Damascul acuză coaliţia internaţională de efectuarea unor ''săpături arheologice ilegale'' Puterea de la Damasc a acuzat luni fortele americane, franceze si turcesti prezente in nordul Siriei de efectuarea unor ''sapaturi arheologice ilegale'', potrivit agentiei siriene de presa Sana, citata de AFP. Siria este ravasita de un razboi complex in care sunt implicate puteri regionale, indeosebi Turcia, dar si o coalitie internationala sub comandament american. Din coalitie, angajata din 2014 in Siria in lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI), fac parte si soldati francezi. Ministerul sirian de Externe ''a condamnat sapaturile si excavarile arheologice ilegale'',… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Interdictia de calatorie asupra celor 18 cetateni sauditi vizeaza direct participarea acestora in uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, in consulatul saudit din Turcia. S-a cerut o investigație amanunțita, dar nu s-a aprobat pedeapsa cu moartea in ceea ce-i priveste pe suspecti. Citeste…

- Cel putin 43 de persoane, printre care 36 de membri ai familiilor unor jihadisti ai gruparii Stat Islamic (SI), au fost ucise sambata in lovituri aeriene atribuite coalitiei internationale conduse de SUA, in estul Siriei, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP,…

- Ministerul de Externe al Ucrainei a exprimat un protest ferm fata de actiunile ilegale si neligitime ale Federatiei Ruse cu privire la organizarea duminica a unor pseudoalegeri in teritoriile temporar ocupate Donetk si Lugansk (estul separatist al tarii), se mentioneaza intr-un comunicat al MAE ucrainean,…

- Ministerul de Externe al Ucrainei a exprimat un protest ferm fata de actiunile ilegale si neligitime ale Federatiei Ruse cu privire la organizarea duminica a unor pseudoalegeri in teritoriile temporar ocupate Donetk si Lugansk (estul separatist al tarii), se mentioneaza intr-un comunicat al MAE ucrainean,…

- Acordul incheiat intre Moscova si Ankara luni seara in vederea evitarii unui asalt al trupelor Damascului in provincia rebela siriana Idleb este un exemplu de ”diplomatie responsabila”, a apreciat marti ministrul iranian de Externe, relateaza AFP. ”Cateva saptamani de eforturi intensive ale unei diplomatii…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, considera ca o eventuala rechemare a sa in tara ar fi o greseala politica in ceea ce priveste relatia romano- americana, pentru ca si-a facut datoria ca ambasador „in interesul national romanesc in mod exemplar”. El sustine ca exista un interes politic in acest…