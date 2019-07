Daea: Subvenţia la plăţile directe ajunge undeva la 215 euro/hectar în viitoarea programare Subventia pe suprafata in Romania va creste la 215 euro/hectar in viitoarea programare 2021-2027, a declarat, marti, ministrul Agriculturii, Petre Daea, la postul public de televiziune. "La ora actuala Romania are o subventie de 195 de euro/hectar. In orizontul nostru pana in 2027, subventia la platile directe ajunge in doi ani undeva la 215 euro/hectar, asta inseamna o crestere cu 20 de euro pe unitatea de suprafata. Dar aceasta subventie pe care o avem se compune din mai multe elemente, se compune din platile directe si prin sustineri pe diverse componente, cum este cazul la tineri sau la suprafata.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

