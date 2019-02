Daea: Vom ajunge la 70 de şantiere în sistemul de irigaţii în toată ţara Schimbarile climatice sunt o realitate si nu o fictiune, a declarat joi, in timpul unei vizite efectuate in judetul Iasi, ministrul Agriculturii, Petre Daea, care a adaugat ca pana la sfarsitul anului vor fi irigate doua milioane de hectare de teren din tara. "Noi trebuie sa punem in opera cele doua milioane de hectare sa le irigam pana in 2020, in asa fel incat sa avem stabilitatea productiei, sa redam posibilitatea fermierilor sa foloseasca apa aceasta. Iata, aici e Prutul, il aruncam pe camp, cum imi place mie sa spun, dincolo e Siretul, in partea de sud a tarii e Dunarea, in centrul tarii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

