Dăm dovezi la lume (# 1) ► Important. Punctul de plecare pentru substantiv, fr. echiquier, este, de fapt, denumirea, in aceasta limba, a tablei de sah, un derivat de la cuvantul (vechi) esches, numind piesele de la jocul de sah, dar intr-o destul de complicata legatura cu echec - esec "rezultat negativ, in general de oarecare gravitate, a unei intreprinderi, nereusita". Si vedem cum au pornit lucrurile. Dar, mai intai, cateva pre-elect (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania are un plan foarte bine stabilit in privinta trecerii la moneda euro, iar obiectivul ramane clar anul 2024, a declarat, vineri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, in preambulul reuniunii Eurogrup si reuniunii informale a ministrilor de finante (ECOFIN), organizate la Bucuresti,…

- Baraca se pare ca ii inspira pe Faimoși, care au dat dovada de umor seara trecuta, venind la meci "manjiți" cu noroi, precum actorii din filmele de actiune hollywoodiene, pentru a-i intimida pe adversari. Planul lor a avut succes, Faimosii reușind sa caștige meciul pentru vila, cu scorul de 10 la 6. …

- Deși de multe ori este lasat la urma, chiar in seara de dinaintea plecarii in excursie, bagajul este un factor foarte important și poate fi un factor de stres daca nu il considerare din timp. Mai ales in cazul vacanțelor externe, care presupun de multe ori zborul cu avionul, este foarte important sa…

- Construcția centurii Buzau, transformarea unei parți a aeroportului militar de la Boboc in aeroport civil, cu facilitați pentru transportul atat de persoane, cat și cargo și drumul Expres Siret (Ploiești – Buzau) sunt proiectele prioritare pentru buzoieni, potrivit ierarhizarii in cadrul campaniei…

- PLUS party leader Dacian Ciolos said on Friday in Timisoara that for the USR-PLUS Alliance the stakes of the elections to the European Parliament are not the score it will get, but the number of Romanians who will be mobilized to vote. "It is not the score that is important but how many Romanians…

- Constantin Micu Nourescu, unul dintre cei mai titrati antrenori de atletism din Romania, a murit, miercuri, la varsta de 85 de ani, scrie antena3.ro.Ministerul Tineretului si Sportului a confirmat vestea tragica, printr o postare pe pagina de Facebook. "Ministrul Tineretului si Sportului si echipa MTS…

- "Decizia privind candidatura mea la Presedintia Romaniei nu se ia cand anunta propaganda altor state si presa care dezvolta astfel de manipulari. Remarc o tendinta de implicare a unor factori de influenta straini, din zone aflate in afara democratiilor consolidate, in disputele politice din Europa…

- O noua editie a Programului "Prima Casa" demareaza de vineri, cu un buget de 1,987 miliarde de lei, a anuntat Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM), într-un comunicat de presa transmis AGERPRES. Conform institutiei, lansarea editiei din 2019 a programului…