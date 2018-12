DăDăncilă: În anul 2019 dispunem de resursele bugetare necesare pentru plata pensiilor şi salariilor Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat marti ca bugetul pe anul 2019 va dispune de resursele necesare pentru plata pensiilor si a salariilor din sectorul public. "In anul 2019 dispunem de resursele bugetare necesare pentru plata pensiilor si salariilor in sectorul public, asa cum ne-am angajat prin programul de guvernare. Proiectul bugetului pentru anul viitor va reflecta asigurarea banilor necesari pentru plata majorata a pensiilor si salariilor din sectorul public, majorarea salariului minim pe economie, asa cum ne-am angajat in fata romanilor. Tot pentru anul 2019, se are in vedere majorarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

