- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a explicat, luni seara, care sunt condițiile in care va continua creșterea de porci in județele afectate de pesta porcina africana (PPA).„In anumite județe, precum Braila, Buzau, Bihor și Satu Mare, s-a trecut la etapa a doua de acțiune in combaterea, eradicarea…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a precizat ca exista suspiciuni in ceea ce priveste prezenta pestei porcine in patru localitati din judetele Calarasi si Constanta. In judetele Bihor si Salaj, virusul nu a mai recidivat, noteaza Agerpres.

- „Pe masura ce se inchid focare, incepe procesul de repopulare. (...) Cresterea porcilor in gospodariile populatiei nu se va intrerupe. (...) Nu ne oprim cu cresterea porcului aici" le-a declarat jurnalistilor ministrul Agriculturii, Petre Daea, scrie news.ro. Citeste si Exista noi suspiciuni…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, spune ca activitatea de crestere a porcilor nu va fi sistata din cauza pestei porcine si ca in zonele unde sunt inchise focare incepe procesul de repopulare, el dand exemplul a doua localitati din Bihor, unde au fost introduse animale-santinela in foste zone de…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a sustinut, marti, la dezbaterea motiunii simple impotriva sa, in plenul Camerei Deputatilor, ca se exagereaza cu prezentarea situatiei pestei porcine in Romania, pentru a se da impresia ca situatia este scapata de sub...

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a fost criticat de președintele Klaus Iohannis pentru modul în care s-a intervenit pentru stoparea pestei. ”Eu nu pot sa-mi demonstrez incompetența și eu sunt autoritate și eu cu forța faptelor îmi demonstrez competența…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat ca este un mare semn de intrebare felul in care a putut intra virusul pestei porcine intr-un complex care are o singura intrare si iesire, precizand ca in momentul de fata opt judete sunt afectate, iar situatia cea mai severa este in judetul Tulcea.

- Ministrul Agriculturii le promite fermierilor afectati de virusul pestei porcine despagubiri. Romanii nu vor ramane fara porci din cauza virusului pestei porcine africane, pentru ca suntem in stare sa producem urgent si sa inlocuim aceste pierderi, a anuntat ministrul