Dalai Lama, in varsta de 83 de ani, a iesit in jurul orei locale 08:00 (02:30 GMT) pe portile spitalului privat Max, aflat in partea sudica a capitalei indiene, si "se simte foarte bine in prezent", potrivit serviciului sau de presa.



"S-a vindecat de infectia pulmonara de care suferea si isi va lua cateva zile de odihna in New Delhi, inainte de a se intoarce la Dharamsala", o statiune climaterica din nordul Indiei unde traieste in exil dupa fuga sa din Tibet in urma cu 60 de ani, a declarat pentru AFP purtatorul lui de cuvant, Tenzin Taklh, conform Agerpres.



Dalai Lama fusese…