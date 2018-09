Daea intrebat daca se va prezenta la Parchet in dosarul pestei: Evident, voi fi tot timpul unde tara o cere

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat marți, in Parlament, intrebat de viitoarea remaniere anunțata de PSD, ca el și-a atins „la zi, la virgula” masurile din programul de guvernare.„E o intrebare la care eu nu am raspuns, pentru ca nu eu stabilesc daca raman in minister sau nu raman…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, marti, ca se va prezenta la audieri la Parchet in dosarul privind pesta porcina africana in cazul in care va fi chemat, adaugand ca va fi "tot timpul acolo unde tara o cere". "Nu, nu am fost citat, insa ce va pot spune, pentru ca s-au mai pus…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat marti, la Parlament, ca nu a fost citat la Parchetul General in dosarul penal privind epidemia de pesta porcina, precizand ca daca va fi chemat la audieri va merge "oriunde tara o cere".

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a prezentat, marți, in Camera Deputaților, situația evoluției pestei porcine in Romania, in timpul discursului ministrului fiind prezentate pe ecranul principal al plenului date statistice și informari legate de focare și masurile autoritaților.Citește și: Dragnea…

- Romania este, ramane si va fi una dintre marile puteri cerealiere ale Europei, pentru ca are conditii extraordinare de clima si sol pentru a realiza randamente mari, a declarat, luni seara, la Antena 3, ministrul Agriculturii, Petre Daea, precizand ca anul acesta s-a obtinut cea mai mare productie la…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarant luni ca fostul ministru al Agriculturii si comisar european Dacian Ciolos stia de pericolul pestei porcine, iar in cinci luni de la investirea sa a schimbat cinci presedinti ai ANSVA.

- Stația de Pompare a Apei Stanca Costești, din județul Botoșani, a fost inaugurata astazi, in prezenta Ministrului Agriculturii, Petre Daea. De asemenea, au fost finalizate și lucrarile de decolmatare a celor 7 kilometri de canale de irigații din zona Ripiceni- Stanca. Prin reabilitarea acestui obiectiv,…

