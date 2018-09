Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, marti, ca se va prezenta la audieri la Parchet in dosarul privind pesta porcina africana in cazul in care va fi chemat, adaugand ca va fi "tot timpul acolo unde tara o cere".

"Nu, nu am fost citat, insa ce va pot spune, pentru ca s-au mai pus intrebari pe aceasta tema, in Ministerul Agriculturii a fost solicitat materialul pe care l-am transmis domnului presedinte ca material de informare privind modul in care am actionat in aceasta directie", a afirmat Daea, la Palatul Parlamentului, intrebat daca a fost citat in dosarul penal care a fost…