Daimler va produce maşini Mercedes-Benz în Egipt 'Mercedes-Benz Cars si Guvernul de la Cairo au semnat un memorandum de intelegere pentru fabricarea de masini Mercedes-Benz in Egipt', se arata intr-un comunicat al producatorului auto german. Noua fabrica va fi infiintata in cooperare cu un partener local de afaceri. In viitor, Daimler va deschide un centru de pregatire profesionala in Egipt. Markus Schaefer, membru al board-ului Daimler, a declarat ca Egiptul 'este de multi ani o piata importanta pentru companie si noul acord va contribui la stabilizarea economiei tarii si la majorarea cotei de piata a grupului german'. Direct si indirect,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

