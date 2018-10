Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii vor primi 70% din platile directe pe suprafata, incepand cu primul minut din 16 octombrie, peste 247.000 de dosare fiind prelucrate pana la aceasta data, a anuntat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, intr-o conferinta pe teme agricole. „Si acum suntem in situatia…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, prezent sambata in judetul Bihor, a reiterat ca pe data de 16 octombrie, "minutul unu, la cumpana noptii", fermierii vor incepe sa primeasca subventiile, scrie Agerpres.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, prezent sambata in judetul Bihor, a reiterat ca pe data de 16 octombrie, ‘minutul unu, la cumpana noptii’, fermierii vor incepe sa primeasca subventiile. ‘Am reusit si in acest an, printr-o justificare corecta la Comisia Europeana, sa dam fermierilor din Romania subventia…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat ca joi va merge la Comisia Europeana pentru a discuta concret despre despagubirile pentru pesta pesta porcina africana, astfel incat sa fie adusi banii la bugetul de stat."Am fost ieri (luni n.r) la Consiliul de ministri la Viena. Am vorbit cu…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat miercuri, la Buzau, ca problemele dintr-un partid nu se rezolva prin scrisori, ci ”fata in fata”, in interiorul partidului, referind- se la scrisoarea unor...

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a precizat marti ca statul va acorda 1 miliard de euro prin noua Lege a muntelui pentru asigurarea, valorificarea durabila a resurselor muntelui, conservarea peisajului si a biodiversitatii, dar si pentru dezvoltarea activitatilor economice specifice zonei, potrivit…

- Ministrul Agriculturii a vorbit despre ordinul controversat dat, care nu vizeaza, potrivit lui, sub nicio forma distrugerea sau arderea culturilor agricole. Fermierii au primit cu neincredere si teama ordinul lui Petre Daea.

- Indicatorii de performanta pentru platile directe pot deveni o povara suplimentara cu posibile interpretari diferite si care se pot schimba, ridicand gradul de relativitate al lor, si, in lipsa unor norme unitare, interpretarea devine relativa, iar subsidiaritatea indoielnica, a sustinut luni ministrul…