O dama de companie belarusa, cunoscuta pentru ca a promis dezvaluiri in legatura cu rolul Rusiei in alegerile americane, a fost arestata pe un aeroport din Moscova, unde se afla in tranzit in drum spre Belarus, a afirmat vineri avocatul ei, informeaza AFP. Anastasia Vasukevici, mai cunoscuta sub pseudonimul de Nastia Ribka, a fost arestata in februarie in statiunea balneara thailandeza Pattaya, impreuna cu alti noua straini care organizau "cursuri de formare sexuala". Condamnata marti la o amenda, ea a fost expulzata joi din Thailanda si s-a imbarcat intr-un zbor catre Moscova, unde a fost arestata…