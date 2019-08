Stiri pe aceeasi tema

- Fortele regimului sirian au intrat duminica in Khan Shaykhun, un oras-cheie din provincia Idleb, in regiunea de nord-est a Siriei dominata de jihadisti, a informat Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDH), transmite AFP. "Fortele regimului au patruns in Khan Sheykhun pentru…

- Cincisprezece civili, printre care sase copii, au fost ucisi vineri in raiduri aeriene ale regimului si ale fortelor ruse aliate, cei mai multi intr-o tabara de stramutati, in nord-vestul Siriei, a anuntat Observatorul sirian al drepturilor omului (OSDO), relateaza AFP, citata de Agerpres. O lovitura…

- Avionul de vanatoare, Sukhoi, a zburat peste o zona la est de Khan Cheikhoun, un oras cheie din sudul provinciei Idleb, a declarat directorul ONG-ului, Rami Abdel Rahmane."Pilotul este acum in mainile'' jihadistilor din gruparea Hayat Tahrir al-Sham (HTS, fosta ramura siriana a Al-Qaida),…

- Infruntari din nord-vestul Siriei intre trupele loiale Damascului si forte dominate de jihadisti s-au soldat cu 59 de morti in doua locuri, a anuntat marti Observatorul sirian al drepturilor omului (OSDO), relateaza AFP. Luptele s-au intensificat de mai multe zile in regiune pe fondul…

- Fortele regimului sirian au reluat controlul asupra unei localitati din nord-vestul Siriei, primul castig teritorial din provincia Idleb, unde luptele s-au soldat duminica cu 61 de morti, transmite AFP. Rachete antiaeriene rusesti au fost lansate la inceputul serii spre drone provenind…

- Cel putin noua civili, intre care trei copii, au fost ucisi marti in raiduri ale regimului asupra provinciei Idlib, in nord-vestul Siriei, a indicat Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), citat de AFP. Regimul lui Bashar al-Assad si aliatul sau rus si-au intensificat de la sfarsitul…