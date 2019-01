Daddy Yankee revine cu hit-ul “Con Calma”, inspirat de piesa “Informer”

Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul delegat al Amazon, Jeff Bezos, care miercuri a anuntat ca divorteaza, a mentinut o relatie in secret cu Lauren Sanchez, prezentatoare a programului matinal al postului Fox din Los Angeles (California), potrivit mass-media americane citate joi de Agerpres.

- Robin Thicke si Pharrell Williams au fost condamnati definitiv pentru ca au plagiat o piesa a lui Marvin Gaye in single-ul lor "Blurred Lines" si vor trebui sa plateasca aproape 5 milioane de dolari mostenitorilor cantaretului, au anuntat joi mass-media americane, citate de AFP, potrivit news.ro.Un…

- Rapperul Lil Mosey “rupe gura targului de Craciun”, cum s-ar zice, si lanseaza propria idee de piesa dedicata Craciunului, “K For Christmas”. Produsa alaturi de Royce David, piesa dispune, desigur, de instante stilistice caracteristice stilului Lil Mosey si abordeaza temele luxului, femeilor si banilor.…

- O casa de licitatii din California a retras de la vanzare o sabie laser care ar fi fost folosita de personajul Luke Skywalker in primul film "Star Wars", dupa ce fanii au formulat indoieli cu privire la autenticitatea sa, informeaza Reuters. Sabia urma sa fie scoasa la vanzare de catre casa de licitatii…

- Cea mai perfecta interpreta, SEYA iși surprinde fanii cu o noua piesa intitulata „No se”. Noua piesa este in colaborare cu Dj Marvio, iar coregrafia aparține lui Daria Moroz. Silvia Costache, cu numele de scena SEYA, este nascuta in Chișinau, insa a crescut in Romania. Și-a facut studiile la Liceul…

- Actrita Katherine MacGregor, care a capatat mare popularitate datorita interpretarii rolului doamnei Harriet Oleson in serialul 'Little House on the Prairie', ('Casuta din prerie') a murit la 93 de ani, a confirmat reprezentantul si avocatul sau, Tony Sears, citat de EFE. Katherine MacGregor…

- Echipele de cautare au recuperat ramașițele a cel puțin 42 de persoane ucise în incendiul devastator care a distrus în mare parte orașul Paradise din nordul Californiei, devenind astfel cel mai periculos incendiu de vegetație din istoria statului, au declarat luni autoritațile, relateaza…

- O inscriptie antisemita a fost descoperita miercuri pe fatada unei sinagogi din Irvine, in California, la numai cateva zile dupa atacul sangeros impotriva unei sinagogi din Pittsburgh, a anuntat politia din oras care a declansat o ancheta, informeaza joi AFP, informeaza Agerpres.Potrivit lui…