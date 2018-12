Stiri pe aceeasi tema

- Doua noi produse protejate: ”Scrumbia de Dunare afumata” (IGP) și vinul ”Insuraței” (DOP) Petre DAEA, ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, participa in perioada 17 -19 decembrie 2018, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Uniunii Europene (Agricultura și Pescuit) și la intalnirea ministeriala…

- Romania, Ungaria si Estonia au avut cea mai ridicata rata anuala a inflatiei din Uniunea Europeana (UE) in noiembrie, fiecare de cate 3,2%, arata datele publicate luni de Eurostat - Biroul european de statistica.

- Comisia Europeana a amendat luni producatorul de articole de imbracaminte Guess cu suma de 39,82 milioane de euro pentru ca a restrictionat retailerii sa isi faca reclama online si sa realizeze vanzari transfrontaliere catre consumatorii din alte state membre, incalcand prevederile UE din domeniul concurentei,…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a scazut in noiembrie la 2%, de la 2,2% luna precedenta, arata datele preliminare publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Cifra comunicată de Eurostat este în linie cu estimările analiştilor. În acest moment, inflaţia…

- Printr-o expoziție de produse tradiționale și o recepție In data de 19 noiembrie 2018, Petre DAEA, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, a participat la reuniunea Consiliului Uniunii Europene (Agricultura si Pescuit), ce a avut loc in Belgia, la Bruxelles. Printre subiectele aflate pe agenda…

- In data de 19 noiembrie 2018, Petre DAEA, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, a participat la reuniunea Consiliului Uniunii Europene (Agricultura si Pescuit), ce a avut loc in Belgia, la Bruxelles. Printre subiectele aflate pe agenda Reuniunii Consiliului s-a aflat Pachetul de reforma a Politicii…

- Preturile produselor care ies pe portile uzinelor au crescut in august cu 0,3% in Uniunea Europeana si in zona euro, comparativ cu luna precedenta, arata datele publicate ieri de Oficiul European de Statistica (Eurostat) si preluate de Agerpres. In august, preturile productiei industriale au crescut…

- Romania a avut cea mai mare inflație din Uniunea Europeana in august, urmata de Buglaria, Estonia și Ungaria, a anunțat ieri Direcția pentru statistica a Comisiei Europene - Eurostat, informeaza MEDIAFAX.Eurostat ia in calcul IAPC, astfel ca in raport apare o inflație de 4,7% in august 2018 ...