- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, miercuri, ca nu sunt probleme legate de culturile mari de grau, orz sau secara, chiar daca temperaturile sunt scazute in aceasta perioada de ninsori si viscol. Totusi, sunt semne de intrebare legate de pomicultura si viticultari, a adaugat el.

- Plecat din Romania de aproape șase ani și urmarit internațional, omul de afaceri Elan Schwartzenberg a facut primele declarații publice. Intr-un interviu realizat in Israel de jurnalista Sorina Matei și difuzat, vineri seara, de postul B1 TV, Schwartzenberg a vorbit despre dispariția lui Codruț Marta…

- Ministrul culturii, George Ivașcu, a avut, miercuri, o intalnire cu o delegație a Google prezenta in Romania. Pe agenda discuțiilor dintre cele doua parți s-a aflat propunerea de Directiva privind Dreptul de Autor in Piața Unica Digitala dar și intenția Google de a se alatura Ministerului Culturii și…

- Rezervele de gaze din Marea Neagra se ridica la 200 de miliarde de metri cubi in perimetrele unde au fost efectuate foraje, ceea ce ar insemna ca productia totala a tarii sa se dubleze timp de 20 de ani, a declarat Sorin Gal, director general in cadrul Agentiei Nationale de Resurse Minerale (ANRM),…

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a transmis, pe pagina sa Twitter, un mesaj de incredere și susținere, dupa intalnirea pe care a avut-o prim-ministrul Viorica Dancila, la Bruxelles. Prim-ministrul Viorica Dancila, se afla, marți și miercuri, la Bruxelles unde are serie de intrevederi…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, „minte fara sa clipeasca”, spune un celebru psiholog din Romania, care i-a analizat prestația din conferința de presa de acum doua zile. Psihologul Hannibal Dumitrascu i-a facut o caracterizare incredibila șefei DNA, dupa celebra conferinta de doua ore, de la DNA. „Minte…

- Sebastian Ghița a lansat, luni seara, intr-o intervenție telefonica la Romania TV, un nou atac la adresa șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. “Sunt convins ca va pleca din funcție. Nici domnul Toader, nici domnul Lazar nu vor putea sa o apere de ceea ce va aparea zilele urmatoare”, a spus Ghița. Principalele…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca il va chema de urgenta in tara pe ministrul justiției, Tudorel Toader, aflat in vizita de lucru in Japonia, in contextul ultimelor informatii privind situatia de la DNA. “Voi avea o disuctie imediat ce voi ajunge la Guvern si il chem pe ministrul justitiei…

- Sorana Cirstea a declarat, marti, pe Aeroportul Henri Coanda, ca „Romania nu sta in Simona Halep”, care rateaza meciul cu Canada din cauza unei accidentari, si ca poate face „3 echipe de Fed Cup”. „Romania poate face trei echipe de Fed Cup, Romania nu sta in Simona Halep. Avem destule jucatoare si cred…

- Presedintele USR Dan Barna i-a cerut demisia ministrului de Externe Teodor Melescanu, dupa ce acesta a spus ca Romania respinge intentia Bruxelles-ului de a conditiona finantarile europene de respectarea statului de drept. Liderul USR nu amintește insa și de declarația președintelui Klaus Iohannis,…

- Economia romaneasca este precum un mar: apetisant pe dinafara, insa gaunos și cu un gust fad. Stam bine la capitolul crestere economica, insa dincolo de statisticile de pe hartie, sa faci afaceri in Romania reprezinta o provocare plina de tot mai multe obstacole. Keysfin a realizat o radiografie a economiei,…

- Personalul auxiliar de specialitate si conex din cadrul instantelor judecatoresti si al Parchetelor de pe langa acestea va protesta, joi, prin purtarea unor banderole albe pe brat, fata de modul de calcul al drepturilor salariale incepand cu 1 ianuarie. Anunțul a fost facut de membrii fondatori ai Asociatiei…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a avut un discurs extrem de critic referindu-se la realitațile din Romania, fara a comenta pe marginea programului de guvernare. „Nu este o situație obișnuita faptul ca o majoritate stabila a ajuns intr-un singur an de zile la al treilea Guvern, dar nici nu putem nega dreptul…

- Romania a beneficiat de fonduri europene de la bugetul UE de 45,7 miliarde de euro, reprezentand in medie anual 2,8% din PIB, in perioada 2007-2017, iar daca se scade contributia Romaniei la bugetul UE, intrarile nete de fonduri europene au fost de 30,4 miliarde de euro, respectiv 1,8% din PIB in medie…

- Guvernul va propune modificarea cotei TVA de la 19% la 18%, incepand cu 1 ianuarie 2019, se arata in noul program de guvernare ce va fi prezentat Parlamentului de Cabinetul condus de Viorica Dancila, potrivit publicației Profit.ro. Cu o cota a taxei pe valoarea adaugata de 18%, Romania va avea a doua…

- Viorel Stefan, fost presedinte al Asociatiei Armatorilor si Operatorilor Portuari Fluviali din Romania, revine in Guvern ca vicepremier. In 2017, a fost ministrul finantelor in Guvernul Grindeanu. Viorel Stefan s-a nascut pe 26 iulie 1954, in localitatea Mitoc, judetul Botosani. Este casatorit si are…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si Registrul Auto Roman (RAR) vor derula trei proiecte cu impact asupra celor 7,6 milioane de autovehicule din Romania, respectiv efectuarea inspectiilor tehnice de siguranta pentru vehiculele cu avarii ale sistemelor de siguranta rutiera, constituirea corpului…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, ca ar fi fost nerealist sa se considere ca in sase luni Romania va remedia problema privind conditiile necorespunzatoare din penitenciare. „Hotararea pilot pronuntata de catre CEDO prevede data de 25.01.2018 pentru prezentarea foii de parcurs/calendarul…

- Istoricul Neagu Djuvara, care a incetat, joi, din viața, a adresat ultimul sau mesaj romanilor prin albumul „100 ROMANI DE CENTENAR”, scrie Qmagazine. „In acești 100 de ani, am avut doua mari personalitați care au facut cunoscuta Romania universal: Brancuși și George Enescu. N-avem nevoie de nimeni…

- Regiunile Dobrogea, Banat, Crisana, sudul Olteniei, precum si sudul si estul Munteniei se vor afla de duminica dupa-amiaza pana luni seara sub incidenta unei informari meteorologice de ploi, lapovita, ninsoare si intensificari ale vantului. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), din…

- Peste 10.000 de romani protesteaza fata de modificarea legilor justitiei la Bucuresti si in intreaga tara, scrie agentia Associated Press (AP), preluata de mai multe publicatii din strainatate. AP – a carei estimare este cu mult sub cea a presei din Romania – noteaza ca protestatarii stransi la Bucuresti…

- Nu mai puțin de 86 de cazuri noi de rujeola au fost inregistrate in ultima saptamana, majoritatea in judetele Vaslui si Prahova, dar si in Capitala. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania, raportate pana…

- In Capitala va ninge abundent incepand de duminica. Meteorologii avertizeaza ca stratul de zapada va atinge 10 -15 centimetri. „Sambata, aceste precipitații (care au afectat Romania in ultimele doua zile – n.r.) se muta, treptat, pe partea de sud-est, parțial mai raman și in centru. Peste zi vor fi…

- Portalul instantelor de judecata din Romania, portal.just.ro, este blocat, luni, ca urmare a lansarii de mii de cereri simultan cu ajutorul unor aplicatii. Potrivit unui mesaj postat de administratorii portalului, o alta cauza a problemelor de functionare o reprezinta unele defecte tehnice. “Portalul…

- Premierul Mihai Tudose este acuzat ca protejeaza afacerile din Romania ale unei companii internaționale puternice din domeniul energiei in detrimentul total al intereselor economice ale țarii noastre. Daca se dovedește ca este adevarat, prim-ministrul poate fi acuzat de subminarea economiei naționale,…

- Victor Ponta lanseaza un atac fara precedent la adresa liderului PSD. Fostul premier considera ca Liviu Dragnea s-a razbunat pe el, jignindu-i inteligența. „S-a razbunat pe mine. S-a razbunat, mințindu-ma. Exista minciuni și minciuni. M-a mințit jignindu-mi bunul simț și inteligența, iar asta nu pot…

- Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania – rovinieta – va creste pentru vehiculele pentru transportul de marfa mai grele de 3,5 tone (categoriile C si D), urmand sa se majoreze cu cel putin 85%, reiese dintr-un proiect normativ publicat de Ministerul Transporturilor, scrie Mediafax.…

- Teodor Meleșcanu, ministrul afacerilor externe, s-a intalnit joi, la Cernauți cu omologul sau ucrainean Pavlo Klimkin, intr-o vizita de lucru in contextul tensionat de noua Lege a Educației din Ucraina, care inlatura dreptul minoritaților de a studia in limba materna. Potrivit unui comunicat al MAE,…

- ANAF anunta ca 210.000 de contribuabili persoane fizice au obligatia de a depune, pana la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600 in vederea determinarii contributiei de asigurari sociale (CAS) si a contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS). Prin comparatie, in 2017, numai in cazul Formularului…

- Economia Romaniei va inregistra un avans de 4,5% in 2018 și de 4,1% in 2019, fața de o expansiune de 3,7% și, respectiv, 3,5%, previzionata in iunie, se arata in raportul “Global Economic Prospects”, publicat de Banca Mondiala. Instituția financiara internaționala se așteapta ca Romania sa raporteze…

- Activele imobiliarele sunt supraevaluate cu 20-25%, in acest moment, iar programul “Prima casa” ar trebui oprit gradual, a spus marți Iancu Guda, presedintele Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR). “Acum vad imobiliarele supraevaluate undeva la 20-25%. Daca faci un calcul mediu…

- Mariana Gheorghe pleaca de la șefia OMV Petrom, a anunțat compania, prin inetrmediul BVB. OMV Petrom este una dintre cele mai mari companii din Romania, in care statul este acționar minoritar important, cu 20,6%. In locul Marianei Gheorghe va fi instalata Christina Verchere, pana in prezent Regional…

- Fostul primar al Constanței Radu Mazare ar putea fi extradat oricand și nu va primi azi politic in Madagascar, a precizat consulul onorific al Madagascarului in Romania, Serge Rameau, pentru Antena 3. Potrivit consulului, in Madagascar nu exista noțiunea de azil politic. “Nu a venit la noi ca sa ceara…

- Temperaturi minime de aproape -50 de grade Celsius s-au inregistrat in estul Canadei si Statelor Unite, la doar cateva zile dupa o furtuna puternica care a afectat mii de zboruri si s-a soldat cu cel putin 19 decese in SUA. Potrivit presei internaționale un ger naprasnic si un vant taios a pus stapanire…

- Temperaturile acestui inceput de an sunt peste media normala, iar in Capitala sunt, in medie, cu 10 grade mai mari decat ar fi fost normal pentru data din calendar, spun meteorologii. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, pana in data de 14 ianuarie, prognoza meteo, pe regiuni, este urmatoarea:…

- Fostul primar al Constanței, Radu Mazare, a plecat din Romania. El l-a informat pe polițistul in fața caruia trebuia sa se prezinte pentru controlul judiciar ca se afla in Madagascar și face demersuri pentru a obține azil politic. De altfel, Poliția Romana a precizat, sambata, intr-un comunicat de presa,…

- Directorii firmelor din Romania se asteapta la o scadere a activitatii in constructii, la o stagnare in industria prelucratoare, la cresteri usoare in comertul cu amanuntul si servicii in perioada decembrie-februarie si la un avans al preturilor in toate domeniile, potrivit datelor publicate joi de…

- Pana la 5.000 de transportatori din Bucuresti si din tara sunt asteptati sa protesteze miercuri, in Piata Victoriei, pentru modificarea Legii 38/2003 in vederea eradicarii activitatii neautorizate si nelicentiate din domeniul transporturilor rutiere de persoane, potrivit COTAR. “Confederatia Operatorilor…

- Firma de consultanța EY Romania a publicat luni o analiza a modificarilor fiscale propuse de Guvern, sub semnatura lui Alex Milcev, Partener in cadrul companiei. Sursa Zilei publica acest text fara modificari. Subiectul care a ținut mediul de afaceri pe jar in ultimele luni pare ca se apropie de o…

- Romania reprezinta un exemplu in regiune in ceea ce priveste cooperarea cu companiile americane pentru dezvoltarea capacitatilor strategice, incluzand sectorul de aparare, cyber security, energie si IT, a declarat Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, dupa intalnirea…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a lansat Inițiativa Civica „Romania 3.0”, despre care susține ca scopul nu este unul politic, ci lupta impotriva statului paralel și redarea demnitații naționale. „Nu este o iniațiativa despre dreapta sau despre stanga, nu este o inițiativa politica. Este o inițiativa…

- Romania se situeaza pentru al patrulea an consecutiv pe primul loc in topul regional al modificarilor legislative, cu peste un sfert (280 legi) din totalul de 1.040 legi adoptate intre 1 august 2016 si 1 august 2017 in sase tari din Europa Centrala si de Est (ECE), arata raportul Grayling AcTrend 2017,…

- Piața auto din Romania a inregistrat o creștere de 14,6% in perioada ianuarie – noiembrie 2017, fiind inmatriculate 98.116 autoturisme, fața de perioada similara din 2016, cand s-au livrat 85.588 vehicule, potrivit datelor publicate joi de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Vanzarile…

- Grupul KMG International are ca obiectiv, in urmatorii 4 ani, atingerea unei cote de piața de 25% in Romania și de 12% in Bulgaria, a declarat prim-vicepresedintele operațional Catalin Dumitru. Compania a facut publice o serie de date despre business-ul din regiune, cu ocazia aniversarii a 15 ani de…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a susținut, la o „masa rotunda”, la Targu Mures, alaturi de mai multi jurnalisti, ca modificarea legilor justitiei slabeste independenta sistemului judiciar si lupta anticoruptie, chestiuni de care ar putea profita Rusia. Un reporter i-a reamintit lui Hans Klemm…

- O parte dintre liderii organizațiilor care au participat și participa și duminica seara la protestele anti-PSD și impotriva modificarii legilor justiției din Piața Victoriei, din Capitala, au facut apel la noi manifestații de amploare, cu susținerea fostului premier Dacian Cioloș – care anunța duminica…

- Schimbarile legislative in materie de salarizare, impozitare și contribuții anunțate pentru inceputul anului viitor ii fac pe angajații romani sa nu mai fie la fel de optimiști in privința viitorului lor pe piața muncii, potrivit unui comunicat transmis de platforma Undelucram.ro. Principalii indicatori…