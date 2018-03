Stiri pe aceeasi tema

- Urmarile inghetului din ultimele zile nu sunt atat de grave pe cat s-ar putea crede, a declarat luni ministrul Agriculturii, Petre Daea, care recunoaste insa ca sunt pierderi la nivelul culturilor de vita de vie din zona Moldovei si a culturilor de caise si piersici.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat ca este ingrijorat de situatia plantatiilor viticole din zona Iasului, dar si de pomicultura din Dobrogea, in urma fenomenelor meteorologice din aceasta primavara, dar a adaugat ca, totusi, "e mai mult bine, decat rau". "In Caras-Severin nu sunt astfel…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a vorbit, vineri dimineața la Radio Romania, despre cat de grav este afectat sectorul agricol de toate aceste schimbari bruste de temperatura. Petre Daea: “Suntem la cateva zile, doua zile si ceva de la echinoctiu si iata ca suntem in plina iarna, vazand conditiile…

- Campania de promovare a oii, pe care ministrul Agriculturii, Petre Daea, ar fi vrut-o simbol national, incepe sa prinda contur si in judetul Buzau. Mai exact, se intentioneaza ca, in cursul acestui an, cu ajutorul Directiei pentru Agricultura, sa fie puse in functiune centre de colectare a lanii, in…

- PRIAevents organizeaza Conferinta PRIA Agriculture, insotita de Gala PRIA Women in Agriculture in data de 22 martie 2018, la hotel Radisson Blu Bucuresti, incepand cu orele 14:00.Conferinta PRIA Agriculture este cel mai important eveniment al primaverii pentru agricultura si reprezinta o reala…

- Mafia italiana a realizat anul trecut o cifra de afaceri de 21,8 miliarde euro in sectorul agricol, in crestere cu 30% comparativ cu 2016, potrivit unor estimari publicate miercuri de Coldiretti, unul dintre...

- Agricultorii ieseni il contrazic pe ministrul Agriculturii care a afirmat intr-o declaratie de presa ca printre judetele calamitate la culturile de vie se numara si Iasul. Vorbele oficialului par insa total rupte de realitate, fara nici o acoperire in teren si sunt suprinzatoare pentru toata lumea.…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 19 martie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 145 2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol; Decret privind promulgarea Legii pentru…

- Un baiat de 11 ani dintr-un sat din Sibiu i-a cerut lui Petre Daea explicatii, dupa ce ministrul a spus ”suprafete intinse, dar nu foarte mari” pentru a descrie o situatie din Radauti. Tot copilul l-a sfatuit pe ministru sa doarma mai mult. Raul l-a intrebat pe Petre Daea ce a inseamna ”suprafete…

- Festivalul Mucenicilor, in Parcul National din sectorul 2. Va amintiti aroma de nuci, miere si scortisoara cu care bunica alunga Babele sucite si pline de capricii in vremea copilariei? Toate secretele ei vor fi dezvaluite din 8 pana in 11 martie, la Targul Mucenicilor din Capitala, care are loc in…

- Europarlamentarul Gabriela Zoana pare sa calce pe urmele Elenei Basescu, Gigi Becali sau Grapini in ce privește declarațiile din cel mai inalt for politic european. Pentru acuratețe, redam integral declarația publicata de Zoana pe pagina sa de Facebook: ”Romania ocupa primul loc in Uniunea Europeana…

- Uniunea Europeana lucreaza la realizarea unei metodologii unitare pentru alimentele cu dublu standard, reglementari care nu exista la aceasta data, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. 'Am avut discutii la Bruxelles si i-am multumit comisarului (Phill…

- Romania va ajunge in acest an la un grad de absorbtie a fondurilor europene de peste 50% prin PNDR 2020, iar suma atrasa ar putea depasi 4,1 miliarde de euro, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, intr-o conferinta de presa.„Anul trecut, AFIR a…

- Romania va ajunge in acest an la un grad de absorbtie a fondurilor europene de peste 50% prin PNDR 2020, iar suma atrasa ar putea depasi 4,1 miliarde de euro, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, intr-o conferinta de presa. "Anul trecut, AFIR a avut un salt…

- Stadiul absorbtiei fondurilor europene si plata subventiilor catre fermieri se afla printre subiectele de pe agenda conferintei de presa ce va fi sustinuta, miercuri, de ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. De asemenea, seful MADR va oferi detalii despre programul "Tomate…

- "E un atac de boli foliare la orz. Nu-s probleme. E sanatos, e sanatos, are vitalitate. Nu-s probleme. Varful de crestere e bun, infratit. E in regula", a spus Petre Daea. Ministrul Agriculturii a vizitat la sfarsitul saptamanii mai multe culturi, cea de fata fiind in comuna pristol, din judetul…

- Comisarul european responsabil pentru mediu, afaceri maritime si pescuit, Karmenu Vella, efectueaza o vizita la Bucuresti in zilele de 22 si 23 februarie, pe durata careia va avea o serie de intalniri cu ministri din Guvernul condus de Viorica Vasilica Dancila. Oficialul de la Bruxelles…

- Președintele Bancii Naționale a Moldovei (BNM), Sergiu Cioclea, a participat, la sfarșitul saptamanii trecute, la conferința de nivel inalt organizata de banca centrala a Olandei pentru membrii constituenței FMI. Potrivit unui comunicat al BNM, reuniunea a fost dedicata politicilor de comunicare și…

- Suma alocata in acest an pentru sustinerea producatorilor agricoli romani sa cultive tomate in spatii protejate se ridica la 180 de milioane de lei, un buget similar cu cel din 2017, anul de debut al acestei program, insa numarul fermierilor doritori sa intre in program s-a dublat, potrivit ministrului…

- Starea de vegetatie a culturilor agricole semanate in toamna este buna, iar temperaturile ridicate au ajutat la rasarirea si infratirea culturilor, insa exista o problema la rapita, mai ales in partea de sud a tarii, sustine ministrul Agriculturii, Petre Daea."Temperaturile acestea au ajutat,…

- Pana zilele trecute, ministrul Agriculturii, Petre Daea, era in centrul atenției pentru declarațiile afectuoase fața de ovine: ”oaia e o statuie vie”, “oaia e un animal care ne strabate istoria ca un fir roșu”, ”oaia a unit generatii, oaia a descoperit muntele si a populat muntele, oaia a dat mancare…

- Petre Daea, ministrul Agriculturii, a declarat luni ca vrea sa combata grindina cu ajutorul avioanelor. “Ne gandim la doua escadrile de avioane care sa intre in aceste zone unde stiinta descopera ca este un pericol si sa facem fata, urmand ...

- In urma discuțiilor purtate cu ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, domnul Petre Daea la 01 decembrie 2017, deputatul de Alba Ioan Dirzu si presedintele PSD Zlatna Florin Nistor s-a aprobat un nou centru APIA la Zlatna. Noul centru al Agenției pentru Plați si Investiții in Agricultura de la…

- Romania va sustine mentinerea bugetului (PAC) dupa 2020 si a celor doi piloni din cadrul PAC, dar va spune "nu" plafonarii platilor directe, a declarat pentru ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea.

- Situatia dificila cu care se confrunta procesatorii de legume si fructe generata de obligativitatea suportarii de catre acestia a taxelor anuale pentru ambalajele din sticla in care isi comercializeaza produsele, urgentarea acordarii sprijinului pentru suprafetele cultivate cu tomate destinate industrializarii…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a anunțat ca primește in perioada 29 ianuarie – 30 aprilie solicitari pentru finanțarea proiectelor de inființare și funcționare a grupurilor operaționale care dezvolta proiecte pilot și noi produse in sectorul agricol și in cel pomicol, in cadrul…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, sustine ca i-a trecut starea de rau de dupa betia din 1968, pe care "a dezvaluit-o" zilele trecute in spatiul public, pentru ca "a fost atent in viata" si accepta toate intrebarile celor care nu au inteles…

- Petre Daea , desemnat ministru al Agriculturii, le-a adresat parlamentarilor, luni, rugamintea de a nu merge ”la Uniunea Europeana , sa puna catarea pe tara”, afirmand ca acest indemn vine din partea ”unui om care arde pe carbunele acesta al tarii”.

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Petre Daea a fost validat cu 21 voturi pentru si 10 impotriva. AGERPRES/(AS - autor: Mariana Nica,…

- Romania a platit pana la aceasta data 1,8 miliarde de euro din buget catre fermieri si beneficiarii de programe din PNDR, a declarat, luni, ministrul propus pentru preluarea portofoliului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, la audierea in comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului.…

- Petre Daea, ministrul Agriculturii, a comentat declaratia lui Kelemen Hunpr, liderul UDMR, referitoare la programul de guvernare care pare a fi facut „la ministrul Agriculturii, printre doua beri“.

- Praf in ochii agricultorilor. Finanțare de 12 milioane de euro pentru produse noi Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a anunțat ca primește in perioada 29 ianuarie – 30 aprilie solicitari pentru finanțarea proiectelor de inființare și funcționare a grupurilor operaționale care dezvolta…

- Muzica lautareasca, miei la protap, tocana de oaie si multe alte delicatese au atras iesenii ieri la targul de la Prefectura. La evenimentul anuntat cu o luna inainte nu a mai ajuns insa ministrul Agriculturii, Petre Daea, initiatorul acestui eveniment, care a anuntat ca nu mai ajunge in cursul diminetii…

- Imediat dupa ce Petre Daea a fost numit ministru al Agriculturii, in cabinetul Grindeanu, pe susținerea venita de la baronii de Olt și Giurgiu, Paul Stanescu și Niculae Badalau, el a inceput sa-și faca echipa....

- Petre Daea, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, a declarat, vineri, intrebat daca i s-a propus functia de premier, ca este o varianta foarte buna de inginer agronom si ca ramane in activitatea sa de inginer agronom "cautand in sol cu mintea si cu degetele solutii pentru a creste plantele…

- Vremea este foarte buna pentru agricultura, iar temperaturile ridicate pe care le-am avut pana acum cateva zile in toata tara, umiditatea din sol si din atmosfera a permis tuturor culturilor care au fost semanate in toamna sa rasara, a declarat, vineri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,…

- Din viitorul Cabinet Dancila vor lipsi o parte dintre miniștrii care au activat in mandatul lui Mihai Tudose. Potrivit Romania TV, intre cei care isi vor parasi posturile se numara Marcel Ciolacu - vicepremier fara portofoliu, Ionut Misa - ministrul de Finanțe, Marius Nica - ministru delegat pe Fonduri…

- Ajutorul Național Tranzitoriu pentru ovine și caprine, ANT 9, ce se achita de la bugetul de stat pentru efectivele declarate in cererea depusa la APIA in 2017, se ridica la suma de 5,7568 de euro pe cap de ovina/caprina, noteaza AgroInteligența. Plațile pentru ANT aferent anului de cerere…

- Mihai Tudose iși lauda un ministru despre care ”lumea spune ca nu face nimic”! Nu este vorba despre celebrul ”Petru Daea”, așa cum ii spune premierul ministrului Agriculturii, Petre Daea, ci despre...Marcel Ciolacu. Acesta este unul dintre vicepremieri, dar singurul care nu are un portofoliu anume.Tudose…

- Petre Daea, ministrul agriculturii, a facut marți o vizita – surpriza in județul Bacau. El s-a oprit la APIA Racaciuni, unde a verificat stadiul culturilor, și la Buhuși, la spalatoria de lana din cadrul fostei fabrici de textile. “Am plecat pe teren astazi pentru a vedea starea culturilor din Bacau.…

- Danut Cristescu: “Speram ca pana la finele anului sa realizam abatorul de la Dobrotesti” in Economie / Pana la finalul acestui an ar putea fi gata abatorul de la Dobrotesti, proiect demarat inca din perioada in care presedinte al Consiliului Judetean Teleorman era actualul secretar de…

- Petre Daea, ministrul Agriculturii, practic unul dintre cei mai populari miniștri ai actualului cabinet, s-a facut remarcat in repetate randruri datorita vorbelor sale …de duh, teoriilor pe care le-a ținut, dar și aplecarii sale catre …oaie. Despre Daea s-a vorbit, așadar, mult, inclusiv ca este casatorit…

- Așa cum nu mai avem generație de aur la Naționala de fotbal, tot așa nu mai avem nici o generație de politicieni cu un nivel de inteligența și moralitate rezonabile. Liderii politici ai anului 2017 sunt personaje șterse, promovate in funcții care sunt mult peste nivelul lor. Acesta este unul dintre…

- Uneori, politicienii ne fac sa si zambim. La acest capitol, omul anului este, de departe, ministrul Agriculturii, Petre Daea, care a reusit sa faca din oaie un personaj anecdotic. Cu fiecare aparitie publica a ministrului, am mai aflat cate un detaliu pentru care oaia ii e atat de simpatica. Am ras…

- Politicienii au reușit de-a lungul anului 2017 nu numai sa ne prezinte fapte concrete și serioase, ci și sa ne faca sa radem zgomotos. De departe, politicianul anului cu cele mai hazlii replici este ministrul Agriculturii, Petre Daea, care a facut din oaie un personaj anecdotic. Cu fiecare apariție…

