- Romania si-a consacrat in acest an pozitia de lider european la culturile de floarea soarelui si porumb, ocupand primul loc in Uniunea Europeana si in ceea ce priveste atragerea fondurilor europene din...

- Peste 550 de companii din 25 de țari participa la ediția din acest an a Targului Indagra din domeniul agriculturii. Evenimentul se desfașoara pana duminica, 4 noiembrie. Organizatorii estimeaza ca peste 65.000 de vizitatori vor calca pragul expoziției.

- Circa doua treimi (64%) dintre fermierii care au accesat programul de tomate, in ultimii doi ani, sunt tineri sub 40 de ani, iar numarul producatorilor din sector s-a dublat pana la 16.000, a declarat, miercuri, in cadrul unei conferinte de specialitate, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,…

- Dupa ce ministrul Agriculturii s-a laudat ca a obtinut aprobare de la Comisia Europeana pentru alocarea a 43 de milioane de euro pentru pesta porcina, europarlamentarul Siegfried Muresan afirma ca Daea a luat bani dintr-un buzunar al fermierului roman si i-a bagat in celalalt. "Un buzunar…

- La dezbaterea moțiunii simple, cu titlul „Dupa ciuma lui Caragea, Romania lovita de pesta lui Daea”, din Camera Deputaților, deputatul PNL, fost PDL, Gheorghe Tinel, a avut o declarație incredibila, de un tupeu formidabil și o ipocrizie ieșita din comun, la adresa ministrului Agriculturii și Dezvoltarii…

- Se cere comisie de ancheta in Parlament, in cazul crizei pestei porcine. Grupul parlamentar al PNL din Camera Deputaților, alaturi de reprezentanții PMP, a inițiat, joi, demersurile pentru inființarea comisiei parlamentare de ancheta, prin inregistrarea solcitarii la Biroul Permanent al Camerei Deputaților. …

- Gradul de absorbtie pe Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020) ar putea depasi 50% anul acesta, in conditiile in care in anii 2015 si 2016 nu a fost adus in Romania niciun cent, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, intr-o conferinta de…

- Productia de grau din acest an este mai mare cu 200.000 de tone fata de anul trecut, depasind 10 milioane de tone, desi a fost un an greu, in care "Romania a fost ravasita de o serie intreaga de fenomene naturale extreme", a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea,…