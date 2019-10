Ministrul interimar al Agriculturii, Petre Daea, sustine ca prin inregistrarea la Uniunea Europeana (UE) a produsului "Telemea de Sibiu" se va stopa falsificarea acestui produs pe piata romaneasca si va fi "stapanita dorinta de castig imediat si nemeritat".



"Toti am vazut ca se prezentau pe piata cu Telemeaua de Sibiu, peste tot aveai branza de la Jina. M-am dus in multe piete, iar in Bucuresti in toate pietele si mi-am spus ca nu e posibil asa. Stiti ca am facut o serie intreaga de controale si facem in continuare, pentru a stapani dorinta aceasta de castig imediat si de falsificare…