Damascul neagă posesia de armament chimic în Siria Supusa unor puternice presuni interntaionale, puterea a autorizat de altfel intrarea unor ajutoare umanitare in Ghouta de Est, pentru prima oara dupa raidurile sangeroase care au vizat, saptamana trecuta, enclava rebela asediata in apropiere de Damasc. Regimul sirian a fost acuzat ca a comis recent atacuri chimice in zone aflate sub controlul rebelilor, in contextul in care civilii platesc deja un tribut foarte greu in conflictul care s-a soldat cu peste 340.000 de morti din 2011.



Presedintele Emmanuel Macron a dat asigurari marti ca Franta va trece la atacuri aeriene in Siria

- „Guvernul Siriei neaga in mod categoric ca deține arme chimice. Credem ca folosirea unor astfel de arme reprezinta un act imoral și inacceptabil, indiferent de context”, a declarat Faisal Mekdad, ministrul adjunct de Externe al Siriei, citat de site-ul postului France 24. Reacția Guvernului…

- Un razboi care a inceput de la protestele pasnice impotriva presedintelui Bashar al-Assad degenereaza rapid intr-o competitie globala pentru controlul asupra a ceea ce mai ramane de distrus din Siria, antrenand riscul unui conflict extins. Sub cerul pe care se imbulzesc avioanele de lupta ale unei jumatati…

- Cel putin 74 de civili au murit in urma unor raiduri aeriene efectuate asupra provinciei Ghouta. Sursele au mai declarat ca bilantul ar putea sa creasca. Potrivit reporterilor care se aflau la fata locului, atacurile au inceput marti dimineata. Alte 30 de civili au murit luni, iar cateva zeci…

- Cel putin 11 civili au murit, vineri, in urma unor bombardamente efectuate de fortele regimului condus de Bashar al-Assad asupra pozitiilor ocupate de rebelii din Ghouta de Est, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza site-ula agentiei de presa Reuters.

- Bombardamentele aeriene ale fortelor guvernamentale asupra celei mai mari enclave controlate de rebeli in nord-vestul Siriei s-au soldat joi cu cel putin 28 de morti, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Organizatia neguvernamentala cu sediul la Londra, citata de Reuters,…

- Statele Unite ar putea intreprinde noi actiuni militare impotriva fortelor guvernamentale siriene, pentru a descuraja utilizarea armelor chimice, afirma surse oficiale de rang inalt de la Washington. Fara a dezvalui identitatea acestor surse, Reuters citeaza declaratii facute joi presei, potrivit…

- Administratia Donald Trump a prelungit, joi, protectia temporara pentru aproximativ 6.900 de cetateni sirieni care traiesc si lucreaza in Statele Unite ale Americii, in baza unui program umanitar, relateaza site-ul BBC News. Masura ar fi expirat la 31 martie, dar a fost prelungita pentru…

- "Siria condamna minciunile si acuzatiile (...) privind utilizarea de arme chimice", a spus o sursa din cadrul Ministerului de Externe de la Damasc, citata de agentia oficiala de presa SANA.Luni, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) a acuzat fortele proregim de un nou atac…

- "Atacurile precise au reprezentat rezultatul pregatirii ample din partea serviciilor de informatii pentru confirmarea unui sediu al gruparii Stat Islamic si al unui centru de comanda si control, intr-o locatie ocupata exclusiv de Stat Islamic in Valea Eufratului", se arata intr-un comunicat al comandamentului…

- Aceste sanctiuni intervin in conditiile in care la Paris urmeaza sa se reuneasca tot marti oficiali din circa 30 de tari, in prezenta sefului diplomatiei americane Rex Tillerson, pentru a-i sanctiona pe oficialii responsabili de atacuri chimice in Siria si a riposta astfel la un veto rus impus la…

- Rusia a cerut enclavei kurde de la Afrin, din nord-vestul Siriei, sa treaca sub controlul Damascului, pentru a evita astfel atacurile armatei turce, transmite Associated Press, cu referire la trei reprezentanți ai YPG (Unitatile kurde de auto-aparare). In special, agenția il citeaza pe Badran Cia, consilier…

- ''Ministrul de externe francez (Jean-Yves Le Drian) a anuntat ca reuniunea Consiliului de Securitate al ONU va fi dedicata (luni) nu doar situatiei din Afrin, ci si situatiei din Ghouta Orientala si Idlib'', a afirmat Lavrov, acuzand ''partenerii occidentali'' ca agita apele in legatura cu Ghouta…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a cerut joi Consiliului de Securitate al ONU sa relanseze eforturile pentru a-i pedepsi pe responsabilii de atacurile chimice din Siria dupa veto-urile ruse din noiembrie privind continuarea anchetelor internationale, in timp ce ambasadoarea SUA la ONU,…

- Secretarul de stat Rex Tillerson a declarat, ieri, ca America iși va menține pe termen nelimitat prezența militara in Siria, pentru a lupta contra gruparilor teroriste, pentru a combate influența tot mai mare a Iranului și a se putea pune capat regimului liderului sirian Bashar al-Assad.

- Președintele Iranului Hassan Rohani a afirmat ca administrația Donald Trump nu a reușit sa puna în pericol acordul nuclear din 2015 dintre Teheran și șase 6 puteri ale lumii, și ca acest acord e o victorie pe termen lung. Acordul dintre Iran, Statele Unite, Germania, Rusia, Franța,…

- Statele Unite raman deocamdata in acordul istoric din 2015 privind programul nuclear iranian, dar Donald Trump a lansat vineri un ultimatum europenilor ca sa il ajute sa il inaspreasca in urmatoarele luni daca vor sa evite retragerea efectiva a Washingtonului, transmite AFP. Presedintele…

- Seful diplomatiei iraniene Mohammad Javad Zarif urmeaza sa se întâlneasca joi la Bruxelles cu ministrii de externe din Germania, Franta si Marea Britanie, precum si cu sefa diplomatiei europene Federica Mogherini, pentru a discuta despre acordul nuclear iranian înainte de o decizie…

- Situata la est de Damasc, langa orasul Harasta, "Directia de blindate", unde s-ar afla aproximativ 250 de militari, a fost incercuita de la 31 decembrie de catre jihadistii din Jabhat Fateh al Sham, fostul Front al-Nusra (ex-afiliatul sirian al al-Qaida) si de catre rebeli islamisti."Unitati…

- Un total de 1.939 de persoane, dintre care 700 civili, si-au pierdut viata in luna decembrie in razboiul din Siria, conform Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), care a precizat ca, potrivit calculelor sale, este cifra cea mai scazuta de morti, inregistrata intr-o luna, in 2017, transmite…

- “Califatul” gruparii Statul Islamic (SI) s-a prabusit in 2017, in urma unei ofensive antijihadiste de anvergura, insa Irakul si Siria se confrunta in continuare cu provocari, orase in ruina si o amenintare extremista care persista, analizeaza AFP potrivit News.ro . La trei ani dupa ascensiunea si cucerirea…

- "Erdogan incearca din nou sa induca in eroare opinia publica din Turcia si sa se elibereze de crimele comise impotriva poporului sirian", a raspuns Ministerul de Externe din Siria.Presedintele Tayyip Erdogan l-a numit pe liderul sirian Bashar al-Assad un terorist, declarand ca discutiile…

- Coalitia internationala antijihadista condusa de SUA in Irak si in Siria a acuzat regimul presedintelui sirian Bashar al-Assad ca le garanteaza 'impunitatea' jihadistilor gruparii Statul Islamic (SI) in zonele controlate de fortele guvernamentale, transmite AFP. Jihadistii Statului Islamic 'par sa…

- Jihadistii Statului Islamic 'par sa se deplaseze in deplina impunitate in teritoriile controlate de regim, ceea ce arata ca acesta este, in mod clar, reticent sau incapabil sa invinga Daesh', le-a declarat jurnalistilor prezenti la Pentagon generalul britanic Felix Gedney, unul din responsabilii…

- Coalitia internationala antijihadista condusa de SUA in Irak si in Siria a acuzat regimul presedintelui sirian Bashar al-Assad ca le garanteaza 'impunitatea' jihadistilor gruparii Statul Islamic (SI) in zonele controlate de fortele guvernamentale, transmite AFP. Jihadistii Statului…

- Aproximativ 400.000 de oameni din Ghouta de Est sunt asediati de fortele loiale presedintelui Bashar al-Assad, iar Natiunile Unite au cerut guvernului sirian sa permita evacuarea a circa 500 de pacienti, care altfel vor muri, in lipsa unei asistente medicale de urgenta, potrivit Agerpres. Citeste…

- Președintele sirian Bashar al-Assad a acuzat Franța ca a susținut varsarea de sange din țara sa, astfel ca nu se afla in poziția de a vorbi despre un acord de pace. Comentariile respective au fost respinse dur de autoritațile de la Paris, care au declarat, la randul lor, ca Assad nu ar fi in masura…

- 'Discutiile intre Serghei Lavrov si Boris Johnson vor avea loc la 22 decembrie', a precizat ministerul rus, citat de agentia Interfax.Aceasta este prima vizita a unui ministru britanic la Moscova in ultimii peste cinci ani, Londra fiind unul dintre cei mai puternici sustinatori ai sanctiunilor…

- Coreea de Nord a respins, miercuri, acuzatiile din partea Statelor Unite potrivit carora ar dezvolta arme biologice, replicand ca este vorba despre o tactica a Washingtonului pentru a denigra regimul de la Phenian, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Potrivit strategiei nationale de securitate…

- Franta a fost port-drapelul sustinerii terorismului in Siria, ”inca din primele zile” ale conflictului, a acuzat presedintele sirian Bashar al-Assad, referindu-se la sustinerea adusa de Paris rebelilor care lupta contra regimului din 2011 si pe care Damascul ii califica ”teroristi”. Declaratiile lui…

- Statele Unite au denuntat vineri 'obstructionismul regimului sirian' fata de negocierile de pace de la Geneva, facand ape la statele care il sustin pe presedintele Bashar al-Assad sa faca 'presiune' asupra Damascului, transmite AFP.Ultima runda de negocieri s-a incheiat joi fara progrese,…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a insistat joi ca nu exista nici un fel de prezenta a armatei ruse in estul Ucrainei, relateaza agentia DPA, informeaza AGERPRES . Gruparile militiei locale din estul Ucrainei sunt suficiente pentru gestionarea amenintarilor militare, a declarat Putin in cadrul conferintei…

- Gruparile militiei locale din estul Ucrainei sunt suficiente pentru gestionarea amenintarilor militare, a declarat Putin in cadrul conferintei sale de presa anuale.Putin a avut anterior un rol de negociator in convorbirile de pace in numele gruparilor separatiste proruse care luptau impotriva…

- ”Vom mentine angajamentul nostru pe teren atat timp cat este necesar, pentru a ne sustine partenerii si a impiedica reintoarcerea gruparilor teroriste in aceasta tara. Sprijinul SUA nu se va incheia pana cand Stat Islamic nu va fi complet infrant”, a afirmat purtatorul de cuvant al Pentagonului.…

- Potrivit organizatiilor pentru drepturile omului, peste 20 de persoane au murit si alte cateva zeci au fost ranite, in urma atacurilor efectuate de fortele guvernamentale impotriva pozitiilor ocupate de miscarile de opozitie din zonele Arbin, Beit Sava, Misraba si Hammuriya, situate in apropierea…

- "Libanul va supravietui sau va prospera doar daca va dezarma Hezbollah. Atata timp cat aveti o militie armata, nu veti avea pace in Liban. Situatia din Liban este tragica. Din 1979, iranienii au scapat literalmente cu crime in regiunea noastra (Orientul Mijlociu), iar acest lucru trebuie sa inceteze",…

- "Tarile noastre au stabilit un dialog diversificat. Recent, la Soci, am avut un summit la care au participat Rusia, Iran si Azerbaidjan. Presedintele (iranian Hassan) Rouhani a participat, de asemenea, la summit. Ne-am intalnit, de asemenea, in cadrul unui eveniment international multilateral -…

- Dificilele discuții de la Geneva in privința Siriei au putut incepe miercuri, odata cu sosirea delegației guvernului de la Damasc, care și-a intarziat venirea pentru a-și manifesta nemulțumirea, scrie AFP. Regimul sirian, întarit prin victoriile militare înregistrate în…

- John Kerry, care a ocupat functia de secretar de Stat in timpul celui de-al doilea mandat al presedintelui Barack Obama, a declarat ca acordul nuclear cu Iranul a fost cel mai bun acord pe care SUA il puteau obtine.Fostul oficial american a mai afirmat ca o serie de presedinti straini si…

- "Dupa decizia de Brexit, UE este complet confuza. Ei trebuie sa isi revizuiasca viziunea pentru viitor, cat de mult se vor extinde si ce loc va avea Turcia in acest proces. Noi suntem aici. Nu plecam nicaieri", a spus Yildirim, in cadrul unei vizite la Londra. Turcia a inceput negocierile…

- Cel putin 14 persoane au fost ucise luni in noi bombardamente ale regimului sirian vizand Ghouta de Est, o regiune rebela situata in apropiere de Damasc in care a fost instaurata o zona de ”dezescaladare”, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR), relateaza AFP. Asediata din…