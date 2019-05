Daea, intrebat de ce a crescut pretul la cartofi: La Bruxelles e de trei ori mai scump

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, intrebat despre pretul mare al cartofilor, ca pretul suplimentar vine din faptul ca sunt cartofi de anul trecut si exista costuri de depozitare, el referindu-se apoi la rosii, dar si la faptul ca la Bruxelles piata este de trei ori mai scumpa decat in…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a crescut si in aprilie, la 4,11%, dupa ce urcase in martie la 4,03%, in conditiile in care cartofii s-au scumpit cu 32,33% doar in ultimele patru luni, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a crescut si in aprilie, la 4,11%, dupa ce urcase in martie la 4,03%. Potrivit datelor publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS), cartofii s-au scumpit cu 32,33% doar în ultimele patru…

- "Astfel, nivelul actual al preturilor solicitate de catre vanzatori se situeaza la un nivel apropiat de cel consemnat la inceputul lui 2010, dupa declinul important consemnat in primii doi ani de recesiune, mai ales in 2008", se arata in raport. Totodata, in ceea ce priveste valorile de tranzactionare…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a crescut si in martie, la 4,03%, dupa ce urcase la 3,83% in februarie, in conditiile in care cartofii s-au scumpit cu 26,33% doar in ultimele trei luni, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica…

- Romania, care deține o treime din numarul total de exploatații din Uniunea Europeana, are o agricultura extrem de polarizata, din punctul de vedere al dimensiunii fermelor. Exploatațiile mici și foarte mici au o dimensiune medie de 1,6 hectare, fața de 3,5hectare media europeana potrivit capital.ro.In…

- Prețurile de consum au crescut in februarie cu 3,8%, comparativ cu aceeași luna a anului trecut, potrivit informațiilor facute publice marti de Institutul Național de Statistica (INS). In ianuarie, rata inflației a fost de 3,32%. Potrivit datelor furnizate de INS, alimentele s-au scumpit in februarie…

- Intr-o economie de piata, Romania se intoarce la aprozarele si alimentarele de stat. Acestea ar fi veriga finala a Casei de Comert Unirea, o societate de stat creata de Guvern, cu scopul de a cumpara de la producatori si a pune pe piata legume, fructe, carne si lactate. Însă reprezentanţii…