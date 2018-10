Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, vineri, la Constanța, ca la 1 noiembrie, incepe acordarea subvențiilor pentru crescatorii de ovine și caprine, iar de la 1 decembrie, pentru crescatorii de taurine, transmite corespondentul MEDIAFAX.Petre Daea a declarat ca subvențiile vor fi…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a sustinut, la Constanta, ca viteza de propagare a pestei porcine africane a fost restrânsa si traditia cresterii porcului în gospodariile oamenilor "nu va fi întrerupta".

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a sustinut, vineri, la Constanta, ca viteza de propagare a pestei porcine africane a fost restransa si traditia cresterii porcului in gospodariile oamenilor „nu va fi intrerupta”, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a precizat ca exista suspiciuni in ceea ce priveste prezenta pestei porcine in patru localitati din judetele Calarasi si Constanta. In judetele Bihor si Salaj, virusul nu a mai recidivat, noteaza Agerpres.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a afirmat ca exista noi suspiciuni in ceea ce priveste evolutia pestei porcine africane PPA in patru localitati din judetele Calarasi si Constanta, insa in Bihor si Salaj virusul nu a mai recidivat. Astfel, in localitatea Vlahii Alimani exista o noua suspiciune.Localitatile…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat marti, la redeschiderea SPA Jilava, ca pana acum s-au facut plati de despagubire pentru pesta porcina africana catre fermieri de 12 milioane de euro, indemnand crescatorii sa colaboreze cu autoritatile pentru intocmirea documentelor de despagubire.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anunțat marți ca sunt intocmite 1.603 dosare de despagubire pentru pesta porcina africana, iar banii vor fi alocați in urma rectificarii bugetare, existand și fonduri europene pentru aceste despagubiri.„Din datele pe care le avem de la ANSVSA, din 1.603…

- „Sunt culturi la productiile romanesti carora o sa le simtiti lipsa incepand din august, de exemplu la tomatele din camp. Or fi si altele”, a declarat pentru „Adevarul” Laurentiu Baciu, presedintele Ligii Asociatiilor Producatorilor Agricoli din Romania (LAPAR). Si graul si rapita au fost victime clare…