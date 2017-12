Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de modificare a legii ANI, trecut la Camera Deputaților, ii spala pe cei care nu au ajuns la sentințe definitive in instanța la aplicarea de sancțiuni. Conform unei liste oferite de ANI catre Romaniacurata, 675 de politicieni scapa de problemele de integritate prin acest proiect inițiat…

- Rezultatele extragerii loto 6 din 49 din 7 decembrie 2017. Loteria Romana a organizat noi trageri LOTO duminica, 7 decembrie, fiind extrase numerele castigatoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 7 decembrie 2017 Loto 6/49: 32, 14,…

- Gara Mica din Cluj. Toti au visat-o centru cultural, a ajuns o bacanie! Gara Mica din Cluj-Napoca, inchisa la inceput de 2011 din pricina scaderii traficului de calatori, se dorea sa devina casa pentru artistii locali si sa fie transformata in centru de arta contemporana. Asociatia care s-a ocupat…

- Marius Pieleanu este de parere ca din aceasta confruntare va pierde PSD iar tema conflictului este ”lupta pentru putere” din partid. ”In mod normal primarul general ar trebui sa dea socoteala președintelui partidului. In mod normal premierul ar trebui sa dea socoteala tot președintelui partidului…

- "La multi ani tuturor romanilor, indiferent unde se afla ei astazi! La multi ani tuturor romanilor educati! Dumnezeu sa ne ajute ca anul viitor, la 100 de ani, sa fim mai buni si mai intelepti', a declarat ministrul Pop la finalul ceremoniilor oficiale. Ministrul a aratat ca intrarea in Anul…

- Administratia locala din Podu Iloaiei este pe cale sa scape de una dintre cele doua „poveri" care ii greveaza bugetul. Amintim ca, anul acesta, conducerea celui mai mic oras din judet (11 mii de locuitori, in crestere fata de 2011 - 9,5 mii de locuitori la recensamant) s-a plans in numeroase randuri…

- Intermediarii, ”eliminati de pe traseul de la producator la raft” Petre Daea, ministrul Agriculturii. Foto: Arhiva. Produsele alimentare românesti sunt mai scumpe decât cele din import, pentru ca fermierii locali nu dispun de facilitati de prelucrare si comercializare a carnii si laptelui,…

- Liderii PNL ii indeamna pe oameni sa protesteze. In plus, a inițiat și o moțiune de cenzura intitulata "PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma", care a fost respinsa de plenul reunit al Parlamentului. Este evident ca nimeni nu se aștepta sa treaca. In ziua dezbaterii moțiunii de cenzura, Ludovic…

- Atunci cand iubirea inceteaza sa se mai manifeste, atunci cand aceasta scade in intensitate, dispare sau nu este impartașita, sentimentele celui care este ranit se transforma in altceva. "Fie ca vorbim despre ura, fie ca vorbim despre furie ori tristețe, iubirea neimpartașita da naștere unui…

- Tudose comenteaza ironic scumpirile alimentelor, din ultima perioada. ”Au inceput sa circule caricaturi cu gaini care iși iau haine de blana, ca s-au scumpit ouale. e de blana, ca s-au scumpit ouale”, a spus premierul, miercuri, la inceputul ședinței de Guvern. El i-a cerut ministrului Agriculturii,…

- „O alta problema este ca Republica Moldova a semnat acordul de asociere si in momentul de fata intra intr-o coliziune brutala cu economia Uniunii Europene. Dupa semnarea acordului de asociere acest lucru l-am vazut cu ochii nostri in Romania, in 1996, cand s-a semnat acordul, s-a deschis piata romaneasca…

- Ministrul de externe Teodor Melescanu a declarat luni ca secretarul de stat american Rex Tillerson l-a intrebat miercuri ce s-a intamplat in comisia parlamentara care trebuia sa discute la inceputul saptamanii trecute achizitia sistemului Patriot.

- Presedintele Klaus Iohannis a facut cateva comentarii vineri, la sosirea la Summit-ul Social de la Goteborg, Suedia. Iohannis a raspuns catorva intrebari ale jurnalistilor care il asteptau la intrare. Intrebat de declaratiile premierului Mihai Tudose, potrivit caruia nu e nicio problema cresterea…

- Decizia ca memorandumul semnat de Guvernul Ponta in 2013 cu Rompetrol sa fie prelungit doar daca KazMunaiGaz va plati datoria istorica a fost luata dupa o discutie recenta intre premierul Mihai Tudose, ministrul energiei, ministrul economiei si ministerul finantelor, a anuntat joi, Toma Petcu, ministrul…

- "In trimestrul al treilea (perioada iulie-septembrie 2017), Romania, cu 8,6%, inregistreaza cea mai mare creștere economica din Uniunea Europeana, potrivit Eurostat. Aceasta creștere economica este rezultatul muncii tuturor romanilor și al companiilor corecte din aceasta țara", transmite premierul…

- Intrebata cum comenteaza afirmatiile liderului PSD Liviu Dragnea la adresa presedintelui Klaus Iohannis, pe care l-a acuzat ca este in spatele unui stat paralel, Madalina Dobrovolschi, purtatorul de cuvant al Administratiei prezidentiale a raspuns ca "in romania nu exista un stat paralel" "Formularea…

- Cine a ajuns la cumparaturi in ultimele zile și-a cam pus mainile in cap. Carnea, produsele din carne, untul și ouale s-au scumpit semnificativ. Cu privire la acestea din urma, ministrul Agriculturii spune ca este vorba despre o cauza la nivel european.

- Ministrul de Finante, Ionut Misa, a anuntat, luni dupa-amiaza, ca in sedinta de Guvern de miercuri va fi inclusa si ordonanta cu masurile fiscale anuntate. Anuntul vine in conditiile in care Mihai Tudose a spus, luni, ca s-ar putea ca nici miercuri sa nu adopte masurile fiscale. Trebuie precizat ca…

- Controversatul ministru al Agriculturii – l-am numit pe social-democratul Petre Daea, fost membru al Partidului Comunist timp de 19 ani, din 1970 pana in 1989 – si-a organizat, ieri, o paranghelie de-a dreptul faraonica, chiar in sediul ministerului pe care-l pastoreste, in cinstea propriei sale zile…

- Fostul consilier economic al lui Dacian Cioloș, analistul economic Ionel Danca, susține ca masurile anunțate de Guvern prin care se reduce impozitul pe venit și contribuțiile la Pilonul II reprezinta o minciuna a PSD și prezinta aceste cifre din perspectiva economica. Citește și: Mihai Tudose,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, și ministrul Agriculturii, Petre Daea, vor participa joi la deschiderea oficiala a Targului internațional de produse și echipamente din domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii și zootehniei - Indagra 2017.

- Si-a facut analizele pentru a ajunge de urgenta la un consult de specialitate, dar laboratorul unde a ales sa isi realizeze investigatiile i-a dat rezultatele dupa mai bine de zece zile. Femeia, insarcinata in luna a treia, spune ca ar fi trebuit sa primeasca raspunsul in cel mult trei zile si ca, din…

- "Am avut o intalnire luni, la sediul Guvernului, alaturi de premierul Mihai Tudose, cu reprezentantii companiei Airbus. La aceasta intalnire a participat si ministrul Economiei, domnul Gheorghe Simon. Este o discutie mai veche pe parteneriatul pe care Romania il are cu Airbus prin IAR Brasov. Intr-adevar,…

- Desi a fost ironizat atat de presa, cat si de premierul Mihai Tudose pentru ca a insistat pe tema importantei oii in Romania, ministrul Agriculturii nu se da batut cu una, cu doua. Petre Daea va lansa pe 26 octombrie, la Romexpo, in cadrul targului de agricultura INDAGRA, campania de informare si…

- "Guvernul Romaniei, cu eforturi consistente, a alocat 2% din PIB pentru Aparare, subliniez, pentru Aparare. Din acesti 2%, in jur de 38% sunt bani care se duc in programele de inzestrare a Armatei Romane. Sunt investitii extrem de serioase, care au un acord prealabil al Parlamentului Romaniei, (....)…

- "Ca sa fiu sincer, din ce a explicat ministrul Finanțelor am ințeles ca dumneavoastra. Norocul nostru este ca știm ca nu este așa. Eu o sa incerc sa vorbesc romanește, nu "finanțista" domnului Mișa. Pe fond a explicat bine, traducerea a ieșit rau. Astazi, cand un angajat iși ia salariul, angajatorul…

- Senatorul PNL Carmen HARAU avertizeaza asupra faptului ca Guvernul PSD-ALDE, chiar daca nu mai discuta public asupra masurilor fiscale pe care le va implementa de la 1 ianuarie 2018, acest lucru nu inseamna ca doar le-au „discutat si uitat”, ci ca acestea vor fi implementate fara dezbateri si fara…

- „Stratus, o companie din Texas care ajuta firmele care vor sa aiba afaceri in Statele Unite, in special in Texas, cu relații publice sau lobby, spre exemplu. Aici, in Romania, cautam companii care vor sa vina in Statele Unite, dar vrem sa invațam mai multe despre oportunitați și despre dezvoltarea economica…

- Aerostar S.A. si compania americana Raytheon International Defence System au semnat miercuri, la Palatul Victoria, Memorandumului de intelegere privind colaborarea in domeniul echipamentelor si componentelor aferente sistemului integrat multilevel de aparare aeriana. La ceremonie a participat si premierul…

- Ministrul finantelor, Ionut Misa, a afirmat la inceputul sedintei de Guvern de miercuri ca exista bani pentru constructia bugetara in anul 2018. Indiscutabil ca nu am facut nicio afirmatie legata de faptul ca nu sunt bani, a precizat ministrul, la solicitarea premierului Mihai Tudose de a spune "care…

- Patronul EVZ Dan Andronic, judecat in dosarul retrocedarii ilegale a Fermei Baneasa și padurii Snagov, publica pe Facebook un scenariu potrivit caruia Liviu Dragnea ar putea fi forțat in perioada urmatoare sa distruga Guvernul lui Mihai Tudose. Totul ar pleca de la posible dosare care ar putea fi deschise…

- A trecut vara, par sa se rezolve si problemele la Pasapoarte. Cozile interminabile din timpul sezonului pot fi evitate acum prin introducerea unei platforme online unde romanii se pot programa pentru a-si depune actele. Autoritatile spun ca sistemul este unul simplu si poate fi accesat de pe orice dispozitiv,…

- Liderii de la centru si din teritoriu ai PSD s-au reunit, vineri, intr-o noua sedinta a Comitetului Executiv National (CExN) pentru a decide cine ii va inlocui pe cei trei ministri demisionari Sevil Shhaideh (Ministerul Dezvoltarii), Rovana Plumb (Ministerul Fondurilor Europene) si Razvan Cuc (Ministerul…

- Marcel Ciolacu, un apropiat al liderului PSD, Liviu Dragnea, a fost primul nume vehiculat pentru a prelua conducerea ministerului Dezvoltarii Regionale. Ciolacu este in prezent vicepremier fara portofoliu in Guvernul Tudose si conduce organizatia PSD Buzau. Un al doilea nume pentru Ministerul…

- Noua varianta vehiculata la Ministerul Dezvoltarii în locul lui Sevil Shhaideh este Felix Stroe, președintele PSD Constanța și manager al regiei de apa din Constanța (RAJA) din 2003, susțin surse politice. Potrivit acestora, numele lui Marcel Ciolacu ar fi ramas și el în carți.…

- Ministrii Sevil Shhaideh, Rovana Plumb si Razvan Cuc au demisionat. Anuntul a fost facut de Liviu Dragnea la finalul sedintei Comitetului Executiv al PSD . El a sustinut ca “toata lumea” le-a cerut celor doua sa renunte la demisie. La randul lui, premierul Mihai Tudose a spus ca nu are nimic sa le reproseze…

- "Interesant este ca evoluția optimismului romanilor sub noul Executiv este similara celei inregistrate de Guvernul Grindeanu, in sensul ca se poate observa o tendința de scadere intre prima și a treia luna de mandat, diferența fiind de aproximativ 6%. Concret, guvernarea Tudose a debutat cu 33.9%…

- Exista posibilitatea ca Mihai Tudose sa vina pana in ora 15:00 și sa anunțe ca l-a demis pe Florian Bodog, ministrul Sanatații, și astfel moțiunea sa nu mai aiba suport. Adica politicienii și-au pregatit degeaba discursurile pentru a-și susține punctele de vedere. [citeste si] Amintim…

- Mihai Gadea l-a intrebat pe Mihai Tudose daca crede ca sondajul care arata ca a cazut de la 48% la 27% este o facatura. Premierul a raspuns: ”Cu riscul de a fi subiectiv sau de a fi interpretat ca sunt subiectiv, da.” Intrebat daca `facatura` este incurajata de oamenii din partid, Mihai Tudose…

- Este tensiune maxima in PSD dupa publicarea sondajului Avangarde! Conform unor surse citate de Antena3, premierul Mihai Tudose ar fi amenințat ca va demisiona.Conform sondajului citat, facut de institutului Avangarde condus de sociologul Marius Pieleanu, Guvernul Tudose s-ar fi prabușit brusc…

- Trimisul special al AGERPRES, Madalina Cerban, transmite: Prim-ministrul Mihai Tudose a anunțat, marți, la Varna, ca urmatoarea sa intalnire cu omologul bulgar Boiko Borisov va avea loc in luna noiembrie, in Romania. "Am dori și am convenit împreuna ca acest gen de întâlniri…

- Piața de capital romaneasca nu poate deveni emergenta fara listarea Hidroelectrica, iar acest lucru nu poate fi realizat in prezent din cauza chestiunilor ce țin de guvernanța corporativa și activele conexe, a declarat, pentru AGERPRES, Greg Konieczny, CEO și Manager de Portofoliu al Fondului Proprietatea…

- Un tanar roman a fost gasit mort langa o padure din Verona. Polițiștii suspecteaza ca decesul acestuia a survenit in urma unei sinucideri, iar familia este disperata pentru ca nu are bani sa-i aduca trupul inapoi in țara. Pe rețelele de socializare a fost deschisa o campanie de strangere de fonduri…

- Romania s-a plasat in luna august pe primul loc in UE ca sume accesate din Fondul European de Garantare Agricola - FEGA, a informat miercuri, in ședința de Guvern, ministrul Agriculturii, Petre Daea, dupa ce premierul Mihai Tudose l-a felicitat pentru performanțele obținute in domeniu. "Încep…

- ”Il felicit din nou pe dl. ministru Daea, care iar a speriat Europa prin atragerea de fonduri, nu cu oaia. Laudati-va un pic!”, a spus premierul Mihai Tudose. La randul sau, ministrul Agriculturii, Petre Daea, a spus ca procentul de accesare din fondul FEGA (Fondul European de Garantare Agricola)…

- "Remanierea mea este in mana coaliției. Danșii au deplina abilitate legala sa decida remanirea mea ca ministru al Justiției. Nu ma vor intreba pe mine daca sunt de acord sau nu sa ma remanieze", a zis Tudorel Toader. Amintim ca Liviu Dragnea, in decursul zilei de luni, a negat ca Tudorel Toader…