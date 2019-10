Daimler ar putea rechema la service 260.000 de furgonete mai vechi Mercedes Sprinter Reprezentantii Daimler au precizat ca este vorba de furgonete care apartin precedentei generatii de Sprinter, ele fiind scoase din productie inca din 2016. Ei au confirmat solicitarea KBA de a se prezenta la audierile legate de furgonetele Sprinter. Bild am Sonntag sustine ca supa audieri KBA va solicita Daimler rechemarea la service a vehiculelor incriminate. Oficialii KBA sustin ca dispozitivele gasite la furgonete ar putea fi folosite si la alte variante de vehicule. Daimler a prezentat KBA modul de functionare a furgonetelor in mai 2018 si a dat asigurari ca va continua… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

