnobotanice, a decedat la Spitalul Judetean, a declarat luni, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Buzau, Mihai Draghiciu. "Politistii buzoieni…

- Asadar, sambata s-a iesit din nou in strada. Impotriva PSD-lui, considerat o adevarata "ciuma rosie" de catre protestatari, daca ne luam dupa ce scria pe pancarte, impotriva coruptiei, impotriva modificarilor aduse legilor justitiei si, mai nou, impotriva celor aduse Codului fiscal. Nu am avut chiar…

- S-a intamplat vineri dimineața, in jurul orei 5, la restaurantul care se afla in incinta „West Drive” – o parcare pentru TIR-uri situata pe DN7, la ieșirea din Arad spre Nadlac. Hoțul – care pare ca era cunoscut atat de proprietarul firmei, cat și de angajați – a intrat in restaurant, in zona barului…

- Politia a deschis dosar penal in rem (cu privire la fapta) in cazul educatoarei de la Gradinita Bucsani, depistata cu TBC, a declarat joi, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, Alexandra Niculae. ''S-a deschis dosar penal…

- Politistii din Olt efectueaza, marti, 17 perchezitii in Bucuresti si in sase judete, la sediile unor firme si la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 2 milioane de lei, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). "Politistii de investigare a…

- ”Cateva argumente care susțin ideea ca Liviu Dragnea a avut permanent o agenda proprie și a sacrificat partidul, argumente care face orice vot de astazi pentru Dragnea sa fie de fapt un vot impotriva PSD: 1. S-a dovedit ca, in timp ce partidul era angajat total in lupta cu Traian Basescu,…

- Politistii au retinut trei persoane si au indisponibilizat mai multe bunuri, printre care o autoutilitara, in urma celor 15 perchezitii efectuate vineri dimineata la hoti de lemne din zona Pucioasa, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis Agerpres.…

- Un barbat de 56 de ani, din Decindeni, a fost retinut de Politie dupa ce si-a omorat in bataie mama in varsta de 81 de ani. Suspectul a declarat initial ca mama sa s-a lovit in timp ce cara lemne, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis vineri. Cei doi…

- Un barbat in varsta de 44 de ani din Targu-Carbunesti a fost arestat preventiv dupa ce a incalcat prevederile controlului judiciar, el fiind acuzat ca, in decembrie, a agresat fizic o persoana din aceeasi localitate, se arata intr-un comunicat de presa postat miercuri pe site-ul Inspectoratului de…

- Patru protestatari, printre care si un fost jurnalist, au fost ridicati de jandarmi din fata sediului PSD, unde are loc sedinta Comitetului Executiv al partidului. Unul dintre ei a stat aproximativ jumatate de ora catarat intr-un copac, dar in cele din urma a coborat si a fost dus la sectie. Potrivit…

- Sambata dimineata, la ora 09.00, o patrula de siguranta publica care desfasura activitati pe raza municipiului Sighetu Marmatiei a intervenit la un scandal sesizat la un local public de pe strada Ioan Mihaly de Apsa. Verificarile efectuate de politisti au relevat faptul ca scandalul a fost provocat…

- Caini morți, pe marginea A1, la kilometrul 36. Mai mulți caini au fost impușcați, pe un camp de langa Autostrada București-Pitești, la ieșirea din benzinaria Petrom, kilometrul 36. Responsabil ar fi un paznic de vanatoare de la Ocolul Silvic Malu Spart din Giurgiu. Atenție, urmeaza descrieri de fapte…

- Polițiștii din Blaj au retinut 4 persoane ce sunt cercetate pentru tulburarea ordinii si linistii publice si amenintare. La data de 28 decembrie a.c., in jurul orei 20.30, Poliția Municipiului Blaj a fost sesizata cu privire la faptul ca, pe strada Plopilor din Blaj, mai multe persoane sunt implicate…

- Un barbat a fost impuscat accidental, in piept, duminica, in localitatea damboviteana Ludesti, in timp ce se afla la o partida de vanatoare, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita. Din primele informatii, barbatul ar fi fost impuscat de catre un paznic de vanatoare,…

- Doua adolescente in varsta de 16 si, respectiv, 17 ani au reclamat ca ar fi fost violate noaptea trecuta de trei tineri, pe un camp aflat la circa 10 kilometri de municipiul Braila, a declarat, joi, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ , Laura Dan. Conform…

- G. Dragan: Dosare penale pentru instigare la tulburarea ordinii publice Sediul Inspectoratului General al Politiei Bucuresti foto: Arhiva Politia Româna face un apel catre cetatenii care vor sa participe la manifestari publice sa îsi exercite dreptul la libera exprimare într-un…

- Poliția Romana face un apel la protestatari sa se manifeste fara violența, explicand ca exista mesaje de instigare la tulburarea ordinii și liniștii publice precum ”Atacați secțiile de poliție și luați arme și muniții de acolo!”. „In aceste zile, pe rețelele sociale, cetațenii sunt invitați sa participe…

- Poliția Romana face un apel la cetațeni sa fie atenți cu cine interacționeaza in mediul online. IGPR precizeaza ca platformele de socializare sunt utilizate pentru a deturna sensul protestelor și pentru a incita la violența. Poliția Romana face apel la cetațeni sa fie atenți cu cine interacționeaza…

- UPDATE ORA 09.19 Microbuzul rasturnat pe DN 15, intre Borsec și Tulgheș, in urma caruia doua persoane au decedat și mai multe au fost ranite, facea curse regulate intre Praga și Orhei, in Republica Moldova, a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Harghita, Gheorghe…

- Polițiștii clujeni au deipistat și reținut, pentru 24 de ore, un barbat care a cauzat un scandal într-un local din Cluj.”La data de 07.12.2017, polițiști din cadrul Sectiei 6 Poliție Cluj-Napoca, în urma activitatilor de cercetare penala efectuate în dosarul…

- Dupa ce bucureștenii au protestat sambata, pentru a stopa demersul primarului general Gabriela Firea de a organiza un targ de Craciun in Piața Victoriei, noi manifestații au fost anunțate pe Facebook, duminica seara in Capitala, cat și in mai multe orașe din Romania. Protestatarii solicita demisia președinților…

- O alerta cu bomba a avut loc, joi dupa-amiaza, la Primaria Persinari, dupa un apel la 112, iar dupa cateva ore de cautari prezenta explozibilului nu s-a confirmat, a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, Alexandra Niculae. In…

- Actiunile speciale ale grupei de interventie antiterorista, prezentate de șeful IJJ Hunedoara. The post Terorismul, riscuri și amenințari la adresa ordinii și siguranței publice appeared first on replicahd.ro .

- 218 politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Teleorman vor fi la datorie, in perioada 30 noiembrie-3 decembrie, pentru asigurarea ordinii si linistii publice, protejarea drepturilor si libertatilor cetatenilor, patrimoniului acestora, precum si pentru prevenirea oricaror fapte antisociale.

- O fata de 17 ani din localitatea damboviteana Fieni a fost gasita, joi, spanzurata in apartamentul in care locuia impreuna cu bunica sa, parintii ei fiind plecati la munca in strainatate. Potrivit informatiilor transmise de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, fata a fost gasita de…

- Structura de prevenire a criminalitatii si politistii de la Serviciul Rutier, sprijiniti de reprezentantii Clubului „Valah Motors” din Targoviste si cei de la „Retromobil Club” Romania, au organizat o activitate la Muzeul Politiei Romane pentru a marca „Ziua Mondiala a Comemorarii Victimelor Accidentelor…

- Potrivit datelor centralizate de Centrul National de Evaluare si Examinare, livrarea transei a treia de manuale destinate elevilor de clasa a V-a a fost finalizata in intregime in 39 de judete, in conditiile in care editurile castigatoare au avut ca termen-limita data de 17 noiembrie. Termenul…

- Doi pitesteni au fost retinuti de politisti, joi, pentru savarsirea infractiunilor de lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice. Politistii Biroului Investigtii Criminale Pitesti i-au retinut pe baza de ordonanta, pentru 24 de ore, pe D.A., de 36 de ani si pe D.I. de 31 de ani,…

- Autorul masacrului dintr-o biserica din Texas a fost internat pentru o scurta perioada de timp intr-o clinica de psihiatrie din New Mexico, dupa ce a amenintat cu uciderea superiorilor sai din US Air Force, transmite agentia de presa Belga.

- Ancheta deschisa in urma plangerii depuse de Liviu Dragnea impotriva jurnalistului Mircea Marian se desfașoara la Parchetul de pe langa Curtea de Apel București, insa procurorii nu vor sa ofere niciun fel de informații despre dosar.In luna februarie 2017, Liviu Dragnea a facut o plangere penala…

- Partidul Solcialiștilor din Republica Moldova se declara impotriva numirii lui Ruslan Codreanu in funcția de viceprimar al Chișinaului și a Silvie Radu in funcția de primar interimar al capitalei. Deputatul socialist Vlad Batrincea a scris pe pagina sa de Facebook ca PSRM va contesta in instanța aceasta…

- Cei mai importanți oameni din punct de vedere al funcțiilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Botoșani au participat la o conferința de presa pe marginea proiectului de lege privind intarirea autoritații polițiștilor.

- O femeie in varsta de 32 de ani a murit, vineri, in urma unui accident rutier produs pe autostrada A1, la limita judetelor Arges si Dambovita. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, accidentul s-a produs in zona kilometrului 80, pe sensul de mers catre Pitesti.…

- Suspectul prins de Politie in cazul celor doi barbati impuscati mortal in data de 26 octombrie, pe un camp langa Targoviste, a primit, miercuri, mandat de arest preventiv pentru 30 de zile, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean IPJ Dambovita citat de Agerpres.ro Barbatul a fost ridicat marti…

- Trei tineri din judetul Dambovita au fost retinuti de politisti, dupa ce ar fi violat o fata pe care unul dintre ei o cunoscuse pe Facebook, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean...

- Trei tineri din județul Dambovița au fost reținuți de polițiști, dupa ce ar fi violat o fata pe care unul dintre ei o cunoscuse pe Facebook, a informat, miercuri, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ). Cei trei suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore și sunt…

- Poliția ancheteaza, marți, un banuit in cazul celor doi barbați gasiți impușcați saptamana trecuta pe un camp langa Targoviște, cel in cauza fiind vanator, cu varsta in jur de 60 de ani. Conform unor surse din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Dâmbovița,…

- O grupare infractionala specializata in trafic de droguri, pe care le aduceau din Spania ascunse in bagaje pentru a le comercializa in Targoviste si localitatile limitrofe, a fost destructurata de politisti. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis luni…

- Cod galben de vant si ninsori in Brașov alte șapte județe. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata – 28 octombrie, avertizari cod galben de vant pentru șapte judete. UPDATE – ora 10.40: ANM a emis o noua avertizare Cod Galben de vant și ninsori in zonele de munte ale județelor…

- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova, infractiunile ar fi fost comise incepand cu luna septembrie a acestui an, iar bunurile sustrase ar fi fost comercializate sau utilizate in interes propriu. In urma descinderilor, trei persoane vor fi duse la audieri.…