Daddy Yankee, distins cu Premiul Icono la gala Latin American Music Awards 2018

Cea de-a patra editie a Latin American Music Awards (Latin AMAs) s-a desfasurat joi seara la Teatrul Dolby, situat pe bulevardul Hollywood din Los Angeles, intr-o gala in care vedetele "latino" au stralucit pe scena si au transmis mesaje despre importanta aportului hispanicilor si femeilor la societatea americana, relateaza EFE si postul de televiziune Telemundo. La primirea Premiului Icono, artistul portorican Daddy Yankee a tinut un discurs emotionant in care a dezvaluit publicului ca este un om modest care a muncit cu multa disciplina, perseverenta si determinare, avand in vedere ca reprezinta…