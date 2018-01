Stiri pe aceeasi tema

- "Politistii din cadrul Politiei Orasului Pucioasa, sprijiniti de efective de la Serviciul de Ordine Publica, Serviciul Criminalistic si luptatori ai Serviciului pentru Actiuni Speciale Dambovita, si sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Pucioasa, efectueaza 15 perchezitii…

- Politistii efectueaza, vineri dimineata, 15 perchezitii in trei localitati, la persoane banuite de taiere ilegala si sustragere de material lemnos, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis AGERPRES. "Politistii din cadrul Politiei Orasului…

- Joi dimineata, politistii din Blaj, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, au efectuat 6 perchezitii la persoane banuite de furt de combustibil din anexele unor locuinte din Blaj. La data de 11 ianuarie 2018, politistii din Blaj, cu sprijinul politistilor din cadrul Serviciului…

- Sase perchezitii sunt efectuate joi de catre politistii din Blaj la domiciliile unor persoane din Sibiu si satul Panade, banuite de furt de combustibil din gospodariile si utilajele agricole apartinând unor cetateni din Blaj, informeaza un comunicat transmis AGERPRES de Inspectoratul de Politie…

- In aceasta dimineata, politistii din Blaj, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, efectueaza 6 perchezitii la persoane banuite de furt de combustibil din anexele unor locuinte din Blaj. La data de 11 ianuarie a.c., politistii din Blaj, cu sprijinul politistilor din cadrul…

- Polițiștii din Prahova și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane efectueaza 14 percheziții la persoane banuite de furturi din societați comerciale, locuințe și anexe. 7 persoane vor fi conduse la sediul poliției, pentru audieri. La data de 10 ianuarie a.c., polițiștii Inspectoratului de…

- Politistii din Prahova si ai Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane efectueaza 14 perchezitii la persoane banuite de furturi din societati comerciale, locuinte si anexe. 7 persoane vor fi conduse la sediul politiei, pentru audieri. La data de 10 ianuarie a.c., politistii Inspectoratului de…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Bacau si ai Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T, au efectuat 11 perchezitii la membrii unor grupari specializate in infractiuni informatice. Fata de 7 persoane au fost dispuse masuri preventive. In perioada 3…

- Polițiștii din Prahova și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane au efectuat 4 percheziții la locuintele unor persoane banuite ca ar fi comis delicte silvice, in urma carora au fost indisponibilizate 5 mijloace de transport, unelte și material lemnos. La data de 4 ianuarie a.c., polițiștii…

- Politistii din Sebes au confiscat peste 5.000 de articole cu continut pirotehnic, in urma unor perchezitii la locuintele unor persoane suspectate de detinerea si comercializarea ilegala a unor astfel de obiecte. Doua persoane sunt cercetate penal. La data de 29 decembrie a.c., polițiștii de investigatii…

- Politistii din Prahova au efectuat 6 perchezitii la sediile unor societați comerciale și locuințele unor persoane banuite ca ar fi efectuat operațiuni cu articole pirotehnice, fara a avea acest drept. 46 de kg de articole pirotehnice au fost ridicate. In ziua de 27.12.2017, polițiști din Valenii de…

- Politistii din Vrancea au efectuat, ieri, 33 de perchezitii la sediile unor firme si a unei institutii si la locuintele a 25 de persoane, banuite de infractiuni silvice, abuz in serviciu si evaziune fiscala.Au fost ridicati peste 100.000 de lei, brazi si drujbe. Potrivit IGPR, la data de 22 decembrie…

- In aceasta dimineata politistii din Prahova efectueaza 8 perchezitii la locuintele unor persoane banuite ca ar fi efectuat operatiuni cu articole pirotehnice, fara a avea acest drept. 12 persoane vor fi conduse la audieri.Potrivit IPJ Prahova, politistii specializati in arme, explozivi si substante…

- In acest weekend, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Mehedinti au efectuat 6 perchezitii domiciliare, in judetul Mehedinti, la persoane banuite de contrabanda calificata, nerespectarea regimului armelor si munitiilor si braconaj. In urma acestor activitati, politistii au ridicat 6 arme letale…

- Politistii din Constanta, cu suportul Directiei Operatiuni Speciale, au efectuat 17 perchezitii la persoane banuite de furt calificat prin metoda ,,Imprietenire". 15 persoane au fost retinute. La data de 13 decembrie a.c., politistii Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, cu suportul Directiei…

- Politistii din Alba, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, au efectuat, marti dimineata, 9 perchezitii la persoane banuite ca ar fi creat un prejudiciu de peste 450.000 de lei, prin delapidare, fals intelectual si taiere, fara drept, de arbori. Opt persoane au fost aduse…

- Politistii din Prahova efectueaza, la aceasta ora, 52 de perchezitii la sediile unor societați comerciale și la locuintele unor persoane banuite de evaziune fiscala și spalare a banilor. 40 de persoane vor fi conduse la audieri. La data de 7 decembrie a.c., polițiști Inspectoratului de Poliție Județean…

- Polițiștii din Prahova și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane au efectuat astazi 11 percheziții la persoane banuite de furturi din societați comerciale. 10 persoane vor fi conduse la sediul poliției, pentru audieri. La data de 6 decembrie a.c., polițiștii Inspectoratului de Politie Judetean …

- La aceasta ora, politistii Serviciului de Investigații Criminale Arges, efectueaza 2 perchezitii domiciliare pe raza comunei Baiculești, la locuințele unor persoane banuite de savarșirea de infracțiuni de furt. Polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale Argeș, impreuna cu luptatori ai…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Dambovița, sub coordonarea D.I.I.C.O.T, au descins la domiciliile a trei Post-ul Percheziții la Cornațelu la persoane banuite de trafic de droguri apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Dambovița și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T, au efectuat mai multe percheziții in Romania și Spania, pentru destructurarea unui grup infracțional, specializat in trafic de persoane,…

- Politisti de investigare a criminalitatii economice din Prahova efectueaza, la aceasta ora, 16 perchezitii la locuintele unor persoane banuite de comiterea unor infractiuni economice. 13 persoane vor fi conduse la audieri.La data de 28 noiembrie a.c., peste 40 de politisti de investigare a criminalitatii…

- La aceasta ora, politistii din Prahova si ai Directiei Operatiuni Speciale din cadrul I.G.P.R efectueaza 37 de perchezitii la persoane banuite ca ar face parte dintr o grupare specializata in contrabanda cu tigari. 30 de persoane vor fi conduse la audieri, informeaza un comunicat al IPJ Prahova. La…

- Politistii din Arges, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane, efectueaza, la aceasta ora, 9 perchezitii in judetele Arges și Mehedinți, la sediile unor firme si la locuințele unor persoane banuite ca ar fi obținut fraudulos sume de bani ...

- In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au efectuat 30 de perchezitii si au pus in aplicare 22 de mandate de aducere.Fata de 6 persoane au fost dispuse masuri preventive, iar valoarea masurilor asiguratorii aplicate este de aproape…

- Politisti de combatere a criminalitații organizate din Olt, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. - B.T. Olt, au depistat un barbat banuit de trafic de persoane. Cel in cauza a fost reținut și ulterior arestat preventiv, potrivit unui comunicat al Politiei Romane. Polițiștii din cadrul Serviciului…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș, cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul IGPR, efectueaza, duminica dimineața, trei percheziții domiciliare pe raza județului Galați la locuințele unor persoane banuite de inșelaciune, fals și uz…

- Politistii din Arges și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane efectueaza, la aceasta ora, perchezitii in judetului Galați, la locuințele unor persoane banuite de inșelaciune, fals și uz de fals. Politistii de investigare a criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului ...

- Peste 5.400 de pachete de tigari au fost ridicate de politistii din Botosani, in urma a 34 de perchezitii domiciliare efectuate pe raza judetelor Botosani, Suceava si Neamt, la persoane banuite de contrabanda, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani. Actiunea,…

- Astazi, politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 6 percheziti, pe raza judetului Valcea, la locuintele mai multor persoane banuite ca vindeau bunuri fictive pe internet.La data de 2 noiembrie a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii…

- La aceasta ora, politistii din judetul Arges, cu suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul I.G.P.R., efectueaza 11 perchezitii domiciliare pe raza comunelor Calinesti si Priboieni, la locuintele unor persoane banuite de taiere ilegala si sustragere de material lemnos, delapidare…

- Politistii efectueaza 5 perchezitii domiciliare și desfașoara verificari la firme de paza, care aparțin unor persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de aproape 700.000 de lei, prin evaziune fiscala. 7 persoane vor fi conduse la audieri. La data de 1 octombrie a.c., politistii Inspectoratului…

- La aceasta ora, polițiștii din Ploiești efectueaza 8 percheziții la domiciliile unor persoane banuite de implicarea intr-un scandal. 6 mandate de aducere vor fi puse in aplicare. La data de 1 noiembrie a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Prahova efectueaza 8 percheziții…

- In aceasta dimineata, politistii din Valcea au descins la locuintele unor persoane banuite de infractiuni de spalare de bani si evaziune fiscala.La data de 31 octombrie a.c., politistii Inspectoratului de Politie Judetean Valcea efectueaza 15 perchezitii, in judetul Valcea si in Bucuresti, la domiciliile…

- In aceasta dimineata, politistii din Prahova si ai Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane efectueaza 3 perchezitii la persoane banuite de furturi din societati comerciale. 3 persoane vor fi conduse la sediul politiei, pentru audieri. La data de 27 octombrie a.c., politistii Inspectoratului…

- Polițiștii de combaterea criminalitații organizate din Pitesti si Valcea, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au descins astazi la locuintele unor persoane banuite de infractiuni informatice si economice. Astfel, potrivit unui comunicat transmis de IPJ Valcea in aceasta dupa-amiaza, polițiștii Brigazii de…

- În aceast diminea poliitii specializai în combaterea criminalitii organizate sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. au efectuat 34 de percheziii la persoane bnuite de infraciuni trafic de persoane proxenetism i splare de bani. La data de 25 octombrie a.c. poliitii Serviciului de Co...

- Politistii Directiei de Investigatii Criminale si ai Serviciului de Investigatii Criminale din Timis, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din Politia Romana, au ridicat un pistol, arme albe, precum si mai multe bijuterii, in urma a 12 perchezitii efectuate azi dimineata, la locuintele unor persoane…

- In aceasta dimineata, politistii Directiei de Investigatii Criminale si ai Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Timis, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din Politia Romana, efectueaza 12 perchezitii domiciliare, la locuintele unor persoane banuite…