Stiri pe aceeasi tema

- Vasilescu, BNR: Inflatia loveste fara sa tina seama de ce spune Guvernul. Romania are o inflație de doua ori mai mare decat nivelul optim Romania se confrunta cu o inflatie de doua ori mai mare decat nivelul considerat optim pentru acest indicator, iar acest lucru nu depinde de declaratiile autoritatilor,…

- Presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu, si ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, au avut miercuri un schimb de replici, printre dispute fiind si statutul investitiilor realizate in parteneriat public privat (PPP) si daca acestea necesita sau nu garantii de stat sau inseamna asumarea…

- Romania se confrunta cu o inflatie de doua ori mai mare decat nivelul considerat optim pentru acest indicator, iar acest lucru nu depinde de declaratiile autoritatilor, a declarat, miercuri, Adrian Vasilescu, consultant de strategie in cadrul Bancii Nationale a Romaniei, la o conferinta de profil.…

- Restructurarea financiara ar putea ajuta 31 de companii de stat care nu ar mai avea alta sansa in lipsa unui asemenea masuri si care risca sa se inchida in cazul in care intra intr-o situatie dificila, a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la un eveniment dedicat…

- "Ce pot sa spun este ca noi facem niste simulari, avem un aparat tehnic care lucreaza. Ceea nu se poate tagadui este ca in Romania oamenii merita sa obtina mai mult si la pensii si la salarii. Daca luam pensiile, spre exemplu, suntem foarte jos in raport cu media UE. Necazul la noi este ca se uita…

- Cota unica reprezinta principala masura care favorizeaza investitiile in Romania, in timp ce atractivitatea scazuta a stimulentelor fiscale se afla in topul neajunsurilor legislatiei fiscale curente, a declarat, luni, presedintele Camerei de Comert Americana in Romania (AmCham Romania), Ionut Simion,…

- Presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu, recomanda amanarea unor noi cresteri de venituri/salarii, stoparea promisiunilor ce creeaza asteptari nerealiste cetatenilor si restructurarea aparatului de stat in conditiile in care, potrivit acestuia, deficitul acut de spatiu fiscal este tot mai…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat ca exista, in cadrul institutiei pe care o conduce, o discutie care vizeaza eliminarea cupoanelor de pensie, insa masura va fi adoptata treptat, dupa ce va fi pus la punct sistemul informatic si dupa ce va fi gasita o solutie pentru a elimina birocratia.…