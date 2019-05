Stiri pe aceeasi tema

- Din anul 2021 vom intra intr-o alta etapa de marire a suprafetelor agricole care vor putea fi irigate, pana la un milion de hectare, in zone unde exista posibilitatea de acumulare a apei din precipitatii, a declarat, duminica, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, citat de Agerpres.

- Intamplarea a facut sa am acces la un jurnal in care Petre Daea a consemnat cateva dintre momentele pe care le considera importante din actualul sau mandat de ministru al Agriculturii. Fragmentul pe care il reproduc prefațeaza un eveniment care a avut loc la inceputul acestei saptamani. File din jurnalul…

- Președintele Romaniei nu vine la Simfonia Lalelelor 2019. In schimb, vine Daea. Potrivit primarului Cornel Ionica, președintele Romaniei a anunțat ca nu poate onora invitația acestuia de a participa la deschiderea ediției din acest an a Simfoniei Lalelelor. Se pare ca Iohannis are deja alt program pentru…

- Astazi primul ministru al Romaniei, Vasilica Viorica Dancila, va face o vizita in judetul Tulcea. Acolo, la ora 10:00, va participa la inaugurarea oficiala a Bursei de Peste din Tulcea, obiectiv de investitii finantat din Fondul European pentru Pescuit.Participa ministrul Agriculturii si Dezvoltarii…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea: „Romania trebuie sa ajunga sa irige efectiv un milion hectare de porumb”. Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, s-a deplasat luni, 11 martie 2019, in județul Dolj, pentru a analiza stadiul lucrarilor la obiectivul de investiții ”Reabilitarea amenajarii…

- Romania a inchis pana in prezent noua dosare in agricultura, din cele 29 pe care le-a preluat de la presedintia austriaca, desi angajamentul a fost de numai patru dosare, a declarat, luni, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, intr-o conferinta de presa. „Sunt 29 de dosare, din…

- Anul acesta vom continua programul de investitii in sistemul de irigatii, iar sumele prevazute se ridica la 600 de milioane de lei, a declarat ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, in comisiile reunite pentru buget, finante si banci din Parlament."Si anul trecut, si acum…