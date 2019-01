Stiri pe aceeasi tema

- Cormoranii sunt o foarte mare problema pentru acvacultura din Romania si pentru unii fermieri piscicoli care au fost nevoiti sa renunte la afaceri si sa se reprofileze din cauza pierderilor inregistrate si de aceea Comisia Europeana trebuie sa gaseasca solutii, a declarat ministrul Agriculturii si Dezvoltarii…

- „Au fost puse in miscare sisteme uitate, sisteme abandonate, sisteme practic pe care nu le mai puteai identifica in teren” In 2018, MADR a investit in 47 obiective de irigatii, a contabilizat 1,2 milioane ha pregatite pentru irigat, 1 milion ha au fost contractate pentru irigatii (inclusiv contracte…

- Romania a preluat 29 de dosare pe agricultura si piscicultura, toate fiind dosare grele, ce vor trebui puse in discutie in perioada in care detinem presedintia Consiliului Uniunii Europene, a declarat ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea."Despre dosarele Romaniei putem…

- Romania a depasit Franta la productia de porumb doi ani consecutivi si nu se va mai da jos de pe piedestal, a declarat, vineri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, conform Agerpres.

- Romania a depasit Franta la productia de porumb doi ani consecutivi si nu se va mai da jos de pe piedestal, a declarat, vineri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. "Cand m-am intalnit cu Traver, i-am spus: 'Stiti, turul Frantei l-am castigat noi anul acesta la porumb'…

- Romania a realizat anul acesta peste 30 de milioane de tone de cereale, fata de 27 de milioane de tone anul trecut, productiile de porumb si floarea soarelui ocupand primul loc in Uniunea Europeana, a declarat, luni, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea.

- Romania a realizat anul acesta peste 30 de milioane de tone de cereale, fata de 27 de milioane de tone anul trecut, productiile de porumb si floarea soarelui ocupand primul loc in Uniunea Europeana, a declarat, luni, pentru AGERPRES, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea.Productia…

- Romania a realizat anul acesta peste 30 de milioane de tone de cereale, fata de 27 de milioane de tone anul trecut, productiile de porumb si floarea soarelui ocupand primul loc in Uniunea Europeana, a declarat, luni, pentru AGERPRES, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. "Productia…