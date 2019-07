Daea are în vedere refacerea irigaţiilor pentru 3 milioane de ha In cadrul vizitei la amenajarea de irigatii Carasu - Galesu, din judetul Constanta, investitie in valoare de 6.102.469 lei, ce asigura captarea apei din Canalul Dunare-Marea Neagra pentru irigarea a 4.694 ha, ministrul Petre Daea a explicat ca lucrarile la statia de baza pentru pompare si la cele doua canale de aductiune din teren s-au finalizat cu un an mai devreme, in conditiile in care atat anul trecut cat si anul acesta au fost sistate temporar, pentru a putea asigura necesarul de apa fermierilor. ''Este una dintre numeroasele investitii pe care le avem in derulare in tara. Unul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

