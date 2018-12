Stiri pe aceeasi tema

- Alte câteva zeci de protestatari au fost arestați de poliția belgiana dupa ce au incendiat și distrus cel puțin doua autovehicule ale forțelor speciale. Potrivit Reuters, care citeaza poliția belgiana, la protest au participat peste 500 de persoane. Prim-ministrul Belgiei,…

- Liderii majoritații nu mai vorbesc astazi despre un atac la Curtea Europeana de Justiție a raportului MCV dar pregatesc o scrisoare raspuns la acest document. "Sa vedem daca aceste recomandari au o baza reala", a declarat președintele ALDE.

- Deputații ALDE au votat, miercuri, in plen, in favoarea alegerii primarilor in doua tururi de scrutin, vicepreședintele partidului, Varujan Vosganian, spunand ca liberal-democrații nu vor sa rupa coaliția de guvernare. Proiectul a fost retrimis la comisiile de specialitate.Proiectul de lege…

- Zilele trecute, presa a scris ca exista tensiuni mari in coaliția de guvernare, iar relațiile dintre Tariceanu și Dragnea sunt din ce in ce mai dificile. Se rupe coaliția PSD-ALDE? Tariceanu a raspuns la aceasta intrebare.

- Rusia si Serbia organizeaza exercitii aeriene comune in perioada 1-5 octombrie pe teritoriul Republicii Sarbe, la care vor participa avioane de lupta MiG-29 si elicoptere Mi-8, a anuntat luni Ministerul Apararii rus, citat de agentia de presa TASS, aceste aplicatii intervenind la

- Liderul Hezbollah-ului libanez, Hassan Nasrallah, a declarat joi ca miscarea sa, angajata in conflictul sirian, a reusit sa se doteze cu 'rachete de inalta precizie', in pofida tentativelor Israelului de a-l impiedica in aceasta privinta prin lovituri aeriene efectuate in Siria, relateaza France…

- Liderul Hezbollah-ului libanez, Hassan Nasrallah, a declarat joi ca miscarea sa, angajata in conflictul sirian, a reusit sa se doteze cu 'rachete de inalta precizie', in pofida tentativelor Israelului de a-l impiedica in aceasta privinta prin lovituri aeriene efectuate in Siria, relateaza…

- Coalitia coordonata de Arabia Saudita, care lupta in Yemen, a informat marti ca a interceptat doua rachete balistice in apropierea orasului Jizan, aflat in sudul tarii, relateaza site-ul agentiei Reuters.