Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, participa luni si marti, la Helsinki, la reuniunea informala a Consiliului Uniunii Europene (Agricultura si Pescuit) precum si la discutiile organizate in marja acestui eveniment. Potrivit unui comunicat al ministerului de resort,…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, participa luni si marti, la Helsinki, la reuniunea informala a Consiliului Uniunii Europene (Agricultura si Pescuit) precum si la discutiile organizate in marja acestui eveniment, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat al ministerului…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, afirma ca presedintele PNL, Ludovic Orban, nu este informat in ceea ce priveste productia de porumb obtinuta de Romania in 2018 si sustine,...

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, afirma ca 2019 va fi al treilea an consecutiv bun in agricultura, chiar daca seceta "a ciupit" din productie in anumite zone, iar la calitate "a umblat un pic ploaia".

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, afirma ca 2019 va fi al treilea an consecutiv bun in agricultura, chiar daca seceta "a ciupit"din productie in anumite zone, iar la calitate "a umblat un pic ploaia"."Pe de o parte, seceta ne-a ciupit ceva din productie in anumite zone,…

- Productiile de porumb obtinute de Romania in anii 2017 si 2018 sunt reale, iar acest lucru a fost transmis in aceasta saptamana in raspunsul formulat Comisiei Europene, a declarat pentru AGERPRES ministrul Agriculturii, Petre Daea, adaugand ca ii invita pe toti cei care au dubii asupra acestui aspect…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a deschis sambata, la Buzau, Festivalul International al Tomatelor si al Biodiversitatii, un eveniment aflat la cea de a doua editie, la care au participat cateva sute de producatori din Romania, Ungaria, Franta si

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, aflat marti intr-o vizita de lucru in judetul Covasna, s-a declarat multumit de starea culturilor, insa a evitat sa faca pronosticuri cu privire la productiile ce se vor obtine in acest an agricol. Acesta a mentionat, insa, ca Romania a realizat…