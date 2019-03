Daddy Daughter Charity. Relația tată-fiică, sărbătorită pentru prima dată în România Evenimentul are o importanta componenta caritabila: suma stransa va fi direcționata pentru a asigura accesul a mii de copii la educație prin arta. Biletele au fost puse in vanzare. București, 22 martie 2019: Tatal este primul și cel mai semnificativ exemplu de barbat din viața fiicei sale, lucru care atrage dupa sine o responsabilitate uriașa. Pentru a sublinia importanța acestei legaturi, va fi organizat primul bal dedicat exclusiv lor. 13 aprilie, ziua in care va avea loc evenimentul in care se va sarbatori relația tata - fiica 13 aprilie, ziua in care va avea loc evenimentul in care se va sarbatori relația tata - Astfel, pe 13 aprilie, la Palatul Cesianu-Racovița… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Daddy Daughter Charity Ball este primul eveniment organizat in Romania pentru celebrarea relației tata-fiica. Balul, care se anunța a fi unul magic, va avea loc pe 13 aprilie in București, la Palatul Cesianu-Racovița (sediul Artmark).

