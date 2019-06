Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat joi acordarea unor ajutoare de urgenta in valoare de 422.700 de lei pentru 107 familii si persoane singure care se afla in situatii de necesitate sau situatii deosebite.„La propunerea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, Guvernul a aprobat acordarea unor ajutoare de urgenta in…

- Cinci case din orasul-statiune Sangeorz-Bai au fost inundate, luni seara, in urma fisurarii unei rigole, potrivit datelor comunicate de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, potrivit agerpres.ro.Citește și: CCR a luat decizia- Lovitura primita de Klaus Iohannis In sprijinul…

- * Corpului copilului in varsta de 4 ani, care a cazut marti, in jurul amiezii, in raul Bistrita Ardeleana, a fost gasit miercuri dimineata de catre apartinatori, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud, Marius Rus. * Un scurt-circuit…

- Un scurt-circuit electric la compresor (motor electric) a fost cauza izbucnirii incendiului care s-a produs in noaptea de marti spre miercuri, la iesirea din Valea Lunga spre Blaj, la o locomotiva ce tracta 39 de vagoane incarcate cu uree, au transmis reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de…

- Update! Potrivit ISU Argeș, sunt trei victime in autoturism, neincarcerate, printre care și o fetița in stare mai grava. Motociclistul este și el ranit, inconștient. Vom reveni! Accident grav in Argeș, intre un autoturism și o motocicleta. Accidentul a avut loc in urma cu puțin timp pe DN 73, pe raza…

- Un biciclist din comuna braileana Jirlau a ajuns la spital, la inceputul acestei saptamani, dupa ce a fost accidentat de un sofer baut, care incerca sa il depașeasca. “In urma impactului a rezultat vatamarea corporala a localnicului, acesta fiind transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.…

- De luni, fiecare cumparator va trebui sa plateasca garantia de 0,5 lei/ambalaj refolosibil, conform OUG nr. 74/2018, publicata deja in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 630 din 19 iulie 2018. Aceasta garantie va putea fi recuperata de la operatorul economic in baza bonului fiscal si a ambalajului care…

- Accident in Transnistria soldat cu posibile scurgeri radioactive Autoritațile romane s-au autosesizat în legatura cu accidentul soldat cu posibile scurgeri radioactive din Transnistria și afirma ca masuratorile facute pana acum pe teritoriul României nu indica niciun pericol…