Dai mai departe #bucuriaLidl și ai sărbători de Paști cu beneficii (Publicitate) In fiecare an, de sarbatori, punem pauza la ritmul nostru alert de zi cu zi. Ne bucuram de timpul liber pe care il putem petrece alaturi de prieteni, familie, relaxandu-ne sau rezolvandu-ne cat mai multe din treburile casnice, in timp ce ne detașam de responsabilitățile de la serviciu. sa faca parte din prioritațile unei companii responsabile fața de angajați sai. Lidl acorda o atenție deosebita programului de lucru din timpul sarbatorilor, dar și beneficiilor oferite in mod particular pentru aceste ocazii. Pe langa tichete de masa, asigurare de viața sau abonamente medicale private, angajații…

- De la 1 martie 2019, cel mai mic venit brut oferit de Lidl va avea o medie lunara de 3.500 lei, adica 2.180 de lei net. Retailer-ul continua sa se concentreze pe imbunatațirea sistemului de compensații și beneficii, toți angajații avand in anul 2019 o creștere a venitului. Potrivit reprezentanților…

