- Uniunea Europeana lucreaza la realizarea unei metodologii unitare pentru alimentele cu dublu standard, reglementari care nu exista la aceasta data, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. 'Am avut discutii la Bruxelles si i-am multumit comisarului (Phill…

- Nu avem pana la aceasta data pierderi de recolta la cultura mare din cauza temperaturilor scazute, dar sunt ceva semne de intrebare in pomicultura, in zona Dobrogei, si in viticultura, in partea de nord, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, intr-o conferinta…

- Romania va ajunge in acest an la un grad de absorbtie a fondurilor europene de peste 50% prin PNDR 2020, iar suma atrasa ar putea depasi 4,1 miliarde de euro, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, intr-o conferinta de presa. "Anul trecut, AFIR a avut un salt…

- Stadiul absorbtiei fondurilor europene si plata subventiilor catre fermieri se afla printre subiectele de pe agenda conferintei de presa ce va fi sustinuta, miercuri, de ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. De asemenea, seful MADR va oferi detalii despre programul "Tomate…

- In urmatoarele zile, atentia factorilor politici din Uniunea Europeana se va indrepta in primul rand catre Italia, unde cetatenii sunt invitati sa-si aleaga cei peste noua sute de parlamentari, in baza unei legi electorale noi si contestate. Dat fiind proverbialul cinism al clasei politice peninsulare,…

- Ungaria vrea ca cel putin jumatate din cei 1.2 miliarde de euro pe care i-a cheltuit pentru securizarea granitelor sa fie rambursati de catre Uniunea Europeana, conform prim-ministrului Viktor Orban, scrie Reuters. „Am cheltuit peste un miliard de euro pentru securizarea granitelor. Nu ne protejam…

- Comisarul european responsabil pentru mediu, afaceri maritime si pescuit, Karmenu Vella, efectueaza o vizita la Bucuresti in zilele de 22 si 23 februarie, pe durata careia va avea o serie de intalniri cu ministri din Guvernul condus de Viorica Vasilica Dancila. Oficialul de la Bruxelles…

- Suma alocata in acest an pentru sustinerea producatorilor agricoli romani sa cultive tomate in spatii protejate se ridica la 180 de milioane de lei, un buget similar cu cel din 2017, anul de debut al acestei program, insa numarul fermierilor doritori sa intre in program s-a dublat, potrivit ministrului…

- El a explicat ca la nivelul Comisiei Europene s-au alocat fonduri pentru identificarea produselor care au o anumita calitate pentru tarile din vestul Europei si o alta calitate pentru estul Europei, si a cerut guvernului implicare. Apel catre PSD-ALDE 'Fac un apel public guvernarii…

- Romania va sustine mentinerea bugetului Politicii Agricole Comune (PAC) Romania va sustine mentinerea bugetului Politicii Agricole Comune (PAC) dupa 2020 si a celor doi piloni din cadrul PAC, dar va spune "nu" plafonarii platilor directe, a declarat pentru AMOS News ministrul Agriculturii si Dezvoltarii…

- In urma discuțiilor purtate cu ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, domnul Petre Daea la 01 decembrie 2017, deputatul de Alba Ioan Dirzu si presedintele PSD Zlatna Florin Nistor s-a aprobat un nou centru APIA la Zlatna. Noul centru al Agenției pentru Plați si Investiții in Agricultura de la…

- Romania va sustine mentinerea bugetului Politicii Agricole Comune (PAC) dupa 2020 si a celor doi piloni din cadrul PAC, dar va spune "nu" plafonarii platilor directe, a declarat pentru AGERPRES ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. "Romania sustine mentinerea bugetului…

- Reprezentantii Organizatiei Interprofesionale Legume-Fructe i-au semnalat ministrului Agriculturii, Petre Daea, „situatia dificila” cu care se confrunta din cauza taxei pe ambalajele de sticla, iar oficialul le-a spus ca asteapta sugestii pentru rezolvarea problemei, a anuntat joi ministerul. …

- Uniunea Europeana (UE) avertizeaza ca, in cazul in care presedintele american Donald Trump ia masuri nedrepte fata de Cei 28, va fi pregatita „sa reactioneze rapid si in mod adecvat, scrie The Associated Press.

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, sustine ca i-a trecut starea de rau de dupa betia din 1968, pe care "a dezvaluit-o" zilele trecute in spatiul public, pentru ca "a fost atent in viata" si accepta toate intrebarile celor care nu au inteles…

- Petre Daea , desemnat ministru al Agriculturii, le-a adresat parlamentarilor, luni, rugamintea de a nu merge ”la Uniunea Europeana , sa puna catarea pe tara”, afirmand ca acest indemn vine din partea ”unui om care arde pe carbunele acesta al tarii”.

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Petre Daea a fost validat cu 21 voturi pentru si 10 impotriva. AGERPRES/(AS - autor: Mariana Nica,…

- Romania a platit pana la aceasta data 1,8 miliarde de euro din buget catre fermieri si beneficiarii de programe din PNDR, a declarat, luni, ministrul propus pentru preluarea portofoliului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, la audierea in comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului.…

- Vicepremierul pentru integrare europeana Iurie Leanca va efectua, in perioada 22-23 ianuarie, o vizita de lucru la Bruxelles, unde va avea un sir de intrevederi cu mai multi oficiali din Uniunea Europeana, informeaza serviciul de presa al Guvernului, citat de IPN.

- Petre Daea, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, a declarat, vineri, intrebat daca i s-a propus functia de premier, ca este o varianta foarte buna de inginer agronom si ca ramane in activitatea sa de inginer agronom "cautand in sol cu mintea si cu degetele solutii pentru a creste plantele…

- Vremea este foarte buna pentru agricultura, iar temperaturile ridicate pe care le-am avut pana acum cateva zile in toata tara, umiditatea din sol si din atmosfera a permis tuturor culturilor care au fost semanate in toamna sa rasara, a declarat, vineri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,…

- Noile legi in vigoare privind Curtea Suprema, Consiliul National al Magistraturii si tribunalele au fost "pregatite ca incalcare a regulilor fundamentale de creare a legilor", potrivit unei declaratii adoptate de Adunarea Generala a Judecatorilor Curtii Supreme. 69 de judecatori au aprobat declaratia,…

- Premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara a detine presedintia semestriala a Consiliului Uniunii Europene, a facut apel joi la evitarea unei crize cu Polonia, acuzata de incalcari ale statului de drept si amenintata cu sanctiuni fara precedent de catre Bruxelles, relateaza AFP. "Trebuie…

- Uniunea Europeana a decis sa-l invite la Bruxelles pe seful diplomatiei iraniene, Mohammad Javad Zarif, pentru a discuta despre recentele proteste din tara sa, a indicat duminica seara ministrul de externe german, Sigmar Gabriel, citat de AFP, scrie agerpres.ro. "Am telefonat omologului meu…

- Intr-un interviu acordat unui cotidian german, Schulz a calificat drept ''inacceptabil'' ca unele state membre ale UE sa depuna mari eforturi pentru primirea de refugiati, in timp ce altele si-au abandonat obligatiile.Potrivit lui Szijjarto, Schulz a atacat in mod constant Ungaria pentru…

- Comisia Europeana isi face temele pentru a lansa Fondul Monetar European si alte instrumente care sa ajute statele din zona non-euro sa adere la spatiul monedei unice dar si pentru a implementa reforme structurale. In acest timp, Uniunea Europeana pare ca se indeparteaza de noi cu aceeasi viteza cu…

- Liderii din Uniunea Europeana incep, astazi, un summit de doua zile la Bruxelles, urmand sa discute printre altele progresele in negocierile privind iesirea din organizatie a Marii Britanii si planurile privind apararea europeana.

- „Aici trebuie sa vorbeasca la fel cum o face si in Londra”, a declarat Roth la Bruxelles, conform presei din Germania. El a adaugat ca s-a simtit „un pic socat” de modul diferit in care Guvernul britanic comunica la Bruxelles, fata de comunicarea din plan intern. Roth se referea cel mai probabil la…

- Ministrul a inspectat cu mare atenție felurile de mancare, abținandu-se cu greu sa nu deguste din farfuriile cu preparatele pregatite de bucatarii in devenire, dar și de chef-ii prezenți la eveniment. „Eu nu sunt un gurmand, dar, ca orice om, salivez Nu ești viu daca nu salivezi. Ori eu cred…

- Cotlete de berbecut cu sos de rodie cu nuci si prune, coaste de oaie cu sos de vin si bulz cu ou de prepelita posat sau miel in stil mediteranean cu cartof dulce au fost doar cateva din bunatatile pe baza de carne de oaie pregatite de bucatarii de la HoReCa School, unde ministrul Agriculturii, Petre…

- România a absorbit fonduri europene în valoare de 1,55 miliarde de euro în acest an prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 (PNDR 2020), fata de 1,4 miliarde de euro, cât era programat, a declarat ministrul Agriculturii, Petre Daea, potrivit unui comunicat…

- Fondurile europene pentru agricultura care au intrat in Romania pana la aceasta data se ridica la 3,3 miliarde de euro, ceea ce este un rezultat bun, onorant și onorabil, dar care ne solicita in continuare multa atenție, a declarat, vineri, ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea,…

- Pe piata financiara din Romania a fost si este practicat un dublu standard al produselor financiar-bancare, similar celui despre care se vorbeste ca ar exista la produsele alimentare, sustine Paul Anghel, director general in cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului.

- Intre obiectivele sale naționale anuale, Ucraina a promis ca va respecta și dezvolta drepturile minoritaților, dar adoptarea noii legi a educației contrazice complet acest lucru, a subliniat șeful diplomației ungare, in marja reuniunii miniștrilor de externe ai NATO care s-a desfașurat marți și miercuri…

- M nistrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a informat, joi, la Alba Iulia, ca, in momentul de fata, se afla in faza de avizare la ministere un proiect de act normativ prin care fermierii care doresc vor primi gratuit purcei din rasele Bazna si Mangalita, pe care ii vor creste pana la…

- Așa cum relatam intr-un articol precedent, 660 de localitați din intreaga țara vor beneficia de cadastru gratuit, lucrarile urmand a fi finanțate din fonduri europene nerambursabile. Radu-Codruț Ștefanescu, președinte – director general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI),…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a afirmat marți, la Bruxelles, ca Statele Unite raman angajate fața de Europa, oferind o declarație publica de sprijin pentru aliații europeni ingrijorați de politica externa a Washingtonului in mandatul președintelui Donald Trump, transmite Reuters. …

- Deputatul PSD Cluj Cristina Burciu s-a adresat ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, printr-o interpelare parlamentara avand ca obiect ponderea productiei agricole in cresterea economica, precum si stimularea producatorilor agricoli autohtoni. Read More...

- Serbia este un stat independent si suveran si ii respectam pozitia potrivit careia nu doreste sa devina membra a NATO, ceea ce nu reprezinta un obstacol in calea intaririi cooperarii sale cu Alianta, a declarat luni la Bruxelles secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, transmite Tanjug. Nu discutam…

- "Mai sunt inca suprafețe de recoltat in zona Transilvaniei, insa producția medie la porumb nu va putea fi influențata. Este cea mai mare obținuta vreodata: 5.800 de kilograme la hectar, aproape 6 tone, și sigur ca va fi și cea mai mare producție totala de porumb boabe a Romaniei", a precizat ministrul…

- Recolta de porumb boabe a Romaniei a depasit 14,5 milioane de tone in acest an, productia medie obtinuta fiind de aproape 6 tone la hectar, a declarat vineri ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea.

- Guvernul a aprobat proiectele de legepentru ratificarea Acordurilor de grant și de imprumut dintre Republica Moldova si Uniunea Europeana privind asistența macrofinanciara pentru Republica Moldova si a Memorandumului de intelegere conex, semnate pe 23 noiembrie curent, la Bruxelles, transmite IPN. Asistența…