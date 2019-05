Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, spune ca si-a propus ca, pana in 2020, Romania sa aiba o suprafata amenajata la irigat de doua milioane de hectare, spunand ca pentru refacerea sistemului de irigatie a fost alocata o suma de peste 1,5 miliarde de euro atat prin bugetul de stat, cat si prin Planul…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat joi, in timpul unei vizite efectuate in judetul Iasi, ca liceele agricole vor intra si sub tutela organizatorica a Ministerului Agriculturii, conform Agerpres.roMa bucur ca Senatul Romaniei a dat un vot de aprobare pentru ca liceele agricole sa intre sub…

- Schimbarile climatice sunt o realitate si nu o fictiune, a declarat joi, in timpul unei vizite efectuate in judetul Iasi, ministrul Agriculturii, Petre Daea, care a adaugat ca pana la sfarsitul anului vor fi irigate doua milioane de hectare de teren din tara. "Noi trebuie sa punem in opera cele doua…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat la sediul Consiliului Judetean Iasi ca vor fi infiintate noi puncte in cadrul Centrului Zonal Antigrindina din judet. Ministrul a spus ca judetul Iasi are cea mai mare suprafata de teren protejata cu ajutorul rachetelor antigrindina. "Aici este cea mai puternica…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, considera ca cercetarea in domeniul zootehniei are nu doar un rol important pentru fermierii din domeniu, ci poate ajuta la dezvoltarea acestui sector. Ministrul Agriculturii se afla in cursul zilei de joi in judetul Iasi, unde efectueaza mai multe vizite de lucru,…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat, joi, in cadrul unei scurte conferinte de presa sustinute la sediul Consiliului Judetean Iasi, ca vor fi infiintate noi puncte in cadrul Centrului Zonal Antigrindina din judet. Ministrul a spus ca judetul Iasi are cea mai mare suprafata de teren protejata…

- Ministrul agriculturii, Petre Daea, a declarat, astazi, la Iasi, ca in zona de Nord-Est, in anul 2019, vor deveni functionale inca 6 puncte de lansare a rachetelor antigrindina. Astfel, numarul total va ajunge la 18 puncte antigrindina care vor proteja aproximativ 200 de mii de hectare de teren, in…

- In județul Iași vor fi infiintate doua magistrale pentru distributia gazelor naturale. Doi directori din cadrul Societatii Naționale de Transport Gaze Naturale ”Transgaz”, Ion Tataru- Departamentul de Dezvoltare si Mihai Leontin Leahu- Departamentul Proiectare si Cercetare vor avea, maine, 7 februarie…