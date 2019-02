Stiri pe aceeasi tema

- Subsidiara Daimler in Romania, Star Assembly, a inceput oficial productia cutiei de viteze automate cu dublu ambreiaj cu opt trepte 8G-DCT. Pentru integrarea acestui nou produs in portofoliul de transmisii, Daimler a construit la Sebes doua noi hale de...

- ​Subsidiara Daimler în România, Star Assembly, a început oficial la Sebeș producția cutiei de viteze automate cu dublu ambreiaj cu opt trepte 8G-DCT. Pentru integrarea acestui nou produs, Daimler a construit la Sebeș doua noi hale de producție, cu o suprafața de aproximativ 54.000…

- Ceremonia oficiala de inaugurare a producției cutiilor de viteza 8G Double Clutch Transmission din cadrul companiei Star Assembly are loc joi, 7 februarie. Evenimentul va marca inceputul unei noi etape a investiției derulate de concernul Daimler in Romania, pentru extinderea producției de cutii de viteze…

- Joi, 7 februarie, subsidiara concernului german Daimler din Romania, Star Assembly Sebeș, lanseaza oficial producția unei noi cutii de viteze, in opt trepte, pentru autoturismele Mercedes-Benz. La eveniment participa Klaus Eichhorn, CEO Star Transmission & Star Assembly, Frank Deiss, Sef productie Powertrain…

- Grupul Daimler AG, al doilea cel mai mare exportator din economia romaneasca prin intermediul companiei Star Assembly din Sebes, ridica miza in Romania si incepe productia unei noi cutii de viteze, in opt trepte, pentru limuzinele Mercedes-Benz, scrie Ziarul Financiar. Reprezentantii Star Assembly vor…

- Daimler a anunțat miercuri o noua investiție la uzina Star Transmission pe care o deține in localitatea Sebeș din județul Alba. Incepand din luna februarie, constructorul german va produce la Sebeș cutii de viteze automate 8G cu dublu ambreiaj cu 8 trepte. Cutiile de viteze vor echipa ulterior diverse…

- Concernul german Daimler deruleaza o noua etapa a investiției din Romania. Compania va inaugura la Sebeș, in luna februarie a acestui an, o noua linie de producție a cutiilor de viteza. Este vorba despre cutiile de viteza 8G Double Clutch Transmission, produse in cadrul companiei Star Assembly din municipiul…

- Grupul german Daimler, al doilea cel mai mare exportator din economia romaneasca prin intermediul companiei Star Assembly din Sebes, ridica miza de pe Romania, si incepe productia unei noi cutii de viteze, in opt trepte, pentru autoturismele Mercedes-Benz, scrie Ziarul Financiar. Reprezentantii Star…