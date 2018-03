Stiri pe aceeasi tema

- Discursul ministrului Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, cu ocazia Zilei Internaționale a Apei Aula Academiei de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisești 22 martie 2018 Doamnelor si domnilor, Stimati colaboratori,…

- Senatorul PSD Constanta Stefan Mihu a trimis o interpelare prim ministrului Romaniei, Viorica Dancila, si ministrului Apelor si Padurilor, Ioan Denes, in care solicita pozitia executivului in legatura cu proiectul "Plaja terapeuticaldquo;, singura plaja pentru persoanele cu dizabilitati. Va reamintim…

- A fost ministrul Apelor și Padurilor la Valcea! Și ce-am vazut? Un președinte de județ total nepoliticos, un prefect care a interzis accesul mass-media in sala la ședința de lucru, un director care nu avea ce cauta la dezbatere, o prezența foarte slaba a participanților ținand cont ca ședința a fost…

- Directorul societații producatoare de energie termica „Bioenergy” Suceava, Vasile Ilie, este multumit de rezultatele discutiilor pe care le-a purtat, sambata, la Prefectura Suceava, cu ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes. „A fost o intilnire buna, constructiva. Avem promisiunea unei analize in…

- Comisarul european responsabil pentru mediu, afaceri maritime si pescuit, Karmenu Vella, efectueaza o vizita la Bucuresti in zilele de 22 si 23 februarie, pe durata careia va avea o serie de intalniri cu ministri din Guvernul condus de Viorica Vasilica Dancila. Oficialul de la Bruxelles…

- Articolele publicației de provincie, despre ANAR și ABA Olt, au fost citite de cine trebuie și astfel consideram ca am contribuit consistent la ceea ce asistam astazi: detronarea lui Sandu Victor din fotoliul Apelor. Intr-un cuvant, de astazi, 20 februarie 2018, Sandu Victor NU mai este directorul Administrației…

- Problemele aparute la varianta ocolitoare a municipiului Targu Jiu au fost prezentate recent conducerii Ministerului Transporturilor. Senatorul de Gorj, Florin Carciumaru, a declarat ca a discutat pe aceasta tema cu ministrul Transporturilor. Acesta din urma a precizat ca va trimite saptamana viitoare…

- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, și-a amanat vizita pe care ar fi urmat sa o faca la finalul acestei saptamani in județul Suceava pentru a participa la o dezbatere pe probleme din domeniul forestier. Prefectura Suceava a informat ca dezbaterea, care ar fi trebuit sa aiba loc vineri, la ...

- Reprezentanții salariaților Administrației Bazinale de Apa Siret, liderii Federației Sindicale Apehid din Bacau, s-au intalnit, vineri, 9 februarie, cu ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, cu secretarul de stat Adriana Petcu și cu reprezentanți ai conducerii Administrației Naționale Apele Romane…

- Dupa ce au incheiat primul an din mandatul 2016 – 2020, deputatii se pot lauda, sau nu, cu activitatea prestata in forul legislativ suprem al tarii. Gazeta de Bistrita va prezinta cat de mult au transpirat in Parlament alesii de Bistrita-Nasaud, prin initiativele legislative depuse, interpelari sau…

- Al treilea guvern PSD-ALDE de la alegerile parlamentare din 2016 urmeaza sa fie investit astazi. Ministrii Cabinetului condus de Viorica Dancila, prima femeie prim-ministru in Romania, sunt audiati dimineata in comisiile Parlamentului, iar dupa-amiaza, de la ora 15.00, este convocat plenul reunit pentru…

- Noul Cabinet este format din 28 de membri, avand in componenta patru vicepremieri, fata de trei cati erau in precedentul guvern. Astfel, ministrul Dezvoltarii Regionale, Paul Stanescu, si ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, vor fi si vicepremieri. De asemenea, vor fi doi vicepremieri fara portofoliu…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a prezentat vineri, la finalul sedintei Comitetului National Executiv, lista validata a noului Guvern. Cabinetul Dancila va avea patru vicepremieri - Paul Stanescu (PSD), Ana Birchall (PSD), Gratiela Gavrilescu (ALDE) si Viorel Stefan (PSD) - fara portofoliu. Ea a…

- PSD s-a intrunit vineri, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), pentru a stabili componenta viitorului Guvern. Numele ministrilor propusi pentru noul cabinet condus de Viorica Dancila au fost votate intr-o ședința de trei ore a conducerii PSD. Mai mulți miniștri din fostul cabinet s-au retras…

- CExN al PSD se va reuni, vineri, de la ora 11.00, iar Biroul Politic Central al ALDE a fost convocat pentru ora 10.00. La sedinta ALDE participa si premierul desemnat, Viorica Dancila. Potrivit declaratiilor de pana acum, Guvernul Dancila va avea aceeasi structura ca si fostul Executiv Tudose, respectiv…

- PSD decide luni cum isi imparte portofoliile si cine sunt propunerilor de ministri in Guvernul Dancila. Cert este ca pana acum liderii PSD nu i-au in discutie modificarea structurii Executivului. Vor fi 3 vicepremieri, dintre care unul fara portofoliu, 26 de portofolii, 2 ministri delegati. In total,…

- Guvernul Dancila va avea aceeasi structura, respectiv aceleasi ministere si acelasi numar de portofolii ca si Executivul Tudose, detinute, in cea mai mare parte, de aceiasi titulari, dar vor exista si ministri noi, in locul celor care au incalcat disciplina de partid, potrivit Mediafax.Pana in acest…

- Cine va face parte din Guvernul Dancila Guvernul Dancila va avea aceeasi structura, respectiv aceleasi ministere si acelasi numar de portofolii ca si Executivul Tudose, detinute, in cea mai mare parte, de aceiasi titulari, dar vor exista si ministri noi, in locul celor care au incalcat disciplina…

- Guvernul Dancila va avea aceeași structura, respectiv aceleași ministere și același numar de portofolii ca și Executivul Tudose, deținute, în cea mai mare parte, de aceiași titulari, dar vor exista și miniștri noi, în locul celor care au încalcat disciplina de partid. Pâna…

- De la ședința Guvernului au lipsit vicepremierul Marcel Ciolacu, Felix Stroe, precum și Marius Nica, toți trei susținandu-l public pe Mihai Tudose, in timpul conflictului cu președintele PSD, Liviu Dragnea, in urma caruia Tudose și-a pierdut sprijinul politic și a demisionat. La inceputul ședinței,…

- Un cunoscut afacerist american de origine romana trage un semnal de alarma si ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa respinga propunerea facuta de PSD pentru sefia ministerului Apelor si Padurilor. George Mioc sustine ca Iohannis isi asuma guvernarea daca "accepta ca si acest incompetent sa fie…

- Propunerea pentru șefia ministerului Apelor și Padurilor se afla pe masa președintelui Klaus Iohannis! Șeful statului trebuie sa decida daca Ioan Deneș este potrivit pentru a ocupa locul lasat vacant de Doina Pana.

- Reprezentantii USR sunt de parere ca PSD a nominalizat la sefia Ministerului Apelor si Padurilor un sustinator al distrugerii ariilor naturale protejate. "USR critica public practica PSD de a propune ministri in functie de jocurile de putere din partid, nu in functie de competente si performante.…

- Senatorul PSD Mihai Gotiu critica propunerea PSD pentru inlocuirea Doinei Pana la Ministerul Apelor si Padurilor: senatorul PSD Ioan Denes nu are nicio experienta in domeniu, iar in sesiunea parlamentara recent incheiata a votat unul dintre cele mai distructive proiecte legislative la adresa ariilor…

- USR acuza PSD ca a nominalizat la sefia Ministerului Apelor si Padurilor un sustinator al distrugerii ariilor naturale protejate. Potrivit celor de la USR, senatorul PSD Ioan Denes, propus sa o inlocuiasca pe Doina Pana, nu are nicio experienta in domeniu, iar in sesiunea parlamentara recent incheiata…

- Propunerea de numire a senatorului PSD Ioan Denes ca ministru al Apelor si Padurilor a ajuns la Palatul Cotroceni, potrivit Administratiei Prezidentiale. Luni, premierul Mihai Tudose a anuntat ca va trimite marti dimineata, la Palatul Cotroceni, propunerea pentru conducerea Ministrului ...

- Reprezentantii USR sunt de parere ca PSD a nominalizat la sefia Ministerului Apelor si Padurilor un sustinator al distrugerii ariilor naturale protejate. "USR critica public practica PSD de a propune ministri in functie de jocurile de putere din partid, nu in functie de competente si performante.…

- Decretul privind revocarea Doinei Pana din functia de ministru al Apelor si Padurilor si decretul de numire al senatorului PSD Ioan Denes pentru aceasta functie au ajuns, marti, pe masa presedintelui Klaus Iohannis, potrivit Administratiei Prezidentiale.

- LUP, paznic la OI. ”Viitorul se arata sumbru pentru ape și paduri” USR Cluj susține ca numirea fostului electrician de la CFR Ioan Deneș ca ministru este o greșeala. ”Ioan Deneș se numara printre cei care au votat, pe 23 octombrie 2017, proiectul cu dedicație de dinamitare și cianurare a…

- Senatorul PSD de Bistrita-Nasaud Ioan Denes, propus pentru functia de ministru al Apelor si Padurilor, spune ca va fi partenerul celor care doresc o gestionare corecta si responsabila a acestor resurse naturale ale tarii. "Prioritatea mea este sa gestionez acest domeniu in interesul romanilor…

- Propunerea PSD pentru postul de ministru al apelor si al padurilor urmeaza sa ajunga, astazi, la presedintele Klaus Iohannis. Este vorba despre senatorul Ioan Denes, care va prelua portofoliul vacant dupa demisia Doinei Pana. Nominalizarea a fost facuta, ieri, la ...

- „Nu renunt la idee, o voi propune in amanunte partidului la CExN de la Iasi, asa cum am vorbit, la sfarsitul lunii”, a afirmat premierul. La randul sau, Liviu Dragnea a spus ca restructurarea Guvernului ramane tema de discutie la intrunirea CExN, dar e nevoie de discutii cu liderii ALDE pentru ca…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat luni seara, dupa sedinta Comitetului Executiv National al social-democratilor, ca senatorul Ioan Deneș este propunerea pentru functia de ministru al Apelor si Padurilor. „Am avut o sedinta a Comitetului Executiv National, pe care am convocat-o saptamana trecuta,…

- Un parlamentar care a lucrat mai mulți ani in municipiul Dej este foarte aproape de a deveni ministru al Apelor și Padurilor. Ioan Deneș (49 de ani), senator de Bistrița aflat la al doilea mandat, a fost propus de PSD ministru al Apelor și Padurilor. Deneș a trecut de la PNL la PSD in 2014, dupa ruperea…

- Senatorul PSD de Bistrita Nasaud Ioan Denes este propunerea formulata in sedinta Comitetului Executiv al PSD pentru a prelua functia de ministru al Padurilor si al Apelor, functie devenita vacanta prin demisia Doinei Pana. Potrivit CV ului postat pe siteul Senatului Romaniei, Ioan Denes s a nascut pe…

- Senatorul PSD de Bistrița-Nasaud Ioan Deneș este propunerea formulata in ședința Comitetului Executiv al PSD pentru a prelua funcția de ministru al Padurilor și al Apelor, funcție devenita vacanta prin demisia Doinei...

- Comitetul de Reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE) a decis majorarea pretului gazelor pentru consumatorii casnici incepand cu 10 ianuarie 2018, astfel ca o factura medie va creste cu 4,8 lei pe an, potrivit unui comunicat al institutiei remis, luni, AGERPRES. Citeste…

- Ioan Denes, senator PSD de Bistrita, a fost agreat luni de conducerea PSD pentru a o inlocui pe demisionara Doina Pana ca ministru al Apelor si Padurilor, potrivit unor surse din partid. Denes a fost sustinut de organizatia de Bistrita, condusa de Radu Moldovan, organizatie care o sustinuse si pe Doina…

- Senatorul PSD de Bistrita Nasaud Ioan Denes este propunerea formulata in sedinta Comitetului Executiv al PSD pentru a prelua functia de ministru al Padurilor si al Apelor, functie devenita vacanta prin demisia Doinei Pana informeaza Digi24.ro. .Ioan Denes este la al doilea mandat de senator. In februarie…

- Senatorul PSD de Bistrița-Nasaud Ioan Deneș este propunerea formulata in ședința Comitetului Executiv al PSD pentru a prelua funcția de ministru al Padurilor și al Apelor, funcție devenita vacanta prin demisia Doinei Pana.

- Social-democratii au votat in cadrul sedintei Comitetului Executiv ca senatorul de Bistrita, Ioan Denes sa fie cel care preia portofoliul ministerului Apelor si Padurilor dupa ce Doina Pana a demisionat, saptamana trecuta. Decizia a fost luata cu majoritate de voturi, singurul care s-ar fi…

- Principalul favorit pentru a prelua funcția de ministru al Apelor și Padurilor este senatorul PSD Ioan Deneș, senator de Bistrița. Deneș este la al doilea mandat de senator. In 2012 a intrat in Parlament pe listele USL, din partea PNL, iar dupa ruperea alianței, Deneș a fost primul parlamentar care…

- Liderii PSD se reunesc in cadrul unui Comitet Executiv in care urmeaza sa decida inlocuitorul Doinei Pana, cea care a demisionat din funcția de ministru al Apelor și Padurilor. Surse din PSD susțin pentru STIRIPESURSE.RO ca principalul favorit pentru a prelua acest portofoliu este senatorul PSD Ioan…

- Liderii PSD se reunesc in cadrul unui Comitet Executiv in care urmeaza sa decida inlocuitorul Doinei Pana, cea care a demisionat din functia de ministru al Apelor si Padurilor. Surse din PSD sustin ca principalul favorit pentru a prelua acest portofoliu este senatorul PSD Ioan Denes, senator de Bistrita.…

- Liderii PSD se reunesc in cadrul unui Comitet Executiv in care urmeaza sa decida inlocuitorul Doinei Pana, cea care a demisionat din funcția de ministru al Apelor și Padurilor.Citește și: Meciul Dragnea – Tudose, la prima repriza : SCENARII vehiculate pentru Cex-ul PSD (presa) Surse…

- Comitetul Executiv National al PSD se reuneste luni, conform unui anunt facut de presedintele executiv al formatiunii, Niculae Badalau, cel mai probabil urmand sa fie nominalizat un nou ministru al Apelor si Padurilor, dupa ce Doina Pana a demisionat

- Anul 2017 a fost extrem de agitat pentru sectorul forestier, pe fondul unor modificari legislative importante, dar si al unor scumpiri agresive a masei lemnoase, Romania devenind - in premiera istorica - importator net de busteni. Masa lemnoasa licitata de Romsilva a fost adjutecata la…

- Deputatul ALDE și purtatorul de cuvant al formațiunii, Varujan Vosganian, a spus ca demisia ministrului Apelor si Padurilor, Doina Pana, este o pierdere pentru Guvern. El a mai precizat ca a avut o colaborare foarte buna in perioada in care faceau parte din acelasi Cabinet.