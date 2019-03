Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, spune ca si-a propus ca, pana in 2020, Romania sa aiba o suprafata amenajata la irigat de doua milioane de hectare, spunand ca pentru refacerea sistemului de irigatie a fost alocata o suma de peste 1,5 miliarde de euro atat prin bugetul de stat, cat si prin Planul…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, luni, ca din cauza secetei, anul acesta fermierii vor avea nevoie de apa pentru irigatii mult mai devreme decat in alti ani, motiv pentru care urmareste cu atentie punerea in functiune a sistemului de irigatii pe baza programului de guvernare aprobat…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, luni, ca din cauza secetei, anul acesta fermierii vor avea nevoie de apa pentru irigatii mult mai devreme decat in alti ani, motiv pentru care urmareste cu atentie punerea in functiune a sistemului de irigatii pe baza programului de guvernare aprobat in…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, miercuri, la Braila, ca nu este dispus ca Romania sa devina „gradina zoologica”, referindu-se la faptul ca 22 de țari au cerut derogare pentru cormorani, dar țara noastra, inca nu. Daea a spus ca ...

- Schimbarile climatice sunt o realitate si nu o fictiune, a declarat joi, in timpul unei vizite efectuate in judetul Iasi, ministrul Agriculturii, Petre Daea, care a adaugat ca pana la sfarsitul anului vor fi irigate doua milioane de hectare de teren din tara. "Noi trebuie sa punem in opera cele doua…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat, joi, in cadrul unei scurte conferinte de presa sustinute la sediul Consiliului Judetean Iasi, ca vor fi infiintate noi puncte in cadrul Centrului Zonal Antigrindina din judet. Ministrul a spus ca judetul Iasi are cea mai mare suprafata de teren protejata…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a facut miercuri un apel catre fermierii piscicoli de a atrage intreaga suma rezervata Romaniei prin Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM), astfel incat sa "nu lasam niciun leu in afara tarii", potrivit agerpres.ro.Citește și: ULTIMA…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a facut miercuri un apel catre fermierii piscicoli de a atrage intreaga suma rezervata Romaniei prin Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM), astfel incat sa "nu lasam niciun leu in afara tarii". "Avem 168 de milioane de euro din FEPAM,…