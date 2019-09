Stiri pe aceeasi tema

- "Ramanem aceiasi, ramanem in dispozitivul de munca, pentru a da raspuns la problemele pe care le ridica tara. Iar de la (...) 16 octombrie, pentru cei un milion de fermieri, Guvernul Romaniei are posibilitatea sa dea subventiile la timp asa fel incat sa dam tarii ceea ce este necesar. Nu exista loc,…

- Primaria municipiului Constanta a incheiat recent un contract privind servicii de curatenie, cu asigurare de personal si materiale, pentru sediile Primariei municipiului Constanta. O societate din Tulcea cu lipici la bani publici va face curatenie la parcarea multietajata P 7E T din statiunea Mamaia,…

- Exporturile de carne au scazut cu 13.500 de tone in 2018, fața de anul 2017, din cauza pestei porcine africane, se arata intr-un raspuns dat de ministrul Agriculturii, Petre Daea, la o interpelare adresata de catre deputatul liberal Sorin Moldovan.Citește și: FBI se implica in cazul anchetei…

- Comisarul european pentru sanatate si siguranta alimentelor, Vytenis Andriukaitis, i-a trimis o scrisoare ministrului roman al Agriculturii, Petre Daea, in care ii cere sa opreasca livrarea a 70.000 de oi din Romania catre Golful Persic, deoarece conditiile adecvate pentru bunastarea animalelor nu…

- Romania a cerut o derogare la Comisia Europeana pentru reducerea efectivelor de cormorani, care se ridica in prezent la peste 100.000, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, la TVR 1.

- Preturile produselor alimentare au crescut constant in ultimul an, in special cele ale legumelor si fructelor, dar ministrul Agriculturii, Petre Daea, spune ca acestea sunt mai mici decat anul trecut.

- Suprafata agricola afectata de inundatii si grindina este undeva la 10.000 de hectare la nivel national, dar culturile nu sunt compromise, ci doar se afla in pericol temporar, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea.

- Gazda a Reuniunii Informale a miniștrilor Agriculturii și Pescuitului din statele membre Ultima reuniune majora a Consiliului AGRIFISH din sezonul președinției romane a Consiliului European a reunit la București, pentru doua zile cele mai importante personaje din domeniu - oficiali ai Comisiei, miniștri,…