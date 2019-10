Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai noua locatie deschisa la Iulius Town, este restaurantul Daily, care propune un concept inedit, de bistro, cafenea și gelaterie, intr-un singur loc. Noul restaurant Daily este situat la parterul cladirii de birouri United Business Center 3 din ansamblul Iulius Town Timișoara. Intr-un ambient…

- Un restaurant unde sa iei pranzul alaturi de colegi, un bistro in care sa organizezi o seara cu prietenii, o gelaterie pentru o petrecere pe gustul copiilor sau o cina in familie? Pentru toate, raspunsul este Daily, spațiul de la parterul cladirii de birouri United Business Center 3 din ansamblul…

- Ziarul Unirea Foto/Video: Ziua Internaționala a Persoanelor Varstnice, sarbatorita recent de catre pensionarii din Abrud Asociația Pensionarilor „Ion Buteanu” din Abrud a sarbatorit și in acest an Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice, insa de aceasta data evenimentul s-a desfașurat cu cateva…

- Vrei sa-ti resfeti simturile cu un desert delicios, dar nu ai vreme de stat in bucatarie cu orele? Nicio grija! Reteta de crema de ciocolata la pahar, facuta in casa, are un gust desavarsit si se prepara foarte rapid si usor.

- Aproape 5000 de persoane au fost legitimate duminica seara pe raza judetului Gorj, in cadrul uneia din cele mai de amploare razii desfasurate pana acum. Oamenii legii au fost scosi in strada pentru a preveni "evenimentele negative", in aceeasi seara...

- Iulius Town Timisoara, cel mai important proiect lansat in acest an in Romania, a fost inaugurat pe 30 august 2019 de companiile IULIUS si Atterbury Europe. Ansamblul mixt, primul de acest tip din vestul tarii, reprezinta principala atractie de...

- O informaticiana s-a lasat de meserie cand aceasta incepea sa fie la mare cautare si a pasit intr-un restaurant dintr-o alta tara, unde a impresionat cu propunerile sale si a avansat de la ospatar la manager de operatiuni – omul care rezolva...

- Pompierii din Capitala au intervenit vineri dimineata, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un restaurat din Sectorul 3, in apropere de zona Unirii.Restaurantul cuprins de flacari se afla la interventia strazii Nerva Traian cu bulevardul Octavian Goga. Au ars mase plastice, lemn, electrocasnice,…