Daea: De Crăciun mâncăm porc românesc "Daca intrati in magazine, veti vedea ca la primul galantar va intalniti cu carnea de porc", a spus el. Intrebat de jurnalisti ce le raspunde producatorilor de carne, care au spus, ironic, ca si porcul iberic este gustos, ministrul a afirmat: "Eu n-as vrea sa fac glume. Daca dansii sunt dispusi pentru glume, eu nu sunt dispus pentru glume. Sigur ca o sa avem porcul romanesc de Craciun si o sa avem carne de porc la Craciun, nu-i niciun fel de problema. Chiar daca am fost afectati, nu inseamna ca ne-am oprit din activitate, iar Romania nu se reduce la un numar de 230 de gospodarii, cate sunt acum… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

