Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat ca este ingrijorat de situatia plantatiilor viticole din zona Iasului, dar si de pomicultura din Dobrogea, in urma fenomenelor meteorologice din aceasta pr...

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat ca este ingrijorat de situatia plantatiilor viticole din zona Iasului, dar si de pomicultura din Dobrogea, in urma fenomenelor meteorologice din aceasta primavara, dar a adaugat ca in privinta culturilor de grau, orz si rapita, "e mai mult bine, decat...

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat ca este ingrijorat de situatia plantatiilor viticole din zona Iasului, dar si de pomicultura din Dobrogea, in urma fenomenelor meteorologice din aceasta primavara, dar a adaugat ca, totusi, „e mai mult bine, decat rau".

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a vorbit, vineri dimineața la Radio Romania, despre cat de grav este afectat sectorul agricol de toate aceste schimbari bruste de temperatura. Petre Daea: “Suntem la cateva zile, doua zile si ceva de la echinoctiu si iata ca suntem in plina iarna, vazand conditiile…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, susține ca fenomenul de iarna tarzie este benefic pentru culturile de iarna. ”Sunt aceste fenomene care s-au decalat in timp, ca parca acum o luna ne intrebam cand vine iarna. Culturile de toamna au acest strat de zapada. care este bun. In alte parți nu este zapada,…

- Cum afecteaza iarna tarzie culturile. Ministrul Agriculturii explica fenomenul periculos, ținand sa precizeze ca in acest caz, nu este vorba de zapada. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, susține ca fenomenul de iarna tarzie este benefic pentru culturile de iarna. ”Sunt aceste fenomene care s-au decalat…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, susține ca fenomenul de iarna tarzie este benefic pentru culturile de iarna, dar susține ca cel mai grav fenomen care poate afecta culturile este poleiul.Prima reacție a PSD, dupa ce New York Times a implicat partidul in scandalul Cambridge Analytica…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, le da vești proaste fermierilor. Acesta a vorbit despre cat de afectate vor fi culturile agricole din cauza zapezii din aceasta perioada. „Agricultura tot timpul e la voia intamplarii. Natura nu ramane datoare. Acum o luna și ceva ne gandeam cand vine iarna, acum…

- Nu doar romani de rand au datorii la Fisc, ci și unii membri ai guvernului. Este și cazul ministrului Agriculturii, care nu și-a platit impozitul pe anul trecut pentru o proprietate din comuna Sișești, Mehedinți.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a participat, marti, in satul Nou, comuna sibiana Rosia, la prima livrare de purcei de la un furnizor catre un crescator in cadrul programului guvernamental de sustinere a cresterii raselor autohtone Ma...

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, nu si-a achitat impozitul pentru terenul si locuinta pe care le detine in Sisesti, Mehedinti. Datoria se ridica la 3600 de lei. Ministrul este atat de iubit in acest sat, incat oamenii sunt dispuși sa plateasca ei datoria lui Daea daca acesta nu se achita de...

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a participat, marti, in satul Nou, comuna sibiana Rosia, la prima livrare de purcei de la un furnizor catre un crescator in cadrul programului guvernamental de sustinere a cresterii raselor autohtone Mangalita si Bazna, el aratand ca sunt depuse solicitari de la peste…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a spus ca Uniunea Europeana lucreaza la realizarea unei metodologii unitare pentru alimentele cu dublu standard, reglementari care nu exista la aceasta data.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat ca perioada in care fermierii pot depune cererile pentru a primi subventiile de la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (1 martie-15 mai) nu va fi prelungita. „Daca de la 1 mart...

- Cu referire la situația meteo: „E rau ca sa fie bine!”. Deocamdata La concurența cu bilanțul DNA, Agricultura și-a facut cunoscute cele mai importante obiective ale anului in curs. Nu intamplator ministrul Daea a ales ziua in care debuteaza inscrierile pentru cererile de acordare a subvențiilor acordate…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, pare responsabil cu buna dispoziție in Guvern și in orice situație gasește cate o vorba de duh. Intrebat cum se descurca cu circulația pe zapada și gheața, Daea a explicat ca el a fost la camp și daca nu știa cum se se fereasca de groapa și alunecuș nu ajungea…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, miercuri, ca nu sunt probleme legate de culturile mari de grau, orz sau secara, chiar daca temperaturile sunt scazute in aceasta perioada de ninsori si viscol. Totusi, sunt semne de intrebare legate de pomicultura si viticultari, a adaugat el.…

- "Daca de la 1 martie incepe depunerea cererilor, pe 15 mai se inchid obloanele si acest proces se incheie. Daca vreun fermier, din diferite motive, nu reuseste sa ajunga sa depuna cererile pentru a fi introduse in procesul de inregistrare, el ramane in afara proiectului, ramane fara subventii. Este…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat, miercuri, ca perioada in care fermierii pot depune cererile pentru a primi subventiile de la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (1 martie-15 mai) nu va fi prelungita. "Daca de la 1 martie incepe depunerea cererilor, pe 15 mai…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat, miercuri, ca perioada in care fermierii pot depune cererile pentru a primi subventiile de la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (1 martie-15 mai) nu va fi prelungita.

- Depunerea cererilor de plata pentru fermieri incepe la 1 martie 2018, iar pe 15 mai, la ultima secunda, se inchid obloanele la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii, Petre Daea, adaugand ca perioada de depunere a cererilor nu se prelungeste…

- "E un atac de boli foliare la orz. Nu-s probleme. E sanatos, e sanatos, are vitalitate. Nu-s probleme. Varful de crestere e bun, infratit. E in regula", a spus Petre Daea. Ministrul Agriculturii a vizitat la sfarsitul saptamanii mai multe culturi, cea de fata fiind in comuna pristol, din judetul…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, anunța cu mare tam-tam, in septembrie anul trecut, ca potrivit programului de guvernare al PSD, pana la finele lui 2017, vor fi inființate centre regionale de preluare și prelucrare a lanii....

- Starea de vegetatie a culturilor agricole semanate in toamna este buna, iar temperaturile ridicate au ajutat la rasarirea si infratirea culturilor, insa exista o problema la rapita, mai ales in partea de sud a tarii, sustine ministrul Agriculturii, Petre Daea. "Temperaturile acestea au ajutat, iar acum…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, face o noua declaratie spumoasa, in care isi aminteste de vremurile cand era un maestru al creionului si asternea pe hartie „exploziile interioare”, dar admite ca, „prin sita s-au mai facut gauri si nu as putea retine atat de mult”. Intr-un interviu recent acordat…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, vine cu un mesaj transant pentru consumatorii romani si le sugereaza acestora sa aleaga produsele romanesti. Ministrul a marturisit intr-un interviu acordat AGREPRES ca a observat ca unele produse sunt vandute de eticheta, nu de continutul lor, iar "noi trebuie…

- Programul "Alege oaia" a ridicat consumul de carne de oaie in randul romanilor la 37 de tone lunar, ceea ce inseamna ca 1.500 de oi, o stana intreaga, sunt taiate si livrate in lanturile de magazine, sustine ministrul Agriculturii, Petre Daea. Intr-un interviu acordat AGERPRES, seful…

- Ministrul Agriculturii nu a dat detalii despre tipul de avion ce urmeaza a fi folosit si nici despre tehnologia necesara. Reamintim ca o escadrila militara e compusa din 12-16 avioane, in functie de tipul aeronavelor (vanatoare, bombardament etc). Daea a vorbit si despre combaterea grindinei prin intermediul…

- Programul "Alege oaia" a ridicat consumul de carne de oaie in randul romanilor la 37 de tone lunar, ceea ce inseamna ca 1.500 de oi, o stana intreaga, sunt taiate si livrate in lanturile de magazine, sustine ministrul Agriculturii, Petre Daea. Intr-un interviu acordat AGERPRES, seful MADR a vorbit…

- Noua lege a terenurilor agricole ar urma sa-i avantajeze pe tinerii care vor sa-și cumpere pamant și sa devina fermieri. De asemenea, in noua Politica Agricola Comuna accentul se pune pe sprijinirea financiara a tinerilor fermieri, crearea de noi perspective pentru ei, a declarat ministrul Agriculturii,…

- Schimb de replici inedit, vineri, intre Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu și Ministrul Agriculturii, Petre Daea in subiectul....merelor romanești. In vreme ce oficialul BNR și-a exprimat ingrijorarea ca Romania importa foarte multe mere, Petre Daea i-a raspuns lui Isarescu in stilul sau...

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, aflat sambata la Buzau, unde a ajuns caravana Campaniei nationale de informare si promovare 'Alege oaia!', a vizitat un cunoscut supermarket din localitate pentru a verifica prezenta in rafturi a produselor romanesti. El a trecut pe la sectorul de carne de oaie, pe…

- Ministrul Agriculturii s-a aflat astazi la Buzau, unde in cadrul campaniei „Alege oaia” a fost inaugurat targul de produse tradiționale la care buzoienii sunt așteptați, timp de doua zile, pentru a testa alimentele ce au ca ingredient principal carnea de oaie. In aceasta dimineața, ministrul Agriculturii,…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, aflat sambata la Buzau, unde a ajuns caravana Campaniei nationale de informare si promovare 'Alege oaia!', a vizitat un cunoscut supermarket din localitate pentru a verifica prezenta in rafturi a produselor romanesti.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, aflat sambata la Buzau, unde a ajuns caravana Campaniei nationale de informare si promovare "Alege oaia!", a vizitat un cunoscut supermarket din localitate pentru a verifica prezenta in rafturi a produselor romanesti. El a trecut pe la sectorul de carne…

- Miercuri seara tarziu, Ministrul Agriculturii, Petre Daea a facut o vizita-fulger la... SADU, pentru a face inca o inventariere a problemelor și pentru a se asigura de disponibilitatea familiei Șandru pentru pregatirea in vederea punerii in funcțiune a “daracului de lana”, pe care la vizitat spre finele…

- Ministrul Agriculturii a raspuns fara ezitare criticii pe care liderul UDMR o exprima recent cu referire la programul de guvernare. Intrebat daca se bea bere la Ministerul Agriculturii, aluzie la concluzia ca programul de guvernare ar parea scris acolo, “intre doua beri”, Petre Daea a raspuns in deja…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a spus duminica, intrebat cum comenteaza declaratiile presedintelui UDMR, Kelemen Hunor, referitoare la faptul ca noul program de guvernare ar arata „de parca ar fi scris in Ministerul Agriculturii, printre doua beri”, ca ultima data cand s-a imbatat a fost in 1968.…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a replicat duminica, intrebat cum comenteaza declaratiile presedintelui UDMR, Kelemen Hunor, referitoare la faptul ca noul program de guvernare ar arata "de parca ar fi scris in Ministerul Agriculturii, printre doua beri", ca ultima data cand s-a imbatat a fost…

- Ministrul Agriculturii: “Cofinanțarea nu este o soluție in sectorul agricol” Petre Daea, ministrul Agriculturii, susține ca, in opinia sa, cofinanțarea nu este o soluție in acest domeniu deoarece poate deforma “linia de start a fermierilor”. El a punctat o parte a prioritaților României…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat vineri ca se afla in contact cu managerul fabricii de zahar de la Oradea, aflata in pericol de a fi inchisa, si cauta solutii impreuna cu fermierii pentru salvarea acesteia. "Din nefericire, din 33 de fabrici (de zahar n.r.) cate am avut inainte…

- Din 33 de fabrici de zahar, cate erau inainte de 1989, au ramas in prezent numai patru, din care una este fabrica Diamant din Oradea, care a anuntat ca se inchide, a declarat vineri ministrul Agriculturii, Petre Daea. Acesta afirma ca a discutat inclusiv la nivelul Guvernului pentru a gasi solutii,…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a declarat, vineri, intrebat daca i s-a propus functia de premier, ca este o varianta foarte buna de inginer agronom si ca ramane in activitatea sa de inginer agronom "cautand in sol cu mintea si cu degetele solutii pentru a creste plantele…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, s-a referit la ninsoare si la "zapada de pe culturi" atunci cand a intrat in sediul PSD pentru a participa la sedinta CEx. "Ia uite ce frumos ninge, zapada pe culturi!" le-a spus el jurnalistilor.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, sustine ca analizele periodice in partid devin obligatorii si necesare, iar convocarea Comitetului Executiv National al PSD pentru luni “este o secventa a preocuparii partidului privind buna desfasurare a activitatii, in vederea ducerii la indeplinire a programului…

- Programul prin care elevii din Bistrița-Nasaud și din toata țara ar trebui sa primeasca fructe, lapte și corn la școala este blocat de cateva luni. Motivul? Ministrul Agriculturii, Petre Daea, nu a emis un ordin de ministru.

- Petre Daea, ministrul agriculturii, a facut marți o vizita – surpriza in județul Bacau. El s-a oprit la APIA Racaciuni, unde a verificat stadiul culturilor, și la Buhuși, la spalatoria de lana din cadrul fostei fabrici de textile. “Am plecat pe teren astazi pentru a vedea starea culturilor din Bacau.…

- Primavara aduce un nou val de scumpiri, anunta patronatele din industria alimentara. Vor creste preturile oualor si al produselor din lapte, însa de scumpiri nu vor scapa nici legumele sau carnea. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, îi atentioneaza pe producatori sa nu…

- In perioada sarbatorilor de iarna, ministrul Agriculturii, Petre Daea, a vizitat un mare numar de camine pentru ingrijirea persoanelor varstnice de pe intreg cuprinsul țarii, pentru a dona batranilor din aceste așezaminte sociale plapumi, paturi și șosete din lana. Și, desigur, pentru a vedea personal…

- Iubita lui Luis Lazarus, Andreea Lazar, zisa Loulou, a cantat pentru Ministrul Agriculturii, Petre Daea, la petrecerea de Anul Nou. In timp ce interpreta o piesa populara, Loulou s-a oprit pentru a-i face o dedicatie lui Petre Daea.