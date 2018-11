Dael Damsa – Nebunia Ta (videoclip nou)

Stiri pe aceeasi tema

- Iuliana Beregoi, idolul copiilor și adolescenților din Romania, lanseaza o noua piesa, „Cine sunt eu”. Piesa, produsa de Mixton Music, se anunța a fi inca un hit al Generației Z, cu un mesaj puternic și emoționant. In premiera, in videoclipul acestei melodii, fanii vor vedea imagini din filmul de cinema…

- Romania se situeaza pe pozitia a 38-a intr-un clasament privind securitatea alimentara, potrivit raportului Global Food Security Index 2018 - GFSI (Indicele Global al Securitatii Alimentare), efectuat de Corteva Agriscience, divizia de agricultura a DowDuPont, si Economist Intelligence Unit (EIU),…

- In clasament, Romania se afla dupa tari precum Argentina, Costa Rica si Slovacia, dar inaintea unor state precum Brazilia, Rusia si China. Romania a obtinut un scor total de 68,9 puncte - o imbunatatire cu un punct fata de anul 2017. "Dintre cele trei criterii analizate Romania a obtinut…

- Duminica este ziua cea mai lunga din an. Are 25 de ore. Aceste lucru este posibil pentru ca Romania trece la ora de iarna. Ceasurile au parcurs de doua ori intervalul orar 3.00 – 4.00. Așa ca, in total, duminica asta are 25 de ore. Introdusa inițial ca o necesitate pentru reducerea costurilor cu energia…

- Simona Halep a decis sa se retraga din turneul de la Moscova și, cel mai probabil, nu va participa nici in turneul din Singapore. Anunțul retragerii Simonei Halep a fost facut public intai in presa din Rusia și apoi confirmat pe pagina online a turneului. Simona Halep se teme ca daca va participa la…

- Damian & Brothers lanseaza un nou single – „Tu Amor” – o piesa fresh, cu un sound actual si o energie cu care ascultatorii piesei vor rezona cu siguranta. La aproape doi de la lansarea albumului revolutionar Gypsy Rock, unde Damian Draghici, fondatorul Damian & Brothers, a introdus printre instrumentele…

- SUA au impus sanctiuni asupra unei agentii de gestionare a unui port din Rusia si asupra unor firme din China si Singapore pentru ca au colaborat cu navele nord-coreene si au vandut alcool si tutun catre Phenian, incalcand astfel sanctiunile impuse de SUA asupra Nordului, scrie Reuters.