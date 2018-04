Dâmboviţa: Bărbat reţinut după ce şi-a ucis vecinul în urma unui conflict spontan Un barbat de 42 de ani, din satul Magura, comuna Hulubesti, a fost retinut dupa ce si-a ucis vecinul, un batran de 73 de ani, in noaptea de marti spre miercuri, in urma unui conflict spontan, informeaza IPJ Dambovita. Potrivit sursei citate, conflictul a izbucnit pe fondul consumului de alcool, iar cunoscutii celor doi spun ca intre ei au mai existat certuri si in trecut. Din primele cercetari reiese ca cei doi s-au lovit cu o furca si o ranga, iar in urma unei lovituri primite, batranul a murit pe loc. Cercetarile continua pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor care au dus la producerea evenimentului.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

