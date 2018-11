Stiri pe aceeasi tema

- Economia mondiala ar putea avea probleme, dar nu de anvergura celor din 2007-2009, a declarat, miercuri, Daniel Daianu, membru în Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a României, într-o conferinta de profil. ”Deci în primul rând…

- El a tinut sa sublinieze diferenta dintre o recesiune tehnica, adica doua trimestre consecutive de scadere, si una propriu-zisa, cand economia se duce pe teritoriu negativ."Deci in primul rand trebuie spus acest lucru: recesiunea tehnica nu echivaleaza cu recesiunea propriu-zisa. Ea se…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat noile reguli privind restrictionarea creditarii populatiei prin limitarea gradului de indatorare in cazul creditelor de consum si ipotecare. In cazul imprumuturilor in lei, gradul maxim de indatorare va fi de 40%,…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei discuta astazi noile reguli privind restrictionarea creditarii populatiei prin limitarea gradului de indatorare in cazul creditelor de consum si ipotecare. In ultimul an au fost vehiculate diverse variante privind limi­tarea…

- Presedintele Patronatului Investitorilor Autohtoni (PIAROM), Cristian Pârvan, a afirmat, luni, în fata studentilor de la Academia de Studii Economice (ASE), la evenimentul de lansare a unei noi carti scrisa de academicianul Daniel Daianu, ca modelul economic al României îi…

- "Eu as redefini aceste masuri. Suntem in faza finala. Vor fi anuntate intr-un timp nu prea indepartat. Am discutat si cu industria. Am discutat si cu alti factori de decizie in Romania si as redefini. Noi ne gandim la o orientare pe baze sanatoase a creditarii. E spre binele consumatorilor, utilizatorilor…

- Faptul ca deprecierea cursului de schimb euro-leu cu patru bani provoaca ingrijorare este semn ca am progresat foarte mult, a declarat, miercuri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. "Suntem incapatanati si nu facem prognoze de curs, dar pot sa fac o gluma. Depinde cum…