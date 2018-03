Stiri pe aceeasi tema

- Crearea unor "State Unite ale Europei" ar insemna transformarea regiunii intr-un "continent pentru imigranti incluzand o Ungarie tara de destinatie a imigrantilor", a declarat luni premierul ungar Viktor Orban, transmite MTI. Viktor Orban, care a luat cuvantul la o lansare de carte la…

- Numai produsele care conțin 100% miere trebuie sa poata fi etichetate sub acest nume, iar Comisia Europeana poate garanta acest lucru prin revizuirea legislației, a subliniat eurodeputata Daciana Sarbu in plenul Parlamentului European, solicitand sprijin financiar mai consistent pentru apicultori și…

- Oferta cu dedicatie speciala pentru tinerii europeni care implinesc 18 ani de viata si primesc gratis bilete pentru un Interrrail Pass nu este tocmai o noutate. Partidul Popular European (PPE) propusese acest lucru cu doi ani inainte Parlamentului European. Anul acesta este un program-pilot…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat ca perioada in care fermierii pot depune cererile pentru a primi subventiile de la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (1 martie-15 mai) nu va fi prelungita. „Daca de la 1 mart...

- Ionut Valentin Mihai, fost functionar public in cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA Centrul Local Harsova, Razvan Alexandru Ionescu, fost consilier superior APIA Centrul Judetean Constanta, raman sub control judiciar. Decizia a fost luata de judecatorii din Tribunalul Constanta…

- Calitatea aerului, gestionarea deseurilor si expunerea la substante chimice sunt domenii cheie unde legislatia europeana de mediu este slab implementata, iar institutiile europene si statele membre trebuie sa actioneze de urgenta pentru a preveni degradarea mediului si pentru a reduce riscurile la adresa…

- Senatorul Lucian Trufin, secretarul Comisiei pentru Agricultura din Senat a declarat ca Legea nr. 164 din 22 iulie 2016 pentru modificarea si completarea „Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004, precum si pentru stabilirea unor masuri de aplicare a acesteia”, va fi aplicata in curand, ca urmare a demersurilor…

- Eurodeputatul Gabriela Zoana, candidat din partea grupului politic S&D, a fost aleasa in functie cu 23 de voturi pentru si 10 impotriva, impunandu-se in fata contracandidatului sau, eurodeputatul Marco Zullo, candidat din partea grupului EFDD si reprezentant al Partidului 5 Stelle din Italia.…

- In data de 21.02.2018, in plenul Parlamentului European de la Bruxelles, eurodeputații au ales vicepresedintele Comisiei pentru Agricultura din cadrul Parlamentului. Eurodeputatul Gabriela Zoana, candidat din partea grupului politic S&D si reprezentant al Partidului Social Democrat, a fost aleasa vicepreședinte…

- Deputatul Marius Budai, președintele Comisiei pentru buget, finanțe și banci din Camera Deputaților, a declarat miercuri, printr-un comunicat de presa, ca, potrivit datelor oficiale, principalii factori care au generat inflația din a doua parte a anului trecut sunt de natura externa, la care se adauga…

- Camera Deputatilor si Senatul se intalnesc marti in sedinta comuna pentru a vota proiectul de Hotarare privind constituirea Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitații Directorului Serviciului de Protecție și Paza, Pahonțu Lucian-Silvan și a modului in care este posibil ca acesta…

- Abaterile consemnate in controalele efectuate la administratia centrala a APIA au identificat reflectarea eronata in evidenta contabila a sumelor acordate fermierilor ca ajutoare nationale tranzitorii, precum si a sumelor incasate de la acestia cu titlu de debite provenite din sumele solicitate si…

- ”Imi doresc ca Romania sa etaleze ceea ce are mai bun pe parcursul acestui An European, fiindca suntem o putere culturala europeana, chiar daca o buna parte a patrimoniului nostru este inca in paragina, cum am vazut zilele trecute, cand au inceput sa cada bucați din zidul cetații Sighișoara”, a adaugat…

- Astazi, 14 februarie, a demarat plata cererilor care au fost autorizate pentru Masura 215 „Plați privind Bunastarea animalelor”, informeaza Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura. Astfel, in perioada 6-14 februarie s-au autorizat la plata un numar de 330 de fermieri cu suma totala de 94,9…

- Plenul comun al celor doua Camere se va reuni, luni, de la ora 15.00, pentru prezentarea concluziilor raportului privind comisia care a anchetat alegerile prezidentiale din 2009. Pe durata celor opt luni de activitate, in cadrul comisiei au fost audiate 45 de persoane, printre care Elena Udrea, Gabriel…

- Modificarile la legile justitiei si Codurile penale din Romania sunt criticate de europarlamentarii populari, liberali si verzi, in dezbaterea din Parlamentul European (PE), in timp ce socialistii europeni au un ton rezervat. Eurodeputatii romani sunt mai vocali, PSD si ALDE acuzand Comisia Europeana…

- Comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, a reiterat miercuri, in plenul Parlamentului European la Strasbourg, apelul Comisiei Europene ca Parlamentul Romaniei sa deschida dezbaterea privind modificarile la legile justitiei in linie cu recomandarile Bruxellesului si sa obtina un consens. …

- "Ministerul este autoritate de coordonare in Romania pentru fondurile europene, fie ca ne referim la fondurile europene structurale si de investitii 2014-2020 (fondurile ESI: Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European pentru Agricultura si…

- Peste 16.000 de romani au un motiv important sa fie fericiți la inceput de an. Plata fondurilor pentru fermieri a fost reluata din aceasta saptamana, suma totala fiind mai mare de 40 de milioane de euro, potrivit Agerpres.Plata regulara aferenta Campaniei incepute anul trecut s-a reluat de…

- Ministerul Agriculturii a publicat pe propriul site Ordinul nr. 15 din 17.01.2018 privind stabilirea modalitatii de coordonare a implementarii schemelor de plati directe si a ajutoarelor nationale tranzitorii care se aplica in agricultura, la nivelul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si…

- 'Iesirea Marii Britanii (din UE) inseamna ca bugetul trebuie redus', a scris Rutte pe Twitter dupa o intalnire cu comisarul european pentru buget, Gunther Oettinger. Acesta din urma a propus ca in viitorul cadru financiar multianual al UE pentru perioada 2021-2027 statele membre sa-si suplimenteze…

- Eurodeputatul Siegfried Muresan anunta ca la nivelul Parlamentului European s-a decis ca situatia justitiei din Romania sa fie dezbatuta in urmatoarea sesiune plenara, din februarie, in plenul de la Strasbourg, el considerand ca aceasta arata "ingrijorarea serioasa" existenta la nivelul Uniunii Europene…

- La Bruxelles, Viorica Dancila avea un salariu mult mai mare decat il va avea pe cel de premier al Romaniei. In Parlamentul European, Viorica Dancila avea un salariu ce depașea puțin 6.500 de euro. Potrivit declarației sale de avere, salariul anual pe care-l caștiga in funcția de europarlamentar PSD…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a anuntat, marti, ca subventia acordata fermierilor din bugetul national pentru culturile amplasate pe teren arabil in anul de cerere 2017 a fost stabilita la 16,0078 de euro/hectar, plafonul total alocat acestui sprijin – Ajutorul National Tranzitoriu…

- Suma totala autorizata la plata pana in prezent, reprezentand avans si plata regulara aferenta Campaniei 2017, este de 1,529 miliarde de euro, informeaza, marti, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), citata de Agerpres. Numarul cererilor depuse (din care ...

- APIA anunța ca in prima luna a anului 2018 se pot depune cereri pentru Masura 14T (Plați privind bunastarea animalelor, porcine și pasari)! Agentia de Plati și Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca pe parcursul lunii ianuarie se depun cererile de plata și deconturile justificative…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca pe parcursul lunii ianuarie se depun cererile de plata si deconturile justificative pentru angajamentele aflate in derulare in cadrul Masurii 14T (fosta Masura 215) – Plati privind bunastarea animalelor, pachet a) porcine si pachet…

- Podul care sa lege Autostrada Transilvania de Autostrada Muzeu (Gilau - Nadașel) este în pericol de a nu fi finalizat la timp. Europarlamentarul Daniel Buda îi solicita ministrului Transporturilor, Felix Stroe, sa se implice în finalizarea procedurilor…

- Procurorii DNA din Craiova au dispus trimiterea in judecata a trei funcționari din cadrul Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Dolj, acuzați ca au ajutat doi inculpați sa obțina subvenții in baza unor documente false. In alt dosar ...

- COMUNICAT DE PRESA Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura primeste, in luna ianuarie 2018, cererile pentru ajutorul de Post-ul DAMBOVIȚA: APIA primește cereri pentru rambursarea diferenței de acciza la motorina folosita in agricultura apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In prima saptamana a lunii ianuarie, Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a primit suma de 664 milioane euro, ce reprezinta rambursarea de la Comisia Europeana, in contul cheltuielilor efectuate de Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura, in perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2017,…

- Guvernul a decis alocarea a peste 15,45 milioane de lei pentru 53 de agenti economici care au înregistrat pagube materiale, cauzate de îngheturile târzii din primavara anului 2016. Dosarele agentilor economici au fost declarate eligibile de catre Comisia Centrala de examinare…

- Comisia Europeana propune ca perioada de tranzitie post-Brexit care va urma iesirii Marii Britanii din UE pe 29 martie 2019 sa se incheie la 31 decembrie 2020, potrivit directivelor de negociere ale Comisiei publicate miercuri, relateaza AFP, preluata de Agerpres. “Dispoziţiile privind perioada…

- Parlamentarii USR din comisia parlamentara speciala pentru legile justitiei au propus, marti, la numai cinci minute dupa inceperea dezbaterilor, suspendarea sedintei pe motiv ca trebuie sa fie prezenti la plenul Camerelor reunite ale Parlamentului unde se dezbate proiectul legii bugetului de stat…

- În anul 2017, agricultorii au beneficiat din partea statului de 900 mln lei. Banii au fost alocați din Fondul de subvenționare a producatorilor agricoli pentru modernizarea sectorului agroalimentar, gestionarea durabila a resurselor naturale și investiții în infrastructura fizica. …

- Parchetul General sustine ca recentele modificari aduse Codurilor penale in cadrul Comisiei speciale parlamentare vor avea ca efect incetinirea sau blocarea in anumite situatii a anchetelor, iar amendamentele propuse se abat "grav" de la sensul Directivei UE. "Amendamentele propuse in vederea transpunerii…

- Bilanțul 2017 – implementarea fondurilor europene derulate prin Programul Național de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 – 2020 in Regiunea 3 Post-ul Bilanț AFIR Regiunea 3 SUD MUNTENIA : 1,73 miliarde de euro plați in 2017 pentru agricultura și dezvoltare rurala apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Comisia Europeana va declansa in maximum o saptamana o procedura de infringement impotriva Romaniei in sectorul energetic, a afirmat, marti, deputatul PNL Virgil Popescu, vicepresedinte al Comisiei de industrii si servicii, in cadrul discutiilor din comisiile reunite de specialitate din Parlament…

- Apple a ajuns la o intelegere cu Uniunea Europeana prin care compania isi ia angajamentul de a incepe sa plateasca suma de 15,46 miliarde de dolari catre guvernul Irlandei. Aceasta suma reprezinta 5,9% din totalul rezervelor de cash ale companiei, incat in august 2017, compania din domeniul hi-tech…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza potentialii beneficiari ca, pana la data de 15 decembrie 2017 inclusiv, se depun Cererile initiale anuale de solicitare a ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor pentru anul 2018, conform prevederilor HG nr. 1179/2014,…