- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat ca este ingrijorat de situatia plantatiilor viticole din zona Iasului, dar si de pomicultura din Dobrogea, in urma fenomenelor meteorologice din aceasta primavara, dar a adaugat ca, totusi, „e mai mult bine, decat rau".

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a fost astazi la Chișineu Criș, in județul Arad, unde a inaugurat un sediu APIA. Ulterior, a vizitat o gradinita și mai multe fabrici. Surprizator pentru toți cei care l-au insoțit a fost gestul sau emoționant. A salvat un porumbel, gasit aproape inghețat pe trotuar.…

- Judetele Tulcea si Constanta s au aflat sub avertizari meteo de vreme severa iar iarna a pus stapanire pe Dobrogea la finalul lunii martie. Pe langa ninsoarea si viscolul care a pus stapanire pe Dobrogea si alte judete din tara, a fost semnalata si prezenta unui nor de praf saharian care a colorat zapada…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a vorbit, vineri dimineața la Radio Romania, despre cat de grav este afectat sectorul agricol de toate aceste schimbari bruste de temperatura. Petre Daea: “Suntem la cateva zile, doua zile si ceva de la echinoctiu si iata ca suntem in plina iarna, vazand conditiile…

- Cum afecteaza iarna tarzie culturile. Ministrul Agriculturii explica fenomenul periculos, ținand sa precizeze ca in acest caz, nu este vorba de zapada. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, susține ca fenomenul de iarna tarzie este benefic pentru culturile de iarna. ”Sunt aceste fenomene care s-au decalat…

- Campania de promovare a oii, pe care ministrul Agriculturii, Petre Daea, ar fi vrut-o simbol national, incepe sa prinda contur si in judetul Buzau. Mai exact, se intentioneaza ca, in cursul acestui an, cu ajutorul Directiei pentru Agricultura, sa fie puse in functiune centre de colectare a lanii, in…

- Guvernul vrea sa introduca o taxa de reciclare de 2 lei pentru recipientele de sticla in care se vinde berea, in timp ce ministrul agriculturii Petre Daea a evidentiat situatia dificila cu care se confrunta procesatorii de legume si fructe, respectiv taxele pe care acestia sunt nevoiti sa le suporte…

- Ninge si astazi la Constanta. Potrivit meteorologilor, in Dobrogea vor fi precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare si trecator se va forma polei sau ghetus, iar in restul teritoriului vor predomina ninsorile. ...

- Județele Constanța și Tulcea se afla sub atenționare de Cod Galben de precipitații moderate cantitativ, mai ales sub forma de lapovița și ninsoare, strat de zapada local consistent, polei, intensificari ale vântului. Conform datelor transmise de DRDP Constanța, la ora 12.30 starea carosabilului…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a participat, marti, in satul Nou, comuna sibiana Rosia, la prima livrare de purcei de la un furnizor catre un crescator in cadrul programului guvernamental de sustinere a cresterii raselor autohtone Ma...

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, nu si-a achitat impozitul pentru terenul si locuinta pe care le detine in Sisesti, Mehedinti. Datoria se ridica la 3600 de lei. Ministrul este atat de iubit in acest sat, incat oamenii sunt dispuși sa plateasca ei datoria lui Daea daca acesta nu se achita de...

- Iarna anului 2017, care a dus pretul energiei la niveluri imposibil de anticipat, i-a determinat pe cei ramasi in picioare sa-si restructureze businessul si sa ia masuri de achizitii mult mai prudente. „Ne uitam la profitabilitate inainte de market share“, spune Catalin Stancu, director…

- Cu referire la situația meteo: „E rau ca sa fie bine!”. Deocamdata La concurența cu bilanțul DNA, Agricultura și-a facut cunoscute cele mai importante obiective ale anului in curs. Nu intamplator ministrul Daea a ales ziua in care debuteaza inscrierile pentru cererile de acordare a subvențiilor acordate…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, pare responsabil cu buna dispoziție in Guvern și in orice situație gasește cate o vorba de duh. Intrebat cum se descurca cu circulația pe zapada și gheața, Daea a explicat ca el a fost la camp și daca nu știa cum se se fereasca de groapa și alunecuș nu ajungea…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, miercuri, ca nu sunt probleme legate de culturile mari de grau, orz sau secara, chiar daca temperaturile sunt scazute in aceasta perioada de ninsori si viscol. Totusi, sunt semne de intrebare legate de pomicultura si viticultari, a adaugat el.…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat, miercuri, ca perioada in care fermierii pot depune cererile pentru a primi subventiile de la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (1 martie-15 mai) nu va fi prelungita. "Daca de la 1 martie incepe depunerea cererilor, pe 15 mai…

- O ambulanța cu doi copii bolnavi și mamicile acestora a ramas inzapezita de la 3.00 dimineața in apropiere de localitatea Tașaul. Ambulanța plecase de la Spitalul Județean Tulcea spre cel din Constanța dar nu a facut fața drumului, chiar daca era 4×4. Autoritațile din județul Constanța au trimis ajutoare…

- Iarna a luat iarasi drumarii pe nepregatite. Marti dimineata, mai multe drumuri din judetul Timis sunt acoperite cu zapada, iar circulatia... The post Prapad pe unele drumuri din judetul Timis. Iarna nu-i ca vara… appeared first on Renasterea banateana .

- Un val de frig va cuprinde treptat toata tara, incepand din noaptea de sambata spre duminica, iar Capitala si 27 de judete din Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea se vor afla sub Cod portocaliu de ger, in timp ce 13 judete vor fi sub Cod galben. Potrivit unei avertizari meteorologice…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, anunța cu mare tam-tam, in septembrie anul trecut, ca potrivit programului de guvernare al PSD, pana la finele lui 2017, vor fi inființate centre regionale de preluare și prelucrare a lanii....

- Romania va putea exporta lana si mohair in Africa de Sud, in conditiile in care reprezentantii Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) impreuna cu cei ai Departamentului pentru Agricultura, Paduri si Piscicultura din Republica Africa de Sud au agreat un certificat…

- O femeie a fost ranita și zece mașini avariate, noaptea trecuta, în urma unui accident produs la Constanța. Mașina condusa de femeie a lovit un stâlp, dupa care a ricoșat în mașinile parcate. Pompierii au fost solicitați sa intervina la scurt timp dupa miezul nopții pe bulevardul…

- Ministrul Agriculturii a vorbit despre componenta noului Guvern, proaspat instalat. Mai exact, el le-a povestit jurnalistilor de la AGERPRES, in cadrul unui interviu, care este parerea lui cu privire la faptul ca Executivul este condus, in premiera, de o femeie. AGERPRES: Romania are pentru…

- Programul "Alege oaia" a ridicat consumul de carne de oaie in randul romanilor la 37 de tone lunar, ceea ce inseamna ca 1.500 de oi, o stana intreaga, sunt taiate si livrate in lanturile de magazine, sustine ministrul Agriculturii, Petre Daea. Intr-un interviu acordat AGERPRES, seful…

- Ministrul Agriculturii nu a dat detalii despre tipul de avion ce urmeaza a fi folosit si nici despre tehnologia necesara. Reamintim ca o escadrila militara e compusa din 12-16 avioane, in functie de tipul aeronavelor (vanatoare, bombardament etc). Daea a vorbit si despre combaterea grindinei prin intermediul…

- Se circula in conditii de iarna pe mai multe drumuri din judetul Constanta. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, codul galben este valabil pana azi la ora 20.00, in Dobrogea. Se vor semnala intensificari locale ale vantului, cu rafale ce vor mai atinge 55 km h, dar si ninsori temporar…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a afirmat, sambata, ca nu a existat niciun fel de criza a oualor, ci au fost "interpretari diferite si interese diferite". "Jocul pietei a permis aceste scumpiri, dar acest mod de a castiga rapid a fost doar efemer", a adaugat Daea, declarandu-se multumit ca pretul…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, aflat sambata la Buzau, unde a ajuns caravana Campaniei nationale de informare si promovare 'Alege oaia!', a vizitat un cunoscut supermarket din localitate pentru a verifica prezenta in rafturi a produselor romanesti. El a trecut pe la sectorul de carne de oaie, pe…

- Ministrul Agriculturii s-a aflat astazi la Buzau, unde in cadrul campaniei „Alege oaia” a fost inaugurat targul de produse tradiționale la care buzoienii sunt așteptați, timp de doua zile, pentru a testa alimentele ce au ca ingredient principal carnea de oaie. In aceasta dimineața, ministrul Agriculturii,…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a vizitat, miercuri seara, unul din putinele darace din tara, din comuna Sadu, unde, inainte de 1990, se putea pieptana o tona de lana pentru a se obtine fire, a precizat, pentru Agerpres, primarul localitatii, Valentin Ivan. 'Ministrul…

- Miercuri seara tarziu, Ministrul Agriculturii, Petre Daea a facut o vizita-fulger la... SADU, pentru a face inca o inventariere a problemelor și pentru a se asigura de disponibilitatea familiei Șandru pentru pregatirea in vederea punerii in funcțiune a “daracului de lana”, pe care la vizitat spre finele…

- CExN al PSD se va reuni, vineri, de la ora 11.00, iar Biroul Politic Central al ALDE a fost convocat pentru ora 10.00. La sedinta ALDE participa si premierul desemnat, Viorica Dancila. Potrivit declaratiilor de pana acum, Guvernul Dancila va avea aceeasi structura ca si fostul Executiv Tudose, respectiv…

- Ministrul Agriculturii: “Cofinanțarea nu este o soluție in sectorul agricol” Petre Daea, ministrul Agriculturii, susține ca, in opinia sa, cofinanțarea nu este o soluție in acest domeniu deoarece poate deforma “linia de start a fermierilor”. El a punctat o parte a prioritaților României…

- Din 33 de fabrici de zahar, cate erau inainte de 1989, au ramas in prezent numai patru, din care una este fabrica Diamant din Oradea, care a anuntat ca se inchide, a declarat vineri ministrul Agriculturii, Petre Daea. Acesta afirma ca a discutat inclusiv la nivelul Guvernului pentru a gasi solutii,…

- Vremea este foarte buna pentru agricultura, iar temperaturile ridicate pe care le-am avut pana acum cateva zile in toata tara, umiditatea din sol si din atmosfera a permis tuturor culturilor care au fost semanate in toamna sa rasara, a declarat, vineri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a declarat, vineri, intrebat daca i s-a propus functia de premier, ca este o varianta foarte buna de inginer agronom si ca ramane in activitatea sa de inginer agronom "cautand in sol cu mintea si cu degetele solutii pentru a creste plantele…

- Iarna grea a pus stapanire pe jumatate din țara! De noaptea trecuta, de cand au intrat in vigoare avertizarile de vreme rea emise de meteorologi, a nins cu putere, iar vantul a viscolit zapada depusa. Patru drumuri nationale si 15 drumuri judetele sunt in continuare inchise din cauza vremii, anunța Compania…

- Plata la timp a tuturor subvențiilor pentru fermieri ramane prioritatea ministerului Agriculturii, a anunțat ministrul Petre Daea, la o emisiune TV. Acesta a subliniat ca termenul limita pana la care fermierii vor putea sa solicite subventiile la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA)…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, sustine ca analizele periodice in partid devin obligatorii si necesare, iar convocarea Comitetului Executiv National al PSD pentru luni "este o secventa a preocuparii partidului privind buna desfasurare a activitatii, in vederea ducerii la indeplinire a programului…

- Pana in prezent am avut parte de o iarna blanda, cu temperaturi mult peste media normala. Directorul ANM, Elena Mateescu, a declarat ca si luna ianuarie va fi la fel. "A doua luna din iarna, ianuarie, va fi vreme mai calda decat in mod obisnuit: Dobrogea, Oltenia, Muntenia si vestul…

- Luis Lazarus a petrecut in noaptea dintre ani la Brasov, acolo unde s-a distrat pe cinste alaturi de iubita lui, Andreea Lazar, dar si multi alti apropiati. Printre invitati s-au numarat si Ministrul Agriculturii, Petre Daea, impreuna cu sotia lui.